3 actions chaudes à vendre avec une sécurité relative et comment le faire

Ce n’est plus l’ancien Wall Street. Investir ces jours-ci, en particulier dans quelques actions extrêmement chaudes, nécessite une connaissance approfondie des médias sociaux. Vous n’avez qu’à regarder l’action mercredi dans les actions Reddit. Certains ont même doublé en quelques heures sans aucun catalyseur spécifique. C’est le sous-produit d’une guerre entre les hedge funds et Main Street. Les deux parties ne respectent pas les règles et les régulateurs détournent le regard. Cela pourrait éventuellement provoquer une rupture du système et étendre les dommages à d’autres actifs.

Pendant ce temps, les taureaux déchiraient les visages proverbiaux du short en lambeaux. Il n’y a aucune logique à l’action. C’est une guerre des prix qui procure des profits extrêmes à certains et des souffrances à d’autres. Ces actions finiront par revenir aux réalités commerciales – et elles sont laides. J’aime soutenir l’outsider parce que j’étais longtemps sur des actions de qualité comme Fusée (NYSE :RKT). Lui et d’autres comme lui sont à l’intérieur de cet ascenseur de capture de tornade. À la fin des manigances, au moins RKT a une entreprise florissante.

Aujourd’hui, je vais partager des moyens sûrs de parier que cette action sera cool. Mais il est important de qualifier le terme « sûr » car si c’est vraiment sûr, il n’y aurait aucune opportunité de profit. Je l’utilise comme un terme relatif car il implique des montants de risque finis et rien de plus.

Short l’action des prix indépendamment des fondamentaux

Les idées d’aujourd’hui sont des tentatives de court-circuiter l’action des prix qui s’est déroulée jusqu’à présent. J’écris habituellement sur les potentiels de hausse. Mais quand je vois des torts extrêmes, j’essaie d’y jouer.

Traditionnellement, pour vendre une action à découvert, les investisseurs doivent l’emprunter et la vendre. S’ils ont raison et que le prix baisse, ils le rachètent moins cher pour rendre les actions. La différence est leur profit et ils n’ont besoin d’avoir raison qu’une seule fois. Le problème avec ceci est qu’il comporte un risque illimité. Je ne tolérerais jamais la vente à découvert d’actions en utilisant la méthode traditionnelle. Aujourd’hui, je propose des alternatives plus simples en utilisant des stratégies d’options de base.

Étant donné que cette action est un casino gratuit pour tous, ma conviction est faible car je ne peux pas contrôler un tirage au sort. La logique suggère qu’en fin de compte la réalité doit s’installer. Les prix de ces stocks chauds doivent revenir à un semblant de valeur. Les mesures actuelles pour les téléscripteurs que nous avons choisis aujourd’hui n’ont pas de sens durable sans des améliorations majeures. Par conséquent, l’hypothèse générale sur les trois tickers est que cette mode s’estompera considérablement dans les mois à venir.

Négociez des actions chaudes via des options

Habituellement, les investisseurs achètent des options de vente lorsqu’ils cherchent à protéger leurs actions. Mais les acheter sert également à vendre une action à découvert. Si le prix baisse, la valeur du put augmente. Le risque maximum est le prix qu’ils paient d’avance et pas plus. Il n’y aura pas d’appels de marge et si le titre monte à l’infini, cela n’affectera pas le profil de risque. L’achat d’un put spread réduit encore le risque mais limite également le potentiel de profit.

Pourquoi envisager d’acheter un spread maintenant ? La volatilité implicite de ces stocks chauds est à des niveaux extrêmes. Cela gonfle tous les prix des options, donc acheter un écart de vente est la voie la plus intelligente à suivre. Le spread consiste à acheter une jambe et à en vendre une autre. Ils sont tous les deux chers, donc ils s’annulent.

J’ai une dernière mise en garde avant de commencer. Shorter l’un de ces stocks chauds est assez risqué, en faire plus d’un est fou. Elles sont:

Divertissement AMC (NYSE :AMC)

GameStop (NYSE :GME)

la mûre (NYSE :BB)

Actions chaudes à vendre : AMC Entertainment (AMC)

Source : Graphiques par TradingView

Il est tout à fait approprié de commencer par AMC car c’était la star de mercredi. Le regarder se rassembler était incroyablement impressionnant. La chose va à un milliard de dollars, que cela ait du sens ou non. Ceux qui l’ont court-circuité ont subi une douleur extrême. Je respecte l’action des prix même si je ne suis pas d’accord avec elle.

Mon opinion n’a pas d’importance pour l’action des prix que ce soit. Finalement, l’achat s’arrêtera et les actions reviendront à la négociation en fonction de leurs propres mérites. Du jour au lendemain, nous avons appris que la société vendait 11 millions d’actions au public. Ils ont confirmé que l’action ne reflète pas la réalité. Je doute que cette nouvelle génération d’investisseurs s’en soucie vraiment.

AMC croule sous une dette de 11 milliards de dollars, contre une capitalisation boursière qui a explosé à 30 milliards de dollars. Les calculs ne fonctionnent tout simplement pas et je conteste l’idée que cela soit la norme à l’avenir. Mais si je me trompe, mes dommages maximum sont le montant que je paie d’avance pour l’écart de débit.

Par exemple, je peux acheter un put spread de débit AMC de septembre pour 300 $ par contrat. Si l’action AMC tombe à 40 $, je gagnerai 700 $ par contrat. Si le prix se maintient, alors je suis hors de mon coût et c’est tout. C’est un pari viable contre la folie. Ma proposition ici peut offenser les fans d’AMC, mais je vais frotter mon clavier avec du savon après avoir tapé ceci.

GameStop (GME)

Source : Graphiques par TradingView

Mon deuxième choix aujourd’hui est l’OG des super pointes de ces derniers temps. Tilray (NASDAQ :TLRY) l’a fait pour la première fois en 2018. GME a redonné vie au concept cette année. Hier, l’action GameStop a testé ses niveaux de pointe de mars. En fait, il a clôturé au plus haut depuis février et les taureaux sont très certainement aux commandes.

La société publie ses bénéfices début juin, ce qui devrait ajouter une tournure intéressante. Ils pourraient imiter ce que la direction d’AMC a fait aujourd’hui. La réaction aux derniers bénéfices a été une baisse brutale qui a duré un clin d’œil. Je doute que quiconque recherche réellement des informations fondamentales. C’est un pari complet, tout comme l’occasion précédente, donc j’utiliserais la même stratégie.

Les actions ne changent pas de perspective aussi vite. L’action AMC ne s’est pas améliorée à 100% du jour au lendemain. Ils disent que le prix est la vérité et je dois le respecter. Il y a autre chose en jeu, et essayer de le jouer sans pare-chocs est extrêmement risqué. Ma stratégie ici serait également d’acheter un écart de vente similaire pour juillet ou plus.

Je ne déteste pas les actions chaudes qui se redressent rapidement. Je choisis un combat avec quelques tickers qui ont dépassé toute logique. Une hausse extrême sans support fondamental ne dure pas. Je suis convaincu que j’ai raison mais je ne suis pas prêt à être déraisonnable avec mon risque.

Je respecte les acheteurs pour l’instant, par conséquent, je devrais limiter mon exposition au risque. Il n’y a aucun moyen que je donne à quiconque la satisfaction de faire exploser mon compte juste pour faire valoir un point. Le temps corrigera ces anomalies parce qu’il le fait toujours. Ce n’est pas la première fois que nous avons des manigances et ce ne sera pas la dernière. Il y aura des leçons pour tout le monde à apprendre et nous deviendrons de meilleurs commerçants grâce à eux.

Stocks chauds à court: BlackBerry (BB)

Source : Graphiques par TradingView

Mon troisième choix baissier pour aujourd’hui est BlackBerry et il est en pré-ouverture. Peut-être profite-t-il de la rotation hors d’AMC. Je me souviens de l’époque où le catalyseur de ce stock était le clavier de son téléphone. Au cours des dernières années, je n’ai échangé que pour des raisons techniques et pour attraper des pics surprises. Ils n’étaient pas aussi importants que ce qui se passe maintenant, mais néanmoins significatifs.

Chaque fois qu’ils redescendaient très rapidement, ils exigeaient des actions agiles. Si vous n’avez pas enregistré vos bénéfices rapidement, vous avez manqué. Aujourd’hui, c’est ma thèse simple pour estomper le stock pop et BB. J’ai suggéré plus tôt d’acheter des spreads de vente verticaux, mais celui-ci sera légèrement différent. Ce qui pourrait mieux fonctionner, ce sont les spreads de calendrier.

Cela implique d’acheter une sortie à temps et de vendre le même niveau mais plus proche de la date actuelle. Le différentiel de durée du contrat fait que le put que je vends perd de la valeur plus rapidement. Cela a une touche d’un fil dans le commerce de l’aiguille, il faut donc un certain niveau d’expérience. Pour être vraiment rentables, les calendriers de mise ont besoin que le prix baisse mais pas trop vite.

Définissez votre risque et évitez les catastrophes

Les stratégies d’options que j’ai partagées aujourd’hui semblent compliquées mais elles limitent les risques. Je terminerai cet article en ouvrant le sujet d’une autre stratégie similaire appelée bear call spread. Ils n’ont pas besoin d’une baisse pour gagner, tant que l’action reste en dessous du prix d’exercice.

Une fois cette folie dissipée, nous pourrons recommencer à échanger ces tickers sur leur propre mérite. Jusque-là, ils sont otages de la rhétorique et des magouilles. Malheureusement, ils impliquent d’excellents stocks comme Nokia (NYSE :NOK), Palantir (NYSE :PLTR) et RKT. Les investisseurs voudront peut-être les mettre dans le banc des pénalités jusqu’à la fin de ce tourbillon.

Les bons P&L à long terme survivront. Ces trois derniers que j’ai mentionnés seront plus élevés à l’avenir tant que le marché boursier tiendra le coup. Je suis fan des trois.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.