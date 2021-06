3 actions de biotechnologie prêtes pour de grandes percées comme Biogen

Ce fut un gros trimestre pour les actions de biotechnologie. Biogène (NASDAQ :BIIB) a fait une percée majeure avec l’approbation de son vaccin contre la maladie d’Alzheimer, l’aducanumab, vendu sous la marque Aduhelm.

C’est la première fois qu’une thérapie contre la maladie d’Alzheimer reçoit le feu vert depuis 20 ans et cible la physiopathologie de la maladie. Bien qu’il y ait des opinions divergentes sur l’efficacité du vaccin, le stock de BIIB a rapporté 30% en bonne santé jusqu’à présent en juin.

Cependant, Biogen n’est pas le seul stock de biotechnologie avec des événements importants sur le pont cette année.

Contrairement à une entreprise de produits de consommation typique, les actions biotechnologiques dépendent des données d’essai et des résultats des approbations réglementaires. Les actions biotechnologiques augmenteront ou couleront en fonction de ces informations.

Les investisseurs doivent garder un œil sur les actions biotechnologiques et leurs dates pertinentes pour s’assurer qu’ils sont prêts à investir au bon moment. Cela étant dit, la liste ci-dessous comprend trois des actions biotechnologiques les plus prometteuses qui pourraient faire sensation cette année, à l’instar de Biogen.

Provenance Bio (NASDAQ :PRVB)

Sciences Myovantes (NYSE :MYOV)

Médicaments de modèle (NASDAQ :BPMC)

Actions biotech à acheter : Provention Bio (PRVB)

Source : Shutterstock

Provention Bio est une société américaine de biotechnologie impliquée dans le développement de thérapies et de solutions pour les maladies à médiation immunitaire. Il a fait l’actualité l’année dernière pour son actif clinique de stade avancé, le Teplizumab, qui est utilisé pour ralentir l’apparition du diabète de type 1.

À la fin du mois dernier, le conseil consultatif de la FDA lui a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire et un examen de la demande de licence de produits biologiques (BLA) en priorité. En conséquence, l’action PRVB est en hausse de 13% en juin.

Il existe une demande massive non satisfaite sur le marché du diabète de type 1, où Teplizumab pourrait générer des revenus importants dans les années à venir. Le marché était estimé à 2 milliards de dollars en 2019 et a atteint 2,8 milliards de dollars en 2026. Il a connu un taux de croissance annuel composé impressionnant de 5 % en sept ans.

L’insuline est la seule thérapie du diabète de type 1, qui n’est pas curative et très lourde. Par conséquent, la nouvelle entrée thérapeutique peut s’emparer d’une part importante du marché.

Sciences Myovantes (MYOV)

Source : fizkes / Shutterstock.com

La biotechnologie basée au Royaume-Uni Myovant Sciences développe des thérapies et des solutions dans le créneau de la santé des femmes. Il a été dans le vif du sujet avec Relugolix, un médicament qu’il développe pour traiter les fibromes utérins.

La FDA a récemment autorisé le médicament sur la base de ses deux études d’efficacité de stade avancé pour les fibromes utérins. Auparavant, il avait reçu le feu vert de la FDA l’année dernière pour le traitement des patients atteints d’un cancer de la prostate à un stade avancé.

Plus de 170 millions de femmes souffrent de tumeurs non cancéreuses. Un problème majeur à ce sujet concerne l’anémie et les saignements menstruels. Les options de traitement sont actuellement limitées, ce qui inclut les hystérectomies et les dispositifs intra-utérins.

Le traitement de Myovant, d’un autre côté, est une pilule non invasive qui marginalise les fibromes. Par conséquent, Relugolix peut s’avérer être un succès sur le marché massif des fibromes utérins.

Actions biotechnologiques à acheter : Médicaments directeurs (BPMC)

Source : Shutterstock

Blueprint Medicines se concentre sur le développement de médicaments à petites molécules. Ces types de médicaments ont tendance à être plus stables et offrent une plus grande accessibilité.

Il a deux médicaments principaux dans son pipeline appelés Gavreto et Ayvakit. Les deux ont été approuvés pour quelques types de cancers de l’estomac et du poumon. De plus, il a reçu une approbation supplémentaire pour Ayvakit pour traiter la mastocytose systémique, un type de trouble hématologique. Avec deux grands gagnants dans sa cagnotte, l’action BPMC pourrait gagner gros cette année.

Les revenus totaux de son premier trimestre se sont élevés à 21,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation massive de 250 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Ayvakit a été le point le plus brillant des résultats, car il a généré 7,1 millions de dollars de revenus pour l’entreprise. De plus, l’entreprise dispose d’un solide solde de trésorerie qui devrait suffire à les durer des années.

Avec plus de percées réglementaires, attendez-vous à ce que les actions de BPMC passent bientôt à la vitesse supérieure.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.