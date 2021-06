3 actions de médias sociaux à acheter sur les creux

in

Aujourd’hui, nous recherchons trois actions de médias sociaux à long terme. L’argument du succès du segment est presque une garantie. Le confinement pandémique de l’année dernière a fait ressortir ce point très clairement. Nous devons nous connecter via Internet et de différentes manières. Nous sommes des créatures sociales et nous recherchons des contacts.

Le marché boursier est dans une situation Boucle d’or. Nous bénéficions encore pleinement de tous les stimuli de la Maison Blanche et de la Réserve fédérale. Les régulateurs ne sont pas préoccupés par l’inflation car ils affluent en milliers de milliards aux États-Unis

L’inflation est absolument là, mais pour une raison quelconque, ils choisissent de l’ignorer. Tout ce que nous achetons est bien plus cher que jamais. La Réserve fédérale ignore son mandat de maîtriser l’inflation. Pour parler franchement, les gens paient des prix stupides pour des trucs. Finalement, ils finiront par manquer de raisons et il y a des signes de cela maintenant.

Les rapports économiques sont solides et je suppose que la Fed devra diminuer plus tôt que son objectif. Le patient est maintenant en bien meilleure santé et n’a plus besoin de morphine. Arrêter le médicament sera un défi. Les cours des actions n’aimeront pas cette décision si 2018 était un exemple. C’est-à-dire que quelles que soient les opportunités d’actions que nous trouvons maintenant, elles comportent des risques extrinsèques. De bons stocks avec de bonnes configurations peuvent tomber sans que ce soit leur faute.

Les indices battent toujours des records, ce n’est donc pas une opportunité catastrophique de charger des positions haussières. Être à des sommets historiques n’est pas une raison suffisante pour le vendre à découvert, mais les investisseurs devraient tempérer leur enthousiasme. À ces niveaux, nous devons également devenir des commerçants partiels. Avoir des perspectives à long terme réduit le besoin d’entrées chirurgicales. Mais nous devons éviter de nous exposer à l’échec. Arriver tard signifie des mois avant de revenir dans le vert.

S’il y a de fortes chances pour un plongeon, je devrais éviter d’ajouter des longs. Manquer quelques dollars à la hausse n’est pas une préoccupation pour les investisseurs matures. Le trading de mèmes est amusant mais ne fonctionne que sur des marchés ascendants. Ce mantra n’a pas encore survécu à un test dans des conditions baissières difficiles. Les conversations dans les médias sociaux sur les opportunités d’actions sont ridicules. Vous ne pouvez pas le combattre, mais vous n’êtes pas obligé de vous joindre aveuglément non plus.

Les trois actions de médias sociaux aujourd’hui sont :

Twitter (NYSE :TWTR)

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES)

Facebook (NASDAQ :FB)

Actions sur les réseaux sociaux : Twitter (TWTR)

Il fut un temps où je m’inquiétais de l’orientation stratégique de Twitter. Ce n’est plus un souci car ils semblent avoir trouvé un bon groove. Le fondateur et PDG Jack Dorsey fait toujours la une des journaux, mais du bon genre. Le compte de résultat parle de lui-même et il s’améliore constamment. Par conséquent, ma raison fondamentale de m’attendre à des problèmes s’est dissipée.

Investir dans l’action TWTR est une question de timing. Il est en baisse de 49 $ à la mi-mai, mais reste en baisse de 25% par rapport aux sommets de février. Cela n’inspire pas la prise de positions importantes. Il est désormais en difficulté dans le milieu de gamme. C’est généralement là qu’il trouve un peu d’équilibre, ce qui est un autre mot pour caler.

Le tirage au sort pour combler l’écart massif est fort. Mais souvent, les grands écarts comme cela offrent une résistance. Il aura besoin de l’aide du marché pour terminer le travail. Sinon, la meilleure entrée immédiate serait sur une petite baisse vers 57 $ par action. À long terme, cela n’aura pas beaucoup d’importance, mais je ne vois pas l’urgence.

Le rapport prix/ventes de Twitter est un peu préoccupant – presque le double de ce qu’il était il y a trois ans. C’est de là que vient cette nomination. Ceux qui achètent l’action maintenant lui donnent 14 ans de crédits de vente en année pleine. Ils seront faciles à décevoir au moindre hoquet. Parfois, les problèmes proviennent de raisons externes et nous avons un événement Fed cette semaine.

Pinterest (ÉPINGLES)

La pandémie a mis tout le monde au chômage. C’était une situation parfaite pour la plate-forme sociale Pinterest et la met sur notre liste de stocks de médias sociaux. Il combine de manière transparente les opportunités de médias sociaux et de vente au détail. Sur Pinterest, les utilisateurs ont trouvé du divertissement, de nouvelles opportunités commerciales et des interactions sociales.

Le stock d’épingles est maintenant en difficulté cette année. Il n’est en hausse que de 4 %, soit un tiers de la S&P 500. Mais sur 12 mois, il a battu l’indice de référence presque six fois. Cette action de la société est clairement sur une voie rentable pour les investisseurs. Le graphique boursier de PINS est presque identique à celui de Twitter. Ce qui signifie qu’il est hors de ses sommets antérieurs cette année, mais aussi hors des plus bas.

PINS fait face à une résistance juste avant un grand écart par rapport aux bénéfices d’avril. Ces programmes sont généralement difficiles à démarrer, mais ils offrent des opportunités à court terme. D’un point de vue commercial, je préfère attendre qu’ils dépassent les 71 $ par action pour acheter. Mais du point de vue de l’investissement, une différence de quelques dollars ne fera pas beaucoup de différence.

Le stock de PINS est sans doute déjà en mode de rupture avec un objectif de plus que combler cet écart. Contrairement à l’action Twitter, celle-ci a connu deux sommets en février, puis à nouveau en avril. Le combat entre taureaux et ours se déroule presque exactement sur la même quille. Cela ne donne actuellement aux acheteurs aucun avantage. Je suis fan d’entrer dans des métiers où j’en ai, que ce soit sur des aspects techniques ou fondamentaux.

Il n’y a aucune raison urgente d’acheter des actions PINS cette semaine. Il suivra les marchés en général et ceux-ci sont dans les limbes ces derniers temps. Techniquement, il y a de l’air libre au-dessus pour que les taureaux puissent voler. Au lieu de cela, ils passent d’un secteur à un autre les jours haussiers, absorbant la majeure partie de la posture haussière. Je sens un peu d’hésitation et je veux simplement la confirmation d’un engagement à la hausse.

Les principaux déclencheurs seraient lorsque le stock d’épinglettes tombe en dessous de 53 $ par action, ou atteint un niveau record. L’une ou l’autre des situations entraînera une dynamique dans cette direction. Mais ce sont deux scénarios extrêmes qui ne sont pas immédiatement à l’ordre du jour.

Actions sur les réseaux sociaux : Facebook (FB)

On peut dire que Facebook est la mère de tous les stocks de médias sociaux. L’entreprise compte près de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois. C’est quatre fois plus que les deux autres réunis. La performance des actions a été fantastique à ou près des sommets historiques. Les taureaux sont définitivement en charge du stock FB et le court-circuiter est dangereux.

Cependant, ce n’est certainement pas un point d’entrée évident pour le long terme. Je préférerais manquer un potentiel de hausse ici pour éviter d’être la personne qui tient le sac. Il y aura de meilleures opportunités plus près de 300 $ par action. Un point d’entrée parfait serait même inférieur de 40 $. Je n’attendrai pas l’entrée chirurgicale mais j’en veux vraiment une meilleure que maintenant.

Il n’y a aucune raison imminente de s’attendre à des chutes, mais je suis prêt à attendre. L’action Facebook suivra le marché en général. Cette semaine, si les taureaux peuvent sortir de 339 $ par action, ils ont le grand air. Inversement, s’il tombe en dessous de 323 $ par action, cela pourrait prolonger les pertes de 13 $ supplémentaires à partir de là.

Il existe une fourchette de négociation permettant aux investisseurs actifs de scalper les bénéfices. En général, mes gains les plus faciles viennent d’acheter le plongeon quand tout le monde le déteste. L’entreprise est fréquemment victime du risque global. Ils sont d’une taille telle qu’ils ne peuvent pas l’éviter. Walmart (NYSE :WMT) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) est passé par là il y a des décennies. L’entreprise touche tellement de vies qu’elles ébourifferont toujours les plumes.

Ce sont des opportunités d’entrée en or et elles n’ont pas encore échoué. Je me souviens des experts qui ont fui FB lors de la débâcle de Cambridge Analytica. Le courageux qui a acheté a obtenu un rabais de 44% et un rallye de 177%. Cela continue d’être ma stratégie pour cette merveilleuse opportunité d’affaires. Il est difficile de gâcher le potentiel de 3 milliards de personnes engagées sur une plateforme pendant des heures.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.