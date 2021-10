3 actions de l’Internet des objets à acheter en vue du quatrième trimestre

Les progrès technologiques au fil des ans ont conduit à ce que de plus en plus d’appareils se connectent et deviennent un « Internet des objets », créant un réseau d’appareils connectés. Les jeux sur ces actions de l’Internet des objets peuvent être difficiles à voir tout de suite.

International Business Machines (NYSE :IBM) décrit l’Internet des objets (IoT) comme « le concept de connexion de tout appareil (tant qu’il dispose d’un interrupteur marche/arrêt) à Internet et à d’autres appareils connectés. L’IoT est un réseau géant d’objets et de personnes connectés, qui collectent et partagent tous des données. »

En raison de la connectivité accrue, d’énormes quantités de données doivent être collectées et analysées, ainsi que le besoin d’une infrastructure Internet plus rapide.

En fait, il existe déjà tout un domaine d’actions technologiques qui bénéficient de l’Internet des objets (IoT), y compris des plates-formes qui exécutent des appareils IoT et des sociétés de cloud computing.

À mesure que les réseaux 5G se généralisent, ces actions de l’Internet des objets semblent de plus en plus tentantes en tant qu’achats à long terme.

L’IoT est considéré comme un catalyseur clé de la quatrième révolution industrielle, ou « une fusion d’avancées en intelligence artificielle (IA), robotique, Internet des objets (IoT), impression 3D, génie génétique, informatique quantique et autres technologies », selon à Salesforce.com (NYSE :CRM).

Outre les ordinateurs et les smartphones, les téléviseurs, les gros appareils électroménagers et même les ampoules sont de plus en plus connectés en ligne.

Les actions de l’Internet des objets se réchauffent alors que le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,4% et atteindre 1,85 billion de dollars d’ici 2028.

Alors que la pénurie mondiale de semi-conducteurs continue d’entraver la croissance de l’industrie de l’IoT, un projet de loi bipartite de 250 milliards de dollars sur la fabrication et la technologie vise à faire face à ces inconvénients.

Cela dit, l’article d’aujourd’hui présente trois actions de l’Internet des objets à acheter au cours du dernier trimestre de l’année :

Systèmes Cisco (NASDAQ :CSCO)

Emerson électrique (NYSE :DME)

Honeywell International (NASDAQ :HON)

Actions de l’Internet des objets : Cisco Systems (CSCO)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 35,28 $ – 60,27 $

Rendement du dividende : 2,69 %

Cisco Systems est le premier fournisseur mondial de solutions de mise en réseau d’entreprise.

Grâce aux plates-formes d’infrastructure, Cisco se concentre sur les produits matériels et logiciels pour la commutation, les centres de données, le routage et les applications sans fil. Son portefeuille d’applications comprend des produits d’analyse, de collaboration et d’IoT.

Cisco a publié ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021 à la mi-août. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 13,1 milliards de dollars, en hausse de 8 % en glissement annuel (YOY).

Le bénéfice net non-GAAP a bondi de 5% en glissement annuel à 3,6 milliards de dollars, ou 84 cents par action diluée, contre 3,4 milliards de dollars, ou 80 cents par action diluée, au cours de la période de l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à 9,9 milliards de dollars.

« Nous continuons de voir une grande dynamique dans notre entreprise alors que les clients cherchent à moderniser leurs organisations pour plus d’agilité et de résilience », a déclaré le PDG Chuck Robbins à propos des résultats. « La demande pour la technologie Cisco est forte, nos performances au quatrième trimestre marquant la plus forte croissance de commandes de produits en plus d’une décennie. »

Investir dans des actions CSCO est un moyen sûr de s’exposer à l’IoT sans prendre de risques importants. Ses produits représentent l’épine dorsale d’Internet, de sorte que l’entreprise est bien placée pour bénéficier de la croissance rapide des appareils compatibles IoT.

Cisco vise à utiliser sa part de marché dominante dans le matériel et les logiciels de réseau pour vendre davantage de services. La direction prévoit que les revenus augmenteront à un TCAC de 5 % à 7 % entre l’exercice 2021 et 2025, contre 1,5 % entre 2017 et 2021.

L’action CSCO oscille à 55 $ et a gagné 23 % depuis le début de l’année (YTD). Le conseil d’administration prévoit de restituer au moins 50 % de ses flux de trésorerie disponibles aux actionnaires sous forme de rachats et de dividendes.

Les actions CSCO se négocient à 16 fois les bénéfices à terme et 4,7 fois les ventes actuelles. Les lecteurs intéressés pourraient considérer une baisse potentielle vers 52 $ comme un meilleur point d’entrée.

Emerson électrique (DME)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 63,65 $ – 105,99 $

Rendement du dividende : 2,14 %

Le nom technologique mondial Emerson Electric propose des solutions d’automatisation et de logiciels pour les marchés industriels et résidentiels.

En 2018, elle a été choisie comme « Entreprise IoT industrielle de l’année ». Le groupe déclare des revenus dans deux segments principaux : Solutions d’automatisation et Solutions commerciales et résidentielles.

Emerson a publié ses résultats du troisième trimestre début août. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 4,7 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts s’est élevé à 863 millions de dollars, contre 597 millions de dollars l’année précédente.

La société a annoncé un BPA ajusté de 1,09 $, en hausse de 36 % en glissement annuel. Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre s’élevaient à 977 millions de dollars.

« Nous sommes satisfaits de nos résultats ce trimestre, car l’accélération de la croissance des ventes sur les marchés finaux clés combinée à une solide exécution par les opérations nous a aidés à obtenir des résultats financiers exceptionnels », a déclaré le PDG Lal Karsanbhai à la suite de l’annonce.

Les analystes prêtent attention aux logiciels et technologies d’automatisation numérique d’Emerson.

Par exemple, EMR a récemment annoncé un accord mondial pluriannuel avec Technologies PureCycle (NASDAQ :PCT) qui permet à l’entreprise d’utiliser la plate-forme d’écosystème numérique Plantweb d’Emerson pour le recyclage à grande échelle du polypropylène.

Le logiciel de gestion de données d’Emerson, Plantweb Optics Data Lake, aide les entreprises à analyser les données pour obtenir des informations précieuses. Compte tenu de la demande croissante d’applications d’analyse avancées, le dernier logiciel d’EMR est sur le point d’élargir sa clientèle.

À l’heure actuelle, l’action EMR est d’environ 95 $, en hausse de plus de 35% par rapport à l’année dernière et de 17% depuis le début de l’année. Les actions se négocient à 21 fois les bénéfices à terme et 3,2 fois les ventes actuelles. Une baisse potentielle vers 90 $ ou même en dessous améliorerait la marge de sécurité.

Actions de l’Internet des objets : Honeywell International (HON)

Source : josefkubes / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 159,42 $ – 236,86 $

Rendement du dividende : 1,82%

Notre dernier stock de l’Internet des objets est le géant multisectoriel Honeywell International.

Les diverses activités de l’entreprise vont des systèmes aérospatiaux aux matériaux avancés, aux technologies du bâtiment et à l’automatisation des processus, etc.

Honeywell est en train de devenir un nom important dans l’IoT industriel (IIoT). La direction affirme : « Honeywell propose l’ensemble le plus complet de solutions sécurisées et prêtes pour l’IIoT sur tous les éléments de l’Internet industriel.

La direction a publié les résultats du deuxième trimestre fin juillet. Le chiffre d’affaires a bondi de 18 % en glissement annuel à 8,8 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 1,4 milliard de dollars, ou 2,02 $ par action diluée, contre 895 millions de dollars, ou 1,26 $ par action diluée il y a un an.

La société a généré des flux de trésorerie disponibles de 1,5 milliard de dollars. La trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à 11,4 milliards de dollars.

« Nos résultats ont été tirés par la croissance du chiffre d’affaires et l’expansion des marges dans les quatre segments. Les ventes organiques ont augmenté de 15 %, tirées par une croissance à deux chiffres dans Performance Materials and Technologies, Honeywell Building Technologies et Safety and Productivity Solutions », a déclaré le PDG Darius Adamczyk.

Les analystes soulignent que l’entreprise est en train de devenir un « industriel du logiciel » grâce à ses investissements dans le développement de logiciels et la technologie IoT. La société se concentre également sur des «initiatives révolutionnaires», notamment la robotique et l’informatique quantique.

L’action HON oscille à 215 $, en hausse de seulement 1% depuis le début de l’année, mais de 23% par rapport à l’année dernière. Les actions ont une valorisation raisonnable, se négociant à 23,5 fois les bénéfices à terme et 4,5 fois les ventes en cours.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.