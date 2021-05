3 actions de cassure jouant la défense alors que le marché baisse

De nombreux stocks diminuent cette semaine, en particulier ceux qui se situent à l’intersection de la croissance et de la technologie. Jeudi tôt le matin, le Nasdaq tentait de conserver son soutien et d’éviter une panne plus importante. Mais alors que le secteur de la technologie a connu des difficultés, les produits de consommation de base ont explosé. Au moins, autant qu’un secteur défensif à faible bêta comme les produits de base peut s’envoler. Aujourd’hui, je vais mettre en lumière trois stocks de cassure qui offrent un refuge contre la tempête.

Triez les secteurs du marché par variation en pourcentage et savez-vous ce que vous y trouverez? le FNB de consommation de base (NYSEARCA:XLP) dépasse tous les autres secteurs jeudi. Au moment d’écrire ces lignes, XLP est en hausse de 1,18%, tandis que le S&P 500 est inchangé.

La force relative fournit toutes les raisons nécessaires pour acheter des modèles convaincants pour échanger des noms défensifs. J’ai scanné tout l’espace et les stocks de télécommunications pour voir qui offrait les meilleures configurations. C’étaient mes trois favoris.

Coca Cola (NYSE:KO)

AT&T (NYSE:T)

Verizon (NYSE:VZ)

Après un examen plus approfondi de chaque graphique, je vous expliquerai comment utiliser l’effet de levier sur le marché des options pour optimiser vos rendements.

Breakout Stocks jouant la défense: Coca-Cola (KO)

Coca-Cola a grimpé tranquillement au cours des trois derniers mois. Maintenant, il teste la résistance des frais généraux clé à 55 $ et a hâte de voir une cassure. J’ai inclus le graphique hebdomadaire car il offre une vue plus claire de la situation dans son ensemble. Ce qui est particulièrement attrayant, c’est le manque de frais généraux une fois que nous dépassons 55 $. Le prochain plafond n’entre pas en jeu avant 60 $, offrant beaucoup de place pour un suivi à la hausse.

Le faible rang de volatilité implicite de 11% suggère que les jeux à prime longue sont la voie à suivre. Parce que le stock KO est un stock à mouvement plus progressif, construisons un spread diagonal d’appel qui ne nécessite pas un mouvement aussi important avant de générer un bon rendement.

L’échange: Achetez l’appel de 52,50 $ de juillet tout en vendant l’appel de 56 $ du 4 juin pour un débit net d’environ 2,24 $.

Si KO augmente vers 56 $ et au-delà au cours du mois prochain, vous pourriez potentiellement empocher entre 60 cents et 1,30 $ par spread.

AT&T (T)

AT&T a connu des difficultés depuis la défaite de mars dernier. Alors que le reste du marché a bondi plus haut grâce aux fusées alimentées par la relance, le stock T a établi un modèle de base d’un an. Les investisseurs n’étaient pas aussi convaincus que les bénéfices d’AT & T se redresseraient avec la même vigueur que celle observée ailleurs. Heureusement, certaines de ces craintes ont été dissipées par le rapport trimestriel meilleur que prévu du mois dernier.

Depuis lors, les taureaux ont dominé l’action des prix. Et, avec le saut de jeudi au-dessus de 32 $, l’action T pousse maintenant en dehors de sa fourchette de négociation. Le graphique hebdomadaire montre la promesse de l’enchère de cette semaine. Le prochain arrêt est la moyenne mobile sur 200 jours. Au-delà de cela, il n’y a pas grand-chose à faire obstacle à l’action avant les 30 $.

Et ai-je mentionné qu’AT & T verse un dividende de 6,4%?

L’échange: Achetez le call 31 juillet et vendez le call 11 juin 33,50 $ pour un débit net de 1,50 $.

Si l’action T grimpe à 33,50 $ et au-delà au cours du mois prochain, alors l’écart pourrait générer un gain de 50 cents à 95 cents par écart.

Breakout Stocks jouant la défense: Verizon (VZ)

AT&T n’est pas la seule entreprise de télécommunications à faire tourner les têtes. Verizon travaille sur son septième jour consécutif et est maintenant sur le point de surmonter une résistance clé. Cela en fait la troisième et dernière de nos actions de cassure à jouer. La zone de 59 $ a repoussé plusieurs tentatives de rallye cette année. Si l’offre actuelle peut enfin la franchir, je pense que l’action VZ peut revenir à son plus haut de 52 semaines, près de 62 $.

Pour capitaliser sur la remontée et le faible niveau de volatilité implicite, je propose à nouveau d’utiliser des spreads diagonaux.

L’opération: Achetez l’appel de 55 $ de juillet tout en vendant l’appel de 60 $ de juin pour environ 3,75 $.

Si Verizon se situe à 60 USD ou plus à l’expiration, vous obtiendrez un gain d’environ 1,00 USD par spread.

À la date de publication, Tyler Craig occupait un poste LONG chez T, KO et VZ.

