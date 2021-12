3 actions de dormeurs à acheter maintenant avant 2022

Les trois actions à acheter aujourd’hui partagent la même thèse. L’idée est de profiter de la douleur temporaire qui se déroule dans leurs stocks mais pas dans leur entreprise. L’hypothèse sous-jacente est qu’ils n’ont pas de problèmes intrinsèques spécifiques. Ils ont juste besoin de temps pour s’en sortir.

Dans cette thèse, nous devons également faire face à la nervosité de fin d’année. Les attentes des investisseurs à cette époque sont pour un rallye du Père Noël. Les indices se négocient dans une action en dents de scie agitée depuis un certain temps. C’est le sous-produit d’avoir un environnement où Wall Street ne peut pas fonctionner sans gros titres.

Je voudrais dire que c’est temporaire, mais j’en doute. Parce que nos téléphones intelligents nous connectent aux flux d’actualités 24h/24 et 7j/7. Les nouvelles voyagent très vite même si elles sont fausses. De plus, nous pouvons y réagir en négociant presque instantanément. De plus, les machines des teneurs de marché se négocient à des vitesses mille fois plus rapides. Par conséquent, les anciennes façons de trouver des bonnes affaires pour acheter tôt ne sont plus aussi efficaces.

Ce n’est pas parce que ce n’est plus vrai, mais parce qu’il y a moins d’opportunités. Ainsi, le processus de recherche de ces actions à acheter implique un savoir-faire technique de base. Rien qui oblige les lecteurs à être des analystes de graphiques, une simple logique suffira.

Le but n’est pas de trouver les creux absolus des actions, mais plutôt des niveaux raisonnables. Je considère ces trois opportunités de swing trade dans les actions spéculatives. Cette nuance est importante pour établir la taille appropriée et laisser place à l’erreur.

La façon dont les indices finissent l’année affectera certainement ces trois idées. Les gros titres qui sont pertinents pour la psyché des investisseurs impliquent des facteurs extrinsèques comme la pandémie. Les marchés seront aux prises avec les gros titres monétaires de la Réserve fédérale. Au moins, la menace de verrouillage a diminué, et cela aurait pu changer la donne. Les politiciens poussent maintenant à la prudence et non au verrouillage.

Sans plus tarder, voici les trois actions à acheter en cas de faiblesse :

Wayfair (NYSE :W)

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV)

Rapidement (NYSE :FSLY)

Actions à acheter : Wayfair (W)

Source : Graphiques par TradingView

Un phénomène courant cette année est que les actions de qualité des entreprises luttent contre le troupeau. Ils chutent simplement parce que leur secteur perd des fans à Wall Street. Wayfair a une entreprise florissante, selon leurs états financiers. Les revenus augmentent de façon exponentielle, mais le stock W ne peut pas maintenir ses offres.

Aujourd’hui, nous déclarons qu’il est temps de parier sur un swing trade W jusqu’en 2022. C’est l’enfant vedette des actions appropriées à acheter en cas de faiblesse. Les détaillants en ligne sont plus populaires que jamais après la pandémie. Les habitudes que nous avons créées en 2020 sont susceptibles de perdurer pour toujours.

Cela a augmenté le niveau de demande pour des services comme Wayfair. Ce n’est qu’une question de temps pour que les investisseurs se souviennent que son action a un potentiel de hausse. Le message crucial aujourd’hui est que le risque de baisse est désormais limité.

L’action W a lutté avec la zone autour de 180 $ par action depuis sa création. Cela le rend en lice, donc les taureaux se battront pour cela avec vigueur. C’est ce que nous appelons le support ci-dessous, qui permet aux taureaux de trouver pied.

L’opportunité est d’être longue sur l’action W maintenant alors qu’elle n’est toujours pas dans les radars des investisseurs. Les ratios financiers sont quelque peu délicats à interpréter. Le prix de vente est trop bas pour que je puisse le comprendre. Bien que cela puisse être une bonne chose, je ne l’utilise pas comme argument de vente aujourd’hui. Ils génèrent 1,4 milliard de dollars de leurs opérations et cela leur permet d’exécuter des plans.

Mis à part les fondamentaux, je n’ai besoin que de mon évaluation technique du support pour suggérer un avantage. Pour cela, je dois également définir des stop loss appropriés. Perdre les plus bas de cette semaine pourrait inviter les vendeurs de momentum à la fête.

Trèfle Santé (CLOV)

Source : Graphiques par TradingView

Mon deuxième choix aujourd’hui est un graphique boursier douloureux à surveiller. L’action Clover Health est en chute libre depuis des mois. L’entreprise elle-même ne montre pas de détérioration évidente. Cependant, c’est l’opinion des investisseurs qui s’effondre.

Le sentiment sur le stock est aussi aigre que possible. Il y a des critiques sous tous les angles, même des fraudes. Contre cela vont les fondamentaux de l’activité de l’entreprise. Ils ont un modèle d’affaires qui peut générer des revenus, et ils s’y étendent. La société utilise également l’intelligence artificielle pour responsabiliser davantage la communauté médicale.

Pour l’instant, les raisons de le détester sont nombreuses, et cela inclut également la dilution des actions. Celui-là pique le plus les investisseurs dans leurs poches et leur sentiment. Le plus grand fan est le milliardaire Chamath Palihapitiya. Il reste inébranlable car il vient apparemment d’ajouter à sa position dans l’action CLOV.

J’ai déjà échangé cela avec des résultats mitigés, et je vais réessayer ici. Je considère qu’il s’agit d’un commerce spéculatif mais avec des pertes d’arrêt appropriées. Cela signifie que les investisseurs doivent conserver une taille appropriée au risque encouru.

Le prix de l’action de 4 $ le fait paraître inoffensif. En réalité, les investisseurs peuvent encore perdre 100% de leur argent. Un investissement à faible valeur ne le rend pas moins risqué. Les marchés d’options seraient un bon endroit pour placer les paris. Là, je peux réduire encore plus mes dépenses personnelles et capturer le retour du swing.

Je n’ai aucune désillusion sur l’évaluation à ce stade. Clover Health est encore en train de prouver qu’il est vrai ou faux. Je suis réaliste avec mes attentes que les chances ne sont pas avec moi. Le temps sera le juge final. Pendant ce temps, le combat fait rage.

Actions à acheter : rapidement (FSLY)

Source : Graphiques par TradingView

Le stock de FSLY évolue rapidement dans les deux sens, ce qui en fait un pari dangereux. Hors de la pandémie, il a augmenté de 400%, puis en a donné 70% cette année. La bonne nouvelle est que techniquement, cela présente une opportunité de l’acheter en support.

C’est à peu près le niveau à partir duquel il a lamentablement échoué en septembre 2019. Il a ensuite fallu huit mois et une pandémie pour en sortir. Maintenant, et 19 mois plus tard, la résistance précédente devrait être le support avancé. Les taureaux FSLY peuvent l’utiliser pour prendre pied et arrêter la glissade.

Les mesures fondamentales racontent une bonne histoire. Les revenus sont désormais 2,4 fois supérieurs à ceux de 2018. Les bénéfices bruts ont plus que doublé. Ils perdent toujours de l’argent, mais ce n’est pas un point central pendant leur croissance. Le ratio cours/ventes est inférieur à 14. Pour l’instant, il n’y a pas d’arguments fondamentaux évidents contre la détention d’actions.

La demande pour ses services est susceptible d’augmenter avec le temps. Ils sont au bon endroit puisque la demande de contenu explose. La concurrence est susceptible de devenir plus dure, mais ils devraient avoir un avantage de premier plan. Le métavers à venir est susceptible d’ajouter à sa demande. La seule mise en garde ici est que la direction reste sur le point.

Il y a deux points à faire sur ce front. Premièrement, ils doivent mieux contrôler les dépenses afin que cela ne devienne pas un problème. Et ils ne peuvent absolument pas avoir une autre panne comme ils l’ont fait plus tôt cette année.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.