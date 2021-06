3 actions d’animaux de compagnie pour la croissance et les dividendes : PETS, GIS, CL

L’économie américaine se remet de la pandémie et les investisseurs recherchent des actions à dividendes dans les secteurs à croissance supérieure à la moyenne. Des gains de revenus constants – et un coup de pouce des adoptions alimentées par une pandémie – ont fait des actions pour animaux de compagnie l’opportunité idéale pour de forts rendements de dividendes.

Les consommateurs dépensent plus d’argent que jamais pour leurs animaux de compagnie. Les dépenses liées aux animaux de compagnie ont atteint 100 milliards de dollars aux États-Unis en 2020, montrant une croissance constante d’une année sur l’autre (YOY). L’industrie comprend des consommables comme la nourriture, mais aussi des choses comme les jouets, le toilettage et les soins vétérinaires.

Aux États-Unis, environ deux ménages sur trois possèdent au moins un animal de compagnie. De ce fait, le marché des produits pour animaux de compagnie est massif et ne souffre pas de risque de concentration. Et comme de plus en plus de consommateurs achètent des animaux de compagnie, les dépenses par animal de compagnie continuent d’augmenter et le marché se développe dans un cercle vertueux.

Certains des stocks d’animaux de compagnie les plus solides tirent la plupart de leurs gains des dépenses alimentaires annuelles. En moyenne, les propriétaires de chats et de chiens dépensent environ 300 $ en nourriture et friandises pour animaux de compagnie chaque année. De plus, un nombre croissant de propriétaires d’animaux dépenseront plus d’argent pour acheter des aliments biologiques ou mieux adaptés aux besoins de leurs animaux. Cela devrait augmenter les dépenses par animal au fil du temps, ce qui entraînera une nouvelle croissance de l’industrie.

Les entreprises suivantes ont des segments liés aux animaux de compagnie qui mènent leur croissance globale. Ces trois actions préférées, dont aa Dividend King, versent toutes des dividendes aux actionnaires et ont des perspectives de rendement total positives :

PetMed Express (NASDAQ :ANIMAUX DOMESTIQUES)

Moulins Généraux (NYSE :SIG)

Colgate-Palmolive (NYSE :CL)

Stocks d’animaux de compagnie : PetMed Express (PETS)

Le premier est PetMed Express, une pharmacie pour animaux de compagnie qui opère aux États-Unis. La société propose des médicaments sur ordonnance et en vente libre pour les animaux de compagnie. Ils fournissent également d’autres produits de santé pour animaux de compagnie axés sur le contrôle des puces et des tiques, les soins des os et des articulations, des vitamines, des friandises et des suppléments nutritionnels.

L’entreprise a récemment terminé son exercice et les résultats ont montré une forte croissance. Les ventes de PetMed ont augmenté de 9 % sur l’ensemble de l’année, tirées par une augmentation de 10 % des ventes de réapprovisionnement. L’année dernière, elle a acquis 443 000 nouveaux clients, une augmentation par rapport aux 421 000 de l’année précédente. Le bénéfice par action (BPA) a augmenté à 1,52 $. Parallèlement aux résultats financiers, la société a annoncé une augmentation du dividende de 7 %.

Les investisseurs qui cherchent à maximiser les rendements peuvent se concentrer sur des actions avec des évaluations raisonnables, un potentiel de croissance future et de solides rendements en dividendes. PetMed coche les trois cases. Nous prévoyons que l’action générera des rendements annuels totaux supérieurs à 10 % grâce à la croissance future du BPA, aux dividendes et à un multiple de valorisation en expansion.

PetMed Express est bien positionné dans le sous-secteur en croissance des ventes en ligne de produits pour animaux de compagnie ; la société n’exploite aucun magasin de détail physique. De plus, elle vend une grande variété de consommables qui créent naturellement des clients fidèles. Avec la hausse des dépenses pour les animaux de compagnie, nous nous attendons à ce que PetMed Express corresponde au taux de croissance annuel de 8 % de cette année dans un avenir prévisible.

La société a également un très fort rendement du dividende de 3,7%. La croissance que nous prévoyons pour les bénéfices de l’entreprise devrait l’aider à augmenter le paiement au fil du temps. PetMed Express semble prêt à poursuivre sa séquence d’augmentations de dividendes de 13 ans.

General Mills (SIG)

Ensuite, General Mills, une entreprise connue pour sa large gamme de céréales et de produits pour le petit-déjeuner. La société a racheté Blue Buffalo en 2018 pour 8 milliards de dollars, accédant instantanément à l’impressionnante gamme d’aliments naturels pour animaux de compagnie de la société.

Les résultats trimestriels les plus récents de General Mills ont montré une croissance du volume de 14 % en glissement annuel pour le secteur des aliments pour animaux de compagnie. Le segment continue de dominer en termes de croissance pour General Mills.

Le mois dernier, la société a annoncé qu’elle rachetait l’entreprise de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods pour une contrepartie nette de 975 millions de dollars. Cela devrait renforcer la position concurrentielle de General Mills dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie et lui permettre de poursuivre sa croissance.

Nous prévoyons actuellement une croissance annuelle totale du BPA de 3 % de General Mills. Mais son influence sur le marché des aliments pour animaux de compagnie est assez claire, de sorte que l’entreprise devrait également bénéficier d’une augmentation des dépenses en aliments pour animaux de compagnie dans les années à venir. Des rendements totaux élevés à un chiffre sont attendus pour l’action GIS, principalement en raison d’une croissance modeste du BPA et de son rendement en dividendes de 3,3 %.

Stocks d’animaux de compagnie : Colgate-Palmolive (CL)

Colgate-Palmolive est surtout connue pour ses dentifrices et ses savons. Cependant, la société possède également Hill’s Pet Nutrition, une gamme de produits alimentaires pour animaux de compagnie vendus exclusivement en ligne ou par l’intermédiaire de détaillants spécialisés et de bureaux vétérinaires. La marque est présentée comme une alternative premium et plus saine aux aliments pour animaux de compagnie traditionnels.

Hill’s génère désormais plus d’un sixième du chiffre d’affaires total de Colgate-Palmolive. Au cours du dernier trimestre, la marque a enregistré une croissance totale des ventes de 9,5%, dépassant largement la croissance globale de 6% de l’ensemble de l’entreprise. Les ventes organiques ont augmenté de 7 % et Hill’s a enregistré une augmentation de 3 % des volumes et de 4 % des prix. Le segment a également bénéficié d’un vent arrière de 2,5 % lié à la conversion des devises.

Nous prévoyons que les revenus en croissance constante de Hill aideront Colgate-Palmolive à produire un taux de croissance annuel de 5 % dans un avenir prévisible.

Colgate-Palmolive est depuis longtemps une action de croissance des dividendes fiable, ayant augmenté son dividende pendant plus de 50 années consécutives. En conséquence, la société figure sur la liste exclusive des Dividend Kings. Les actions rapportent actuellement 2,2 %.

