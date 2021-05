3 actions de haute technologie à acheter sur le creux de la vague avant de se rassembler

Cinq des huit derniers jours de bourse se sont terminés dans le rouge, poussés par les craintes d’inflation. La semaine dernière, le marché a été surpris par la nouvelle que l’indice des prix à la consommation (IPC) a affiché sa plus forte hausse d’un mois à l’autre depuis 2009. Pour aggraver les choses, l’IPC a également connu sa plus forte hausse d’une année à l’autre depuis 2008. Tech les stocks se sont notablement échelonnés.

Parallèlement, l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, a également augmenté de 0,9% en avril, le taux le plus élevé depuis 1982. L’inflation pèse lourdement sur les valeurs de croissance et de valeur. Une inflation plus élevée réduit la valeur actuelle d’un titre de croissance et augmente la probabilité que la Réserve fédérale augmente ses taux, ce qui nuit aux actions cycliques. Dans les minutes de la Fed, nous venons également d’apprendre qu’elle envisageait de prendre des mesures pour lutter contre la forte inflation.

Qu’est-ce que ça veut dire? Plus que probablement, cela signifie plus de volatilité, mais cela présente également une opportunité d’achat pour les investisseurs de récupérer les principales valeurs technologiques en baisse.

Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Facebook (NASDAQ:FB), et HP (NYSE:HPQ) sont les actions technologiques les mieux notées dans notre système de notation POWR qui ont vu leurs actions reculer, offrant une opportunité d’achat parfaite.

Actions technologiques à acheter: Alphabet (GOOGL)

Source: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

GOOGL a publié ses résultats de bénéfices les plus récents le mois dernier, les bénéfices détruisant les estimations des analystes. Le BPA s’est établi à 26,29 $, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 15,82 $, le bénéfice d’exploitation ayant plus que doublé. Les ventes ont augmenté de 34% d’une année à l’autre pour atteindre 55,3 milliards de dollars, YouTube ayant augmenté ses revenus d’environ 50% d’une année à l’autre. De plus, les ventes de Google Maps et Gmail ont augmenté de 30% d’une année à l’autre.

L’entreprise augmente sa présence dans l’espace Home Assistant. Google Home fonctionne sur le nouvel assistant vocal de GOOGL. La voix étant considérée comme la prochaine grande innovation technologique, cela augure certainement bien pour les perspectives à long terme de l’entreprise. Le monopole de la société dans la recherche en ligne ne va nulle part non plus, car GOOGL voit une augmentation des requêtes de recherche.

La société gagne également des parts dans l’espace du cloud computing en raison de la force de ses offres Google Cloud Platform et G Suite. GOOGL a une note globale de A, qui se traduit par une note d’achat fort dans notre système de notation POWR. La société a une note de sentiment de A, ce qui n’est pas surprenant car quarante et un analystes de Wall Street évaluent l’action comme un achat ou un achat fort.

GOOGL a également une note de qualité de B en raison de sa forte rentabilité et de son efficacité. La société a une marge bénéficiaire nette de 26,1% et un rendement des capitaux propres de 23,7%. Pour voir comment GOOGL se comporte en croissance, valeur, élan et stabilité, cliquez ici. GOOGL est classé n ° 1 dans l’industrie Internet. Pour les autres actions les plus importantes de ce secteur, cliquez ici. GOOGL est en baisse de 3,4% depuis le 7 mai, c’est pourquoi c’est le moment idéal pour se lancer.

Facebook (FB)

Source: Ink Drop / Shutterstock.com

FB a également annoncé de solides résultats au premier trimestre, dépassant les attentes. La société a augmenté ses ventes de 48% d’une année sur l’autre, les revenus publicitaires représentant l’essentiel de la croissance. FB a également généré une croissance de 146% via la réalité virtuelle et ses initiatives de commerce électronique. La société a également pu augmenter son nombre d’utilisateurs actifs mensuels mondiaux de 10% à 2,85 milliards. De plus, 600 millions de personnes supplémentaires ont visité Instagram et WhatsApp chaque mois.

L’entreprise dispose de nombreux catalyseurs de croissance pour l’avenir. FB continue de voir une traction dans les dépenses publicitaires en ligne et sur mobile, et Instagram est également devenu une vache à lait majeure après le lancement de sa plate-forme publicitaire. De plus, Messenger et WhatsApp présentent encore plus d’opportunités de revenus une fois qu’ils sont monétisés. Les efforts de FB dans l’espace de réalité augmentée / réalité virtuelle devraient également favoriser la croissance.

FB a une note globale de B, qui est une note d’achat dans notre système de notation POWR. La société a une note de sentiment de A, ce qui signifie que la «foule intelligente» aime l’action. Quarante-six analystes évaluent l’action comme un achat ou un achat fort, avec un objectif de cours moyen représentant potentiellement 25% de potentiel de hausse. FB a également une note de qualité de A, indiquant un bilan solide.

La société génère des flux de trésorerie importants, avec un niveau de trésorerie de 64 milliards de dollars à la fin du trimestre. Nous notons également FB en fonction de la croissance, de la valeur, du momentum et de la stabilité. Vous pouvez trouver ces notes ici. FB est classé n ° 7 dans l’industrie Internet. FB est en baisse de 3,5% depuis le 30 avril, ce qui en fait l’occasion idéale d’acheter.

Actions technologiques à acheter: HP (HPQ)

Source: Shutterstock

HP est l’un des principaux fournisseurs d’ordinateurs, d’imprimantes et de fournitures pour imprimantes. La société comprend trois principaux segments d’activité: un segment des systèmes personnels qui vend des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des postes de travail, un segment de l’impression offrant des fournitures, du matériel grand public, du matériel commercial et des investissements d’entreprise.

L’entreprise devrait continuer à bénéficier d’une demande accrue de PC, une tendance qui a commencé pendant la pandémie, portée par les tendances du travail à distance et de l’apprentissage. Au cours du premier trimestre, les livraisons totales de PC de HPQ ont augmenté de 15% d’une année à l’autre. Comme de plus en plus d’entreprises autorisent le travail à domicile ou dans des situations de travail hybrides après la pandémie, cela devrait se poursuivre. La société est également l’un des plus gros vendeurs d’imprimantes et a lancé une variété de nouveaux modèles.

Acquisition par HPQ de Samsung Electronics ‘ (OTCMKTS:SSNLF) les activités d’imprimerie devraient également contribuer à la croissance, car l’entreprise détient plus de 6 500 brevets d’impression. HPQ a une note globale de A, qui se traduit par une note d’achat fort dans notre système de notation POWR. La société a une note de valeur de B car bon nombre de ses mesures d’évaluation semblent sous-évaluées par rapport à son secteur. Par exemple, l’entreprise a un P / E à terme d’environ 10 seulement.

HPQ a également une note de qualité de B, indiquant des fondamentaux solides. Son rendement du capital investi est assez élevé à 84%, et la société disposait de 4,2 milliards de dollars en liquidités à la fin du trimestre, contre seulement 1,2 $ de dette à court terme. Pour le reste des notes de HPQ (Grade, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici. HPQ est classé n ° 4 dans l’industrie du matériel et de la technologie classée B. Le stock est en baisse de plus de 10% depuis le 7 mai, ce qui en fait un moment idéal pour acheter le plongeon.

A la date de publication, David Cohne ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant, fournissant des recherches et du contenu d’investissement externalisés à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

