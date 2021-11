3 actions de charbon à acheter alors que l’or noir regagne la faveur

Dans un monde qui lutte contre le changement climatique, les investisseurs pourraient s’attendre à ce que les actions de charbon chutent en valeur. Une telle baisse a en effet été le cas pendant une bonne partie de l’année écoulée. Le charbon perdait sa domination en raison de la prise de conscience croissante des émissions et de son impact négatif sur le changement climatique. Pendant ce temps, les actions des énergies alternatives ont continué à augmenter.

Cependant, maintenant que l’économie mondiale connaît une croissance rapide, l’appétit mondial pour l’énergie continue de monter en flèche avec les prix de divers combustibles fossiles. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, « le prix du charbon varie selon le grade et la qualité du charbon, la méthode d’extraction et la région géographique… Les prix sont généralement plus élevés pour le charbon à haute teneur en chaleur… Les prix du charbon dans les mines à ciel ouvert sont généralement inférieurs à prix dans les mines souterraines.

En 2021, le charbon renaît de ses cendres. La demande de charbon, en particulier de la Chine, a rebondi après ses creux pandémiques, principalement en raison des prix élevés du gaz naturel et de l’augmentation des dépenses d’infrastructure. À leur tour, la flambée de la demande et les approvisionnements limités ont entraîné une flambée rapide des prix du charbon, provoquant une remontée des cours des actions de nombreuses sociétés charbonnières américaines.

Moody’s suggère que « les producteurs de charbon américains créeront plus d’un milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles positifs au second semestre 2021 et en 2022, avant dividendes sur une base combinée, contre moins de 100 millions de dollars générés au cours du premier semestre 2021 ».

La récente hausse des prix du charbon pourrait aider les producteurs de charbon dans la transition du charbon thermique vendu pour la production d’électricité vers le charbon métallurgique (met) pour la sidérurgie. Cependant, les risques liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) constituent toujours un vent contraire à long terme. À leur tour, les stocks de charbon sont confrontés à des obligations environnementales et à des difficultés croissantes d’accès au capital pour de nouveaux projets.

Donc, avec ces informations, voici une liste de trois actions de charbon qui pourraient générer de beaux rendements pour les investisseurs de valeur au cours de la prochaine année.

Ressources de l’Arche (NYSE :CAMBRE)

Ressources en teck (NYSE :TECK)

Le guerrier a rencontré le charbon (NYSE :HCC)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Stocks de charbon : Arch Resources (CAMBRE)

Plage de 52 semaines : 27,86 $ – 105,58 $

Rendement du dividende : 1,21%

Arch Resources, basée à St. Louis, Missouri, produit du charbon métallurgique, également connu sous le nom de charbon à coke. L’entreprise vend son charbon à des centrales électriques, des aciéries et des installations industrielles. Le groupe opère à travers trois segments : Powder River Basin, Métallurgique et Autre Thermique.

Arch Resources a publié ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre. Les revenus ont totalisé 594 millions de dollars, en hausse de 56 % en glissement annuel (YOY) par rapport à 382 millions de dollars. La société a également enregistré un bénéfice net de 89 millions de dollars, ou 4,92 $ par action diluée, contre une perte nette de 191,5 millions de dollars, ou 12,64 $ par action diluée, au trimestre de l’année précédente. Enfin, la trésorerie et les équivalents ont clôturé le troisième trimestre à un peu moins de 190 millions de dollars.

À propos des résultats, le PDG Paul A. Lang a déclaré : « Avec le démarrage de Leer South fin août, Arch a fait un pas de géant dans sa transformation stratégique en un premier producteur de charbon à coke de haute qualité pour les marchés mondiaux de l’acier. . «

Malgré l’augmentation de la rentabilité du charbon thermique, Arch met fin à ses opérations thermiques pour produire de l’électricité d’ici la fin de 2023. Il quitte l’entreprise en tant qu’opérateur pur de charbon rencontré.

De plus, la société estime que les flux de trésorerie disponibles en 2022 augmenteront, qu’elle utilisera probablement pour rembourser la dette. Les analystes soulignent que les institutions financières sont devenues plus réticentes à fournir des capitaux à l’industrie charbonnière. Une partie du cash-flow libre ira également au rachat d’actions et au dividende. La direction a déclaré le versement d’un dividende à 1 $ annualisé par action.

À l’heure actuelle, l’action ARCH oscille à 88 $, en hausse de 101 % depuis le début de l’année (YTD). Les actions ARCH se négocient à environ 2,06 fois les bénéfices à terme et 0,84 fois les ventes de suivi. Dans cet esprit, les lecteurs intéressés pourraient trouver de la valeur autour de ces niveaux.

Ressources en teck (TECK)

Plage de 52 semaines : 14,41 $ – 29,92 $

Rendement du dividende : 0,59%

Teck Resources est une société minière diversifiée qui exploite du charbon, du cuivre, du zinc et des sables bitumineux au Canada, aux États-Unis, au Chili et au Pérou. C’est l’un des plus grands exportateurs de charbon métallurgique transporté par mer ainsi que l’un des principaux mineurs de zinc au monde.

Le groupe a publié les résultats du troisième trimestre le 26 octobre. Le chiffre d’affaires a augmenté de 73 % en glissement annuel pour atteindre 3,97 milliards de dollars canadiens. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 1,02 milliard de dollars canadiens, ou 1,51 $ par action diluée, contre 130 millions de dollars canadiens, ou 11 cents par action diluée, au trimestre de l’année précédente. Les liquidités totales s’élevaient à 5,4 milliards de dollars au 26 octobre.

Le PDG Don Lindsay a déclaré : « L’environnement de prix des matières premières extrêmement favorable – en particulier pour le charbon sidérurgique – combiné à de solides performances opérationnelles a entraîné un EBITDA ajusté trimestriel record et un bénéfice ajusté record au troisième trimestre.

En raison de la transition mondiale vers une énergie propre, Teck a récemment dévoilé des plans stratégiques pour augmenter la production de cuivre et réduire les opérations à partir du charbon. Aujourd’hui, il est en passe de doubler la production de cuivre d’ici 2023 alors que la demande de cuivre continue d’augmenter. De plus, l’industrie des véhicules électriques (VE) ainsi que les éoliennes et les panneaux solaires dépendent d’importantes quantités de cuivre.

Grâce à la remontée des prix du charbon et du cuivre, l’action TECK pourrait augmenter jusqu’en 2022. Elle se négocie actuellement à 29 $, en hausse de près de 60% depuis le début de l’année et d’environ 95% par rapport à l’année dernière. En outre, les actions se négocient à 6,2 bénéfices à terme et environ 1,6 fois les ventes de fuite. Et avec tout cela à l’esprit, les lecteurs intéressés pourraient acheter les trempettes.

Stocks de charbon : Warrior Met Coal (CHC)

Plage de 52 semaines : 15,07 $ – 28,40 $

Rendement du dividende : 0,88%

Warrior Met Coal exploite deux mines souterraines en Alabama. L’entreprise vend du charbon traité à des producteurs d’acier situés principalement en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.

De plus, la société a publié les résultats du troisième trimestre le 2 novembre et les chiffres étaient solides. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 202,47 millions de dollars, en hausse de 12 % en glissement annuel. Le bénéfice net ajusté par action s’est établi à 97 cents par rapport à une perte nette ajustée de 28 cents par action diluée l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à plus de 268 millions de dollars.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons été ravis d’afficher nos résultats les plus rentables depuis le début de la pandémie de COVID-19, grâce à la résilience et à l’efficacité de notre base opérationnelle », a déclaré le PDG Walt Scheller à propos des résultats. « Nous étions idéalement placés pour tirer parti des prix record que nous avons observés ce trimestre, nous permettant de tirer parti de la forte reprise économique mondiale en augmentant nos prix de vente nets moyens et en fournissant une forte production pendant la grève syndicale en cours. »

De plus, la demande d’acier et de charbon traité devrait augmenter dans le monde entier jusqu’en 2022. Ainsi, malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la remontée des prix du charbon a considérablement augmenté la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles. En outre, la récente interdiction de la Chine sur les importations de charbon australien implique également un important potentiel de croissance du chiffre d’affaires.

Dans l’ensemble, l’action HCC a baissé de plus de 16% au cours du mois dernier, offrant aux investisseurs axés sur la valeur la possibilité d’acheter l’action à une évaluation raisonnable. Néanmoins, il se situe légèrement en dessous de 22,50 $, en hausse de 5,2% depuis le début de l’année. En outre, l’action HCC se négocie à 6,85 fois les bénéfices à terme et 1,32 fois les ventes glissantes.

