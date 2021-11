3 actions de Cloud Gaming à acheter pour 2022 et au-delà

Source : Gorodenkoff / Shutterstock.com

Les joueurs du monde entier choisissent des options basées sur le cloud en raison de leurs avantages uniques par rapport aux formats traditionnels. Grâce au cloud gaming, les utilisateurs peuvent jouer efficacement à des jeux vidéo hébergés sur d’autres serveurs ou appareils sans investir dans du matériel coûteux. Par conséquent, les actions liées devraient bénéficier énormément de cette tendance dans un avenir prévisible.

Selon une étude publiée par Facts and Factors, le marché du jeu passera de 432 millions de dollars en 2020 à 3,26 milliards de dollars d’ici 2026. Cela représente un taux de croissance annuel gigantesque de 43,2 %, mené par certains des plus grands géants de la technologie au monde.

De plus, le déploiement des services 5G fournira une longueur d’avance au secteur. Des vitesses de transfert de données plus rapides et une latence plus faible rendent la 5G plus adaptée au cloud gaming que ses prédécesseurs.

Dans cet esprit, examinons trois pionniers du secteur qui devraient profiter de la croissance de l’industrie du cloud gaming :

Actions de jeux en nuage : Alphabet (GOOG, GOOGL)

Alphabet a été l’un des premiers acteurs du cloud computing avec Google Stadia. La plate-forme permet aux utilisateurs de jouer à une bibliothèque de jeux vidéo sur des appareils compatibles. Stadia est sorti en novembre 2019 et est maintenant devenu un géant de l’industrie.

Avec Stadia, les jeux vidéo peuvent être diffusés et joués en utilisant une connexion Internet sans attendre les téléchargements ou les mises à jour. Aucun matériel spécial n’est nécessaire, mais vous pouvez choisir d’utiliser le service sur un téléviseur avec le contrôleur Stadia et un Chromecast Ultra.

Bien qu’il ait connu un succès considérable dans le secteur, il semble être à la traîne de ses concurrents en termes de performances, d’exclusivité de jeux vidéo et d’autres services. Par conséquent, les prochaines années sont cruciales pour que l’entreprise marque à nouveau son autorité. Si Stadia pouvait générer des revenus importants, cela pourrait aider à faire monter les actions GOOG et GOOGL.

Nvidia (NVDA)

Le service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now, est sur le marché depuis plus d’un an. Jusqu’à présent, les résultats ont été excellents; le nombre de membres a plus que doublé, atteignant 12 millions depuis son lancement.

De plus, il a fortement contribué aux revenus des jeux de Nvidia, qui ont augmenté de plus de 85% en glissement annuel (YOY) pour atteindre plus de 3 milliards de dollars au dernier trimestre.

Nvidia prévoit de faire de GeForce Now la référence en matière de cloud gaming. Il a récemment annoncé le lancement d’un nouveau niveau de son abonnement, qui promet des jeux 4K HDR à des latences bien inférieures à celles de n’importe lequel de ses services précédents.

De plus, il dispose d’une bibliothèque de jeux de plus de 1 000 titres. Nvidia s’est également récemment associé à Arts électroniques (NASDAQ :EA) pour apporter certains de ses plus grands titres sur sa plate-forme.

En outre, il prévoit de travailler avec des fournisseurs de services Internet et des sociétés de télécommunications pour proposer GeForce Now à ses utilisateurs. Par conséquent, la plate-forme deviendra probablement un catalyseur de croissance majeur pour l’action NVDA dans les années à venir.

Actions de jeux en nuage : Apple (AAPL)

Bien qu’il ne s’agisse pas strictement d’un service de jeux en nuage, Apple Arcade a été lancé en grande pompe il y a quelques années. Il offre un accès à une collection croissante de jeux qui ne sont accessibles que via un appareil de l’écosystème d’Apple.

L’abonnement pourrait être un tremplin vers le secteur des jeux en nuage – en fait, la société aurait envisagé de lancer un service basé sur le cloud aux côtés d’Apple Arcade.

L’avantage du service est qu’il ne coûte que 4,99 $ par mois. De plus, il comprend également des fonctionnalités de partage familial accessibles via le forfait Apple One.

Apple Arcade n’a pas été à la hauteur de son battage publicitaire avant le lancement, et les propres plans de jeu en nuage de la société restent inconnus. Cependant, les services de jeux natifs d’Apple ne sont pas son seul lien avec ce secteur en pleine croissance. Microsoft (NASDAQ :MSFT) La plate-forme Xbox Cloud Gaming est disponible sur les appareils Apple à partir de juillet.

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, Apple Arcade et le secteur des jeux en nuage ont encore beaucoup de potentiel pour contribuer de manière significative au stock haut de gamme et AAPL d’Apple.

