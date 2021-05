Les investisseurs en dividendes gravitent souvent vers certains secteurs considérés comme les plus sûrs du marché, y compris des secteurs bien connus tels que l’industrie ou la consommation de base. Mais en termes de croissance, ces secteurs peuvent souvent éprouver des difficultés, ce qui signifie que les investisseurs peuvent devoir renoncer à la croissance en échange de la stabilité. Bien que cela ait certainement un attrait pour de nombreux investisseurs, les investisseurs de revenu à la recherche de croissance peuvent devoir se tourner vers des secteurs alternatifs.

L’un de ces secteurs est l’industrie du cannabis. Bien que le cannabis en soit encore à ses débuts, certaines entreprises exposées au cannabis offrent aux investisseurs une exposition au potentiel de croissance élevé du cannabis, mais versent également des dividendes aux actionnaires. Il existe même une fiducie de placement immobilier dans le cannabis, qui est généralement une classe d’actifs populaire parmi les investisseurs à revenu.

Les investisseurs doivent souvent faire le choix entre croissance ou dividendes, mais avec les actions liées au cannabis, ils proviennent parfois du même endroit. Dans cet article, nous mettrons en évidence trois actions que nous considérons comme des actions favorables pour obtenir une exposition à l’industrie du cannabis en plein essor, tout en recevant des dividendes.

Voici 3 actions de cannabis à acheter pour la croissance et les dividendes élevés:

Propriétés industrielles innovantes (NYSE:IIPR)

La société Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG)

Marques de constellation (NYSE:STZ)

Les trois actions mises en évidence ici ont des façons très différentes de bénéficier de l’utilisation du cannabis, et toutes les trois offrent des trajectoires de croissance et des niveaux de sécurité et de rendement des dividendes différents. Pourtant, pour les investisseurs à la recherche de croissance et de dividendes, le cannabis est devenu un moyen de plus en plus accepté d’atteindre les deux.

Stocks de cannabis à acheter: propriétés industrielles innovantes (IIPR)

Notre premier stock est une FPI qui est presque un pur jeu sur l’industrie, spécialisée dans les propriétés utilisées pour cultiver et vendre des produits du cannabis. IIPR est la seule FPI liée au cannabis qui a été approuvée pour la négociation sur les principales bourses américaines, de sorte que le capital des investisseurs a afflué vers l’action depuis qu’elle est cotée en bourse.

L’IIPR possède 69 propriétés dans 17 États américains, et ces chiffres augmentent rapidement. La fiducie est largement considérée comme la FPI qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché aujourd’hui, mais cela ne l’a pas empêchée d’être un stock de revenu sérieux très tôt dans sa vie.

Le dernier rapport sur les bénéfices de la fiducie a montré une croissance extrêmement forte d’une année à l’autre, avec des fonds provenant des opérations (FFO) ajustés de 37 millions de dollars au quatrième trimestre, soit plus du double de la période de l’année précédente. La fiducie a acquis quatre nouvelles propriétés au cours du trimestre et a agrandi une propriété existante, totalisant 848 000 pieds carrés louables. La fiducie a également collecté 100% de son loyer contracté au cours du trimestre, contrairement à de nombreuses FPI dont les clients sont frappés par une pandémie et qui sont aux prises avec une demande atone.

Nous prévoyons actuellement une croissance annuelle de 25% du FFO par action pour les cinq prochaines années alors que l’IIPR continue de lever des capitaux et de se développer de manière agressive, ce qui l’aide à accroître son FFO en dollars. La fiducie émet également des actions ordinaires à un taux agressif, ce qui entraînera une hausse des FFO par action beaucoup moins rapidement que sur une base de dollars. Pourtant, nous voyons près de 20 $ de FFO par action en 2026, après avoir tenu compte d’une augmentation rapide du nombre d’actions.

L’IIPR a augmenté son versement de dividendes très rapidement depuis son entrée en bourse, et nous prévoyons qu’il paiera 85% de son FFO cette année en dividendes. Cela donne au stock un bon rendement actuel de 3%, avec de la marge pour des augmentations futures, car son FFO est susceptible de continuer à croître à un rythme élevé.

La société Scotts Miracle-Gro (SMG)

Notre prochain titre est celui que de nombreux investisseurs pourraient trouver surprenant dans son accès au secteur du cannabis, Scotts Miracle-Gro. Scotts est l’une des plus grandes entreprises de pelouse et de jardin au monde, vendant de tout, des engrais et semences de gazon aux nettoyants d’extérieur, aux désherbants, aux produits de lutte contre les maladies et plus encore.

Les produits de Scotts ont commencé à être utilisés sérieusement dans la production de cannabis il y a quelques trimestres, et les actions ont grimpé en flèche grâce au potentiel de croissance. Plus précisément, sa filiale The Hawthorne Gardening Company fournit des nutriments, de l’éclairage et d’autres matériaux utilisés dans le segment de la culture en intérieur et en culture hydroponique.

Le rapport sur les résultats du premier trimestre de la société a montré son tout premier bénéfice au cours de la période la plus lente de l’année pour Scott’s, soulignant la force de la société au cours des derniers trimestres. Les ventes ont plus que doublé au premier trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant un record de 749 millions de dollars.

La demande était forte dans toutes les catégories de produits de culture en intérieur, les consommateurs restant à la maison et entretenant les jardins et les plantes d’intérieur avec les produits Scotts. La croissance a été prononcée dans le segment Hawthorne, qui a augmenté ses ventes de 66% au dernier trimestre.

Le bénéfice par action s’est établi à 39 cents, en forte hausse par rapport à une perte de 1,12 USD par action au cours de la même période de l’année précédente. La société a du mal à reproduire la croissance récente, mais il reste encore beaucoup de place pour une expansion continue. La direction s’attend à ce que Hawthorne augmente ses ventes en année pleine de 30% à 40%.

Scotts obtient un score très élevé pour la sécurité des dividendes, avec notre projection du ratio de distribution de l’action à seulement 30% pour cette année. Cela laisse à Scotts une grande marge de manœuvre pour augmenter les paiements dans les années à venir et faire face à tout ralentissement potentiel des bénéfices. L’action a un rendement de dividende de 1%, avec un taux de croissance des dividendes élevé.

Marques de constellation (STZ)

Constellation Brands est peut-être un autre stock de cannabis surprenant, car il est surtout connu pour ses marques dominantes de bière et de spiritueux. Cependant, Constellation détient une participation importante dans Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC), qui représente environ 39% de la société, soit 3,8 milliards de dollars selon la capitalisation boursière actuelle de CGC.

Les résultats du quatrième trimestre de Constellation ont montré une augmentation modeste de 2,6% des ventes à 1,95 milliard de dollars, la flambée des ventes de bière ayant compensé la baisse des ventes de vins et spiritueux, attribuable aux désinvestissements. Pour l’année, la société a vu ses revenus augmenter d’un peu plus de 3% à 8,6 milliards de dollars et le bénéfice par action passer de 9,12 dollars à 9,97 dollars sur une base ajustée. En excluant l’investissement dans Canopy, le bénéfice par action aurait été de 10,44 $, car Canopy a jusqu’à présent été un perdant d’argent pour Constellation.

Nous prévoyons une croissance annualisée de 5% de Constellation dans les années à venir, alimentée par une demande toujours plus forte de son portefeuille de bière de base. De plus, nous considérons que la croissance rapide de Canopy a le potentiel de stimuler son taux de croissance, même si nous rappelons aux investisseurs que Constellation détient une très grande partie d’un stock de cannabis hautement spéculatif avec une valorisation extrêmement élevée.

Comme Scotts, Constellation obtient un score élevé pour la sécurité des dividendes, avec un versement de 30% des bénéfices de l’année. Nous ne voyons aucun problème de sécurité des dividendes à venir pour Constellation, et nous prévoyons en effet que le paiement sera augmenté pendant de nombreuses années à venir.

A la date de publication, Bob Ciura ne détenait (ni directement ni indirectement) de positions sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste indépendant en actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.