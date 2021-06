3 actions de dividendes profitent du boom immobilier

Cet article examinera trois de nos moyens préférés pour les investisseurs de profiter d’un marché immobilier en hausse. Ce ne sont pas des actions de constructeurs de maisons, mais représentent plutôt des entreprises qui ont des modèles commerciaux qui bénéficieront de la croissance continue de la construction de maisons et des ventes de maisons neuves et existantes. Cette liste comprend deux entreprises qui ont surmonté la cyclicité du secteur du logement pour augmenter les dividendes aux actionnaires pendant au moins 25 ans, les qualifiant d’aristocrates des dividendes. Vous apprendrez les détails clés sur ces actions à dividendes.

Le marché du logement aux États-Unis est en plein essor au cours des dernières années, avec une accélération du marché ces derniers temps. Cela est en partie dû à la demande refoulée à la suite de la pandémie et aux contrôles de relance, que de nombreux consommateurs ont dépensés pour améliorer leur maison.

Le marché de l’habitation continue de s’améliorer, marqué par la hausse des prix des maisons, et il y a peu de signes de ralentissement. Maintenant que le pire de la pandémie semble être derrière nous, les gens cherchent à revenir à un mode de vie plus normal, ce qui pour beaucoup inclut l’achat d’une nouvelle maison. Les ventes de maisons existantes affichent une immense croissance, car les maisons mises en vente ont tendance à passer en moyenne un mois sur le marché et à recevoir plusieurs offres, contrairement aux temps d’attente précédents de 60 à 120 jours.

Selon le US Census Bureau et le US Department of Housing and Urban Development, les permis de construire pour les logements privés se sont élevés à 1 681 000 pour le mois de mai. Bien qu’il s’agisse d’une légère baisse séquentielle, il s’agit d’une augmentation de près de 35 % d’une année sur l’autre. Avec cette demande de permis de construire, les prix du bois d’œuvre, du cuivre et d’autres matériaux de construction sont devenus très élevés. Les prix des matériaux de construction ont légèrement reculé, mais restent toujours historiquement élevés alors que le boom immobilier se poursuit.

Dans l’ensemble, les trois actions à dividendes suivantes bénéficieront grandement de la hausse des prix des maisons, et les actionnaires bénéficieront à leur tour de la croissance des dividendes et de la hausse des cours des actions à terme :

chenille (NYSE :CHAT)

Leggett & Platt (NYSE :JAMBE)

MDC Holdings (NYSE :MDC)

Stocks de dividendes dans le logement : Caterpillar Inc. (CAT)

Source : aapsky / Shutterstock.com

Première des actions à dividendes dont nous discutons, Caterpillar est le leader mondial des équipements de construction et d’exploitation minière. La société à capitalisation boursière de 117 milliards de dollars fournit également des moteurs diesel et au gaz naturel, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’un peu moins de 42 milliards de dollars l’année dernière.

En tant que plus grand producteur mondial d’équipements de terrassement, un boom immobilier continu profite grandement aux activités de l’entreprise. Le contraire a été observé en 2020, Caterpillar ayant enregistré une baisse de 47% du bénéfice par action, les concessionnaires et les clients étant devenus plus prudents pendant la pandémie.

Nous pouvons nous attendre à ce que la croissance de la construction, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, permette à Caterpillar d’augmenter ses bénéfices par action de plus de 40 % en 2021. Cela laisserait le résultat net encore bien inférieur à celui d’avant la pandémie. des sommets, mais ce serait quand même une très bonne performance.

Ce retour à la croissance contribuera également à garantir la poursuite de la séquence de croissance des dividendes de Caterpillar. Après une augmentation de 8% du dividende pour la prochaine date de paiement du 20 août, la société a maintenant augmenté son dividende pour 28 années consécutives. Il s’agit d’une réalisation impressionnante pour une entreprise si attachée à la santé de l’économie. Auparavant, Caterpillar avait versé le même montant de dividende pendant huit trimestres consécutifs. Le dividende de la société a été composé à un taux annuel de 8,88 % au cours de la dernière décennie.

Les actions de la société rapportent un peu plus de 2% pour le moment. Bien qu’inférieur au rendement médian de l’action sur 10 ans de 2,5 %, le rendement de Caterpillar est supérieur au rendement moyen d’environ 1,4 % du S&P 500 indice.

Avec un nouveau dividende annualisé de 4,44 $ et nos attentes en matière de bénéfice par action de 9,20 $ pour 2021, Caterpillar a un ratio de distribution projeté de 48 %. C’est légèrement au-dessus du taux de distribution moyen de 45 % depuis 2011. Le dividende semble être bien couvert et peu susceptible d’être réduit, même si le bénéfice par action connaît une nouvelle baisse significative.

Leggett & Platt (LEG)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Leggett & Platt possède un large portefeuille de produits d’ingénierie, notamment des meubles, des éléments de literie, des lits réglables, des accessoires de magasin, des fils d’acier et des systèmes de support de siège de véhicule. La société est évaluée à près de 7 milliards de dollars et a généré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars en 2020.

Le bénéfice ajusté par action a chuté de 17% l’année dernière alors que la société a ressenti l’impact de la pandémie de Covid-19, mais nous pensons que 2021 sera une bien meilleure année pour la société. Nous prévoyons que Leggett & Platt gagnera 2,65 $ cette année, ce qui représenterait une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente et un nouveau record pour l’entreprise. Un redressement étonnamment rapide semble possible pour l’entreprise, signe certain de sa force.

Leggett & Platt conserve une position de leader dans une industrie très fragmentée, ce qui lui confère un avantage sur les petits acteurs. Ce qui est utile, c’est qu’il y a peu de concurrents plus importants dans de nombreuses catégories dans lesquelles il participe. Leggett & Platt a renforcé sa position de leader en acquérant de plus petites entreprises concurrentes qui ont montré qu’elles augmentaient leur part de marché. Ces atouts devraient permettre à la société d’atteindre un nouveau record de bénéfice par action cette année.

Ce modèle commercial a ouvert la voie à 48 années consécutives de croissance des dividendes, plaçant la société à seulement deux ans d’atteindre le statut de Dividend King. Les actionnaires verront une augmentation de 5% de leurs paiements de dividendes à partir du 15 juillet. La dernière augmentation est supérieure au taux de croissance annuel composé du dividende de 4,1% au cours de la dernière décennie.

Leggett & Platt offre aujourd’hui un rendement élevé de 4,3 %, ce qui se compare avantageusement au rendement moyen sur 5 ans de 3,3 %. Le rendement actuel est également supérieur de plus de 200 points de base au rendement moyen du marché.

Le nouveau dividende annualisé de 1,68 $ consommerait 63 % de nos bénéfices attendus par action pour l’année, légèrement en deçà du ratio de distribution moyen de 75 %. Le ratio de distribution de Leggett & Platt semble être en bon état et la société a un historique remarquable de croissance des dividendes. Avec un modèle commercial solide et une longue histoire de croissance, nous pensons que les actionnaires sont plus que susceptibles de continuer à percevoir des dividendes plus élevés dans les années à venir.

Stocks de dividendes dans le logement : MDC Holdings (MDC)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Le dernier des actions à dividendes dont nous discutons aujourd’hui, MDC Holdings est composé de deux segments, la construction de logements et les services financiers. La branche de construction résidentielle de l’entreprise, Richmond American Homes, se concentre sur l’acquisition de terrains finis ou pouvant être aménagés à des fins de construction et de vente de maisons unifamiliales isolées. Ces logements s’adressent aux primo-accédants et aux nouveaux acheteurs. Le segment des services financiers offre des prêts hypothécaires, principalement à ses acheteurs de maison. Les revenus annuels ont totalisé 3,9 milliards de dollars l’année dernière et MDC Holdings est évalué à 3,7 milliards de dollars aujourd’hui.

MDC Holdings a résisté à la tendance des autres noms de cet article et a affiché une croissance considérable l’année dernière. Le chiffre d’affaires a augmenté de 18 % et le bénéfice par action s’est amélioré de 50 % en 2020.

L’entreprise a été en mesure de bien faire au cours d’une année par ailleurs très difficile pour la plupart des autres, car elle a bénéficié d’un approvisionnement limité. L’accent mis par MDC Holdings sur des prix plus abordables et son modèle commercial de fabrication sur commande placent l’entreprise dans une position avantageuse par rapport à beaucoup dans le même secteur. L’offre limitée et la demande plus élevée à l’heure actuelle ont permis à l’entreprise d’apporter plus de stocks sur le marché tout en augmentant les prix. Nous prévoyons que MDC Holdings verra son bénéfice dilué par action augmenter de 25 % à 7 $ cette année.

MDC Holdings a suspendu son dividende après la Grande Récession, l’activité ayant fortement fluctué après la dernière crise du logement. Cela dit, la société a composé son dividende à un taux de 12,4% au cours des trois dernières années. L’augmentation la plus récente a augmenté le dividende de 21 % et marque cinq années de croissance du dividende. La dernière augmentation était la deuxième augmentation au cours des quatre derniers trimestres. Le paiement du dividende effectué le 26 mai était d’environ 30% supérieur au paiement du même trimestre il y a un an.

MDC Holdings rapporte 3,1%, un niveau de revenu généreux compte tenu de l’environnement actuel de faible rendement, mais légèrement inférieur au rendement moyen sur 5 ans de l’action de 3,5%.

Les actionnaires devraient voir au moins 1,60 $ de dividendes en 2021. En utilisant nos attentes en matière de bénéfice par action, MDC Holdings a un ratio de distribution projeté de seulement 23%, inférieur au ratio de distribution moyen sur cinq ans de 36%. La combinaison d’une excellente exécution commerciale, d’un faible ratio de distribution et de l’engagement de la direction envers des niveaux élevés de croissance des dividendes nous fait croire que MDC Holdings continuera d’augmenter les dividendes des actionnaires à l’avenir.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.