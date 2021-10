3 actions de consommation de base pour les dividendes et la croissance

Les actions de consommation courante sont une bonne source de dividendes stables et de croissance régulière d’année en année. Les entreprises qui vendent des produits ou des services dont les consommateurs ont besoin dans la vie quotidienne ont tendance à avoir une croissance régulière, même si l’économie est en récession.

Ces sociétés sont alors en mesure de verser des dividendes aux actionnaires, en les augmentant souvent chaque année. La capacité de résister aux ralentissements économiques est l’une des principales raisons pour lesquelles le secteur de la consommation de base est à égalité pour le plus grand nombre de noms dans l’indice Dividend Aristocrats.

Les investisseurs qui considèrent le secteur comme ennuyeux peuvent passer à côté de la croissance et des revenus que ces actions procurent.

Cet article examinera trois de nos actions de consommation de base préférées pour la croissance et les revenus, notamment :

Keurig Dr Pepper (NASDAQ :KDP)

Mondelez International (NASDAQ : MDLZ)

Unilever (NYSE :UL)

Dividendes : Keurig Dr Pepper (KDP)

Keurig Dr Pepper a pris sa forme actuelle à la suite d’une fusion entre Dr Pepper Snapple et Keurig Green Mountain. La fusion de près de 20 milliards de dollars a eu lieu à la mi-2018. Keurig Dr Pepper a un chiffre d’affaires annuel de 11,6 milliards de dollars.

Le portefeuille de produits de Keurig Dr Pepper comprend une large gamme de marques appréciées des consommateurs. Parmi ses 125 marques individuelles figurent Dr Pepper, Canada Dry, 7UP, Snapple, Green Mountain, Newman’s Own et Krispy Kreme.

La fusion a également diversifié l’entreprise en s’éloignant uniquement des boissons gazeuses. Par exemple, le café est désormais une priorité pour Keurig Dr Pepper. Le système de brassage de la société détient une part de marché d’environ 20 % aux États-Unis, avec un objectif déclaré d’atteindre 30 à 50 % de part de marché.

L’entreprise contrôle déjà une part substantielle du marché des systèmes de brassage et vise à accroître sa présence. Remarquablement, les systèmes de brassage ont augmenté de près de 30 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre, grâce à des produits innovants et à de nouveaux brasseurs.

Le café reste un espace concurrentiel et fragmenté, mais Keurig Dr Pepper est largement ancré comme le nom de prédilection. Avec l’innovation et les nouveaux systèmes de brasserie, l’entreprise ne devrait qu’étendre sa position de leader.

Keurig Dr Pepper avait une dette importante sur son bilan avant la fusion, mais la société a été agressive pour réduire ce fardeau. La société avait remboursé 2,5 milliards de dollars de dette jusqu’à la fin du dernier trimestre, réduisant son ratio de levier de 6x au moment de la fusion et de 4,5x fin 2019 à 3,4x à la fin du trimestre le plus récent. La société vise à réduire son ratio de levier à moins de 3x d’ici la fin de cette année.

Un niveau d’endettement plus faible devrait également permettre des dividendes croissants. La société avait versé un dividende annualisé de 60 cents par action depuis la fusion, mais l’a augmenté de près de 19% plus tôt cette année. Les actions rapportent 2,1 %, un rendement supérieur au rendement moyen de 1,3 % du S&P 500 indice. Et avec des noms de premier plan dans plusieurs catégories de boissons, il est probable que Keurig Dr Pepper continue d’augmenter ses dividendes.

Mondelez (MDLZ)

Deuxième de nos actions qui versent des dividendes, Mondelez a un chiffre d’affaires annuel supérieur à 26 milliards de dollars et est aujourd’hui valorisé à 83 milliards de dollars. L’entreprise propose une large sélection de collations, de bonbons et de boissons. Les produits les plus vendus sont Cadbury, Chips Ahoy, Oreo, Ritz, Tang et Trident.

De nombreux produits sont au sommet ou près du sommet de leurs catégories individuelles. Par exemple, Oreo est le biscuit le plus vendu aux États-Unis et dans le monde, Chips Ahoy est le deuxième biscuit le plus populaire aux États-Unis et belVita est le biscuit de petit-déjeuner numéro un dans le monde.

Mondelez est véritablement une entreprise internationale qui bénéficie d’une présence géographique très diversifiée. L’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie/Moyen-Orient/Afrique et l’Amérique latine représentent respectivement 38 %, 31 %, 22 % et 9 % du chiffre d’affaires annuel.

La société a connu des taux de croissance robustes dans toutes les régions au cours de son dernier trimestre, mais les marchés émergents ont été particulièrement solides. L’Amérique latine a bondi de 31 % tandis que l’Asie/Moyen-Orient/Afrique était en hausse de 17,4 %. Les marchés émergents dans leur ensemble ont représenté un peu plus de 16 % du chiffre d’affaires.

Bien qu’il s’agisse des plus petits contributeurs au chiffre d’affaires à l’heure actuelle, ces domaines seront d’importants catalyseurs de croissance à l’avenir. Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs des marchés développés semblent être plus conscients de la nourriture et des boissons qu’ils consomment.

Avec un modèle commercial diversifié, des marques fortes et des positions de leader dans de nombreuses catégories dans la plupart des régions, Mondelez est susceptible de maintenir sa position de leader mondial de l’alimentation et des snacks.

Cela devrait permettre à l’entreprise de continuer à faire croître son résultat net ainsi que ses dividendes, qui ont augmenté au cours des sept dernières années consécutives. L’action offre un rendement de 2,3%, soit un point de pourcentage supérieur à l’indice S&P 500.

Dividendes : Unilever (UL)

Avec près de 400 marques dans son portefeuille, Unilever, basée à Londres, est l’une des plus grandes entreprises de produits de consommation courante au monde. La société est présente dans environ 200 pays, a une capitalisation boursière de 135 milliards de dollars et génère des revenus annuels de plus de 26 milliards de dollars.

Comme les autres noms de cet article, Unilever détient un nombre incroyable de grands noms dans de nombreuses catégories différentes. Les meilleures marques de l’entreprise couvrent une grande variété de catégories et comprennent Axe, Ben & Jerry’s, Breyers, Dove, Hellmann’s, Q-tips, Suave et Vaseline.

Unilever possède 14 des 50 plus grandes marques grand public mondiales dans son portefeuille, dont Dove, Knorr et Lipton. Cela donne à Unilever une large base de marques connues et de confiance qui attirent les consommateurs.

Contrairement aux autres noms discutés ici, les produits de la société couvrent plus de catégories que les aliments et les collations. Unilever est incroyablement diversifié, avec 42% des ventes provenant de la beauté et des soins personnels, 37% de l’alimentation et des rafraîchissements et 21% des soins à domicile. Avec ce modèle équilibré, même avec chaque domaine d’activité, Unilever est beaucoup plus à même de résister à la faiblesse d’une ligne ou d’une catégorie de produits tout en fournissant des résultats solides.

Unilever enregistre également une excellente croissance sur les marchés émergents. Ces régions ont enregistré une croissance de plus de 8 % au dernier trimestre, ce qui se compare très favorablement à une amélioration de seulement 1,5 % sur les marchés développés. En mettant davantage l’accent sur des pays tels que le Bangladesh, la Chine, le Pakistan et le Vietnam, qui commencent à voir la montée d’une classe moyenne, Unilever est bien placé pour capitaliser sur les gains futurs des marchés émergents.

Unilever est l’une des sociétés de consommation courante les plus diversifiées du marché. En raison de ces atouts, Unilever a augmenté son dividende pendant quatre décennies en euros. À 3,8%, le rendement actuel est presque le triple de celui de l’indice du marché et est également l’un des rendements les plus élevés offerts par l’action au cours de la dernière décennie.

