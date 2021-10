Les investisseurs sont sur le marché pour réaliser des bénéfices, ce qui signifie trouver les actions ayant un potentiel de croissance prouvé. Les mains d’Old Wall Street vous diront toujours que les performances passées ne peuvent garantir le succès futur, ce qui est vrai, mais c’est toujours un bon point de départ. Les actions qui ont déjà généré des rendements et affichent des gains réels et soutenus sur des périodes prolongées, sont un endroit logique pour rechercher les gagnants de demain.

Et cela nous amène aux actions que nous examinons aujourd’hui. Ceux-ci ont tous affiché des gains de 50% ou plus au cours de la dernière année – et mieux encore, les analystes de Wall Street restent optimistes. Chacune des trois actions ci-dessous a une cote d’achat fort de la communauté des analystes et devrait enregistrer davantage de gains en plus de sa croissance déjà impressionnante. En utilisant les données TipRanks, nous pouvons jeter un œil « sous le capot » et découvrir ce qui les motive.

Zuora (ZUO)

Nous allons commencer par une entreprise de logiciels, Zuora. Fondée par l’entrepreneur technologique Tien Tzou en 2007 – après avoir quitté Salesforce – Zuora propose aux entreprises clientes des packages logiciels pour le lancement et la gestion de services d’abonnement. Les applications de l’entreprise peuvent automatiser un large éventail de besoins commerciaux courants, notamment les collectes, les devis, la reconnaissance des revenus, la facturation récurrente et les mesures des données d’abonnement. Les produits de Zuora sont proposés via le modèle SaaS populaire, et la société compte de grands noms tels que Caterpillar, Honeywell et Ford Motor parmi sa clientèle.

En chiffres, Zuora compte plus de 1 000 clients dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 305 millions de dollars l’année dernière. Dans son rapport trimestriel le plus récent, pour l’exercice 2T22 se terminant le 31 juillet, Zuora a annoncé une augmentation de 15 % de ses revenus d’une année sur l’autre, à 86,5 millions de dollars. Sur ce total, 71,5 millions de dollars étaient des revenus d’abonnement, pour un gain de 28 % en glissement annuel dans cette catégorie. Comme de nombreuses entreprises technologiques, Zuora enregistre une perte trimestrielle ; la perte de 19 cents par action au deuxième trimestre était plus importante que la perte de 17 cents du trimestre de l’année précédente.

Zuora a vu son action gagner 73% au cours des 12 derniers mois, soit près du triple du gain de 25% du S&P au cours de la même période. Plusieurs indicateurs clés de la publication trimestrielle de la société indiquent des gains continus, notamment une croissance de 8 % du nombre de clients avec une valeur contractuelle annuelle de 100 000 $ ou plus ; une augmentation de 11 % du taux de rétention en dollars ; et une augmentation de 42 % en glissement annuel du volume de transactions via la plate-forme de Zuora.

C’est une performance qui a attiré l’attention de Joshua Reilly de Needham, qui fait partie de ceux qui disent qu’il y a plus de place pour la croissance.

« Nous pensons que Zuora accélérera la croissance de sa facturation grâce aux changements apportés à sa stratégie de commercialisation et de produit… Nous pensons que la croissance de la facturation des abonnements au deuxième trimestre de 28 % après une croissance de 21 % au premier trimestre indique que les changements adoptés par la direction au cours de l’année dernière commencent pour impacter les résultats. Nous prévoyons des progrès avec des indicateurs clés tels que les clients de plus de 100 000 $, l’ARR, la croissance de la facturation des abonnements et le NRR, et pensons que le rapport risque/rendement est favorable », a déclaré Reilly.

Conformément à ces commentaires haussiers, Reilly évalue l’action ZUO à l’achat, et son objectif de prix de 24 $ implique une hausse d’environ 22% pour l’année à venir. (Voir l’analyse des actions ZUO sur TipRanks)

Constructeurs FirstSource (BLDR)

Pour le prochain stock, on se tournera vers le BTP. La crise pandémique – et plus encore, les vents contraires économiques qui l’ont accompagnée, y compris l’inflation des prix et un resserrement du marché du travail – ont mis un frein à la construction, mais les faibles taux hypothécaires et le stock limité de logements soutiennent l’industrie. Dans l’ensemble, la construction devrait enregistrer une croissance de 15% en glissement annuel d’ici la fin de 2021. Si le Congrès peut faire adopter les packages d’infrastructure prévus par les démocrates, cela fournirait un autre vent arrière.

Tout cela est de bon augure pour Builders FirstSource, une entreprise Fortune 500 basée à Dallas et un important fournisseur de matériaux de construction, de composants préfabriqués et de services de construction à valeur ajoutée. La société exploite plus de 550 points de distribution dans 39 États. La société a vu son action croître de 66% au cours des 12 derniers mois.

En plus des gains d’actions, Builders FirstSource a vu ses revenus et ses bénéfices augmenter au 1S21. Le chiffre d’affaires a atteint 5,6 milliards de dollars, un gain séquentiel de 33 % ; ceci est venu après que Q1 ait montré un gain séquentiel de 68%. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 180 % en glissement annuel encore plus impressionnant. En ce qui concerne les bénéfices, le BPA de la société au deuxième trimestre de 2,39 $ était en hausse par rapport à 67 cents au trimestre de l’année dernière et à 83 cents au premier trimestre.

En couvrant ces actions de RBC, l’analyste Mike Dahl a déclaré que cette société « donne aux gens ce qu’ils veulent ». Il écrit : « Un autre battement et relance de plus que le battement – ​​check. Présenter l’EBITDA de base par rapport aux vents favorables des matières premières en termes clairs – vérifiez. Démontrant la forte puissance bénéficiaire de base et les gains de parts induits par l’échelle et les produits à valeur ajoutée – vérifiez… Dans l’ensemble, BLDR a fait ce qu’il fallait pour apaiser et encourager les investisseurs avec les éléments de base clairement en place pour une création de valeur importante, dans notre vue. Reste notre idée préférée…”

À cette fin, Dahl attribue à BLDR une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat) et un objectif de prix de 70 $ sur un an, ce qui indique une marge de croissance de 21 %. (Voir l’analyse des actions BLDR sur TipRanks)

Valvoline (VVV)

Nous terminerons avec Valvoline, un nom qui devrait être familier à la plupart des personnes possédant une voiture. L’entreprise est l’un des plus grands producteurs et distributeurs au monde de carburants automobiles, d’huiles lubrifiantes et autres dérivés du pétrole, et de liquides de refroidissement pour moteurs. Valvoline exploite la deuxième plus grande chaîne de stations de vidange d’huile à service rapide aux États-Unis par l’intermédiaire de sa division de vente au détail, tandis que le segment mondial des produits distribue des carburants et des huiles dans le monde entier. Au printemps dernier, la société a annoncé son intention de scinder la division des produits de vente au détail et mondiale en deux sociétés distinctes ; plus tôt ce mois-ci, la société a confirmé ces plans, mais a déclaré qu’elle n’avait pas encore de calendrier pour la scission.

Dans une mesure de la forte niche commerciale de Valvoline et de son rebond par rapport aux pressions récessives du COVID de l’année dernière, les actions de la société ont gagné 55% jusqu’à présent cette année. Au cours de cette période, la société a également enregistré des revenus et des performances EPS solides. Dans le communiqué de son troisième trimestre fiscal qui s’est terminé le 30 juin, la société a déclaré un chiffre d’affaires total de 792 millions de dollars. C’était en hausse de 53% en glissement annuel. Les services de vente au détail – principalement les emplacements de vidange d’huile – ont enregistré une croissance de 40,5 % des ventes « à magasins comparables à l’échelle du système ». En fin de compte, le BPA s’est établi à 53 cents, sur la base de 97 millions de dollars de bénéfice net ; c’était en hausse de 65% en glissement annuel.

En regardant Valvoline pour Jefferies, l’analyste 5 étoiles Laurence Alexander donne une vision optimiste de la situation dans son ensemble.

« Compte tenu des données récentes sur le trafic piétonnier, les perspectives suggèrent un mélange de meilleures ventes/visites et une amélioration en septembre de la fréquence des visites. Les kilomètres parcourus continueront probablement de se redresser, fournissant un vent arrière pour Valvoline alors que l’activité des consommateurs revient aux niveaux d’avant la pandémie. Nous nous attendons à ce que les ventes de bricolage augmentent avec les kilomètres parcourus, tandis que la demande DIFM est toujours limitée par un rebond plus lent des ventes chez les concessionnaires automobiles. La croissance des ventes restera probablement robuste tandis que les coûts plus élevés des intrants et les problèmes de chaîne d’approvisionnement persisteront probablement », a noté Alexander.

Alexander définit une cote d’achat sur l’action, avec un objectif de prix de 44 $ qui suggère une marge d’appréciation de l’action de 24% à l’horizon d’un an. (Voir l’analyse des actions VVV sur TipRanks)

