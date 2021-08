3 actions de réouverture qui viennent de toucher le fond

Source : Seksun Guntanid/shutterstock.com

Les stocks de réouverture ont connu des difficultés ces derniers mois. La variante delta de Covid-19 a tenu les acheteurs à distance et a amené de nombreux actionnaires à remettre en question leur thèse haussière. Les secteurs des casinos et des croisières aux compagnies aériennes et au covoiturage ont vu le cours de leurs actions chuter de plus de 30% par rapport à leurs sommets de 2021. Beaucoup étaient largement survendus et devaient rebondir.

Les bénéfices ont fourni l’étincelle.

Les investisseurs ont consulté les rapports de cette semaine de Croisières Royal Caribbean (NYSE :RCL), Divertissement SeaWorld (NYSE :MER), Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN), et Uber Les technologies (NYSE :UBER) tous dignes d’achats. Avec d’autres actions dites de réouverture, ces tickers ont jonché le classement jeudi, certains bondissant de plus de 7%.

Si vous êtes intéressé par la pêche de fond dans ces zones, il est temps de lancer une ligne. Voici mes trois actions préférées à acheter.

Carnaval Corp (NYSE :CCL)

Delta Airlines (NYSE :DAL)

MGM Resorts (NYSE :MGM)

Examinons de plus près chaque graphique et établissons une transaction d’options à capitaliser.

Stocks de réouverture : Carnival Corp (CCL)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le point à retenir le plus important du bond de jeudi des actions CCL est qu’il a créé un plus bas pivot plus élevé. Pour attirer les acheteurs auparavant, les prix devaient pousser à des niveaux plus bas. Mais pas cette fois. C’est le premier signe que nous avons eu d’une demande croissante depuis que le stock a atteint son sommet en juin et signale un subtil changement de caractère. Les prix avaient retracé tous leurs gains de la course post-novembre et étaient de toute façon mûrs pour un plancher.

Si vous voulez plus de preuves d’un renversement de tendance, alors pousser au-dessus de l’ancien pivot à 23,40 $ est le prochain obstacle. Quant à moi, je pense que les signes de stabilité sont suffisants pour justifier un commerce ici. Le coût des actions inférieur joue à l’avantage de la vente de puts nus.

L’échange: Vendez le put de 20 $ de septembre pour 65 cents.

Votre gain maximum est de 65 $ par contrat. Si vous êtes prêt à acheter des actions à un prix de base de 19,35 $, vous pouvez autoriser la cession à l’expiration si l’option de vente est dans le cours.

Delta Airlines (DAL)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les actions des compagnies aériennes ont rejoint les compagnies de croisières dans les réjouissances haussières jeudi. Pour Delta, le saut ne pouvait pas mieux tomber. Avec le rebond, l’action DAL a pu former un double fond potentiel dans la zone de support de 38 $. Tenir ceci est la première étape pour inverser sa tendance baissière quotidienne.

Malheureusement, l’écart de suivi de vendredi a été rejeté à la moyenne mobile en baisse sur 20 jours, de sorte que la tentative d’inversion n’est pas terminée.

Pourtant, la pop de jeudi était convaincante, et lorsque vous l’associez au changement plus large du sentiment pour la réouverture des actions, je pense qu’il vaut la peine d’entrer dans une idée commerciale à tendance haussière.

Pour augmenter les chances de succès, je vais avec un autre commerce de put nu. Je n’entrerais cela que si vous êtes à l’aise de parier que le DAL restera au-dessus de 34 $ pour le mois prochain.

L’échange: Vends le put nu de 34 $ de septembre pour 50 cents.

Votre gain maximum est de 50 $ par contrat. Si vous êtes prêt à acheter des actions à un prix de base de 33,50 $, vous pouvez autoriser la cession à l’expiration si l’option de vente est dans le cours.

Réouverture des stocks : MGM Resorts (MGM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Nous terminons avec la tendance la plus forte du groupe. Alors que de nombreux casinos ont vu le cours de leurs actions s’effondrer au cours des deux derniers mois, MGM n’a subi qu’une correction des variétés de jardin.

La force relative en fait un choix facile par rapport aux autres principaux acteurs de l’industrie. Le rapport sur les résultats de cette semaine a amené les acheteurs à se précipiter et le tableau des prix arbore désormais un modèle à double fond de manuel.

La zone de support de 36 $ est restée ferme depuis des mois maintenant, et je pense qu’il vaut la peine de parier que les prix resteront au-dessus d’elle à l’avenir. Comme pour les transactions précédentes, le cours inférieur de l’action de MGM fait de la vente des puts une transaction souhaitable.

L’échange: Vendez le put de septembre de 35 $ pour 70 cents.

Votre gain maximum est de 70 $ par contrat. Si vous êtes prêt à acheter des actions à un prix de base de 19,35 $, vous pouvez autoriser la cession à l’expiration si l’option de vente est dans le cours.

A la date de publication, Tyler Craig était depuis longtemps DAL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

