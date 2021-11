3 actions de restaurants à acheter alors que l’introduction en bourse de Portillo met l’accent sur la nourriture

Chaîne de restaurants de hot-dogs de Portillo (NASDAQ :PTLO) a organisé avec succès un premier appel public à l’épargne (IPO) à la mi-octobre qui a permis de récolter 400 millions de dollars et qui a mis l’accent sur la nourriture pour de nombreux investisseurs. Fondée en 1963, Oak Brook, dans l’Illinois, possède et exploite 67 restaurants dans neuf États américains. La société a vendu 20 millions d’actions à 20 dollars pièce, et son action a grimpé en flèche depuis ses débuts sur le marché, se négociant actuellement à 51 dollars l’action.

En peu de temps, la société a atteint une capitalisation boursière de près de 2 milliards de dollars. Et Portillo’s est l’une des nombreuses chaînes de restaurants qui sont devenues publiques cette année et qui cherchent à capitaliser sur la réouverture économique.

Premier restaurant de surveillance Grouper (NASDAQ :FRWRG) et Les frères hollandais (NYSE :BROS) a également réalisé des introductions en bourse réussies. En mettant l’accent sur l’alimentation, nous examinons trois chaînes de restaurants établies dont les investisseurs devraient avoir des actions dans leurs portefeuilles.

McDonalds (NYSE :MCD)

Grillades mexicaines chipotle (NYSE :GCM)

Shake Shack (NYSE :SÉQUER)

Actions de restaurant à acheter : McDonald’s (MCD)

McDonald’s reste la plus grande chaîne de restaurants au monde avec des opérations dans 100 pays et des revenus annuels de plus de 20 milliards de dollars. L’entreprise fondée en 1940 sert aujourd’hui près de 70 millions de personnes par jour.

L’action MCD a été un gagnant constant au fil des ans, générant un gain de 125 % au cours des cinq dernières années. Plus récemment, l’action MCD a connu une percée après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre en octobre, augmentant de 6% à son niveau actuel de 253,46 $ par action, dépassant son sommet historique de 252,22 $. La société a réussi à générer des gains solides pour ses actionnaires pendant la pandémie, ayant augmenté de 17% au cours de la dernière année.

La clé du succès de McDonald’s réside dans son expansion et son innovation constantes. L’entreprise vient de lancer son nouveau burger McPlant qui est fait avec Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) substitut de bœuf, la dernière adaptation du menu visant à capter l’attention du public. Plus tôt cette année, la société a présenté un nouveau sandwich au poulet qui a été promu avec l’aide du rappeur Saweetie.

Ce sont ces innovations constantes dans les menus qui ont permis aux ventes des magasins comparables de McDonald’s aux États-Unis d’augmenter de près de 10 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. L’action MCD verse également un dividende trimestriel décent qui rapporte 2,2%, et que la société a augmenté pendant 45 années consécutives.

Grillades mexicaines chipotle (CMG)

Chipotle Mexican Grill est un autre gagnant à long terme parmi les stocks de restaurants. Véritable Clydesdale, l’action CMG semble ne jamais cesser de travailler pour ses actionnaires. Le cours de l’action a augmenté de 380% au cours des cinq dernières années, dont une augmentation de 30% jusqu’à présent en 2021.

À 1 806 $ par action, l’action Chipotle n’est pas bon marché, et il y a constamment des appels pour que la société divise les actions (ce qu’elle n’a pas fait depuis son introduction en bourse en 2006). Mais pour les investisseurs à la recherche d’un stock de restaurants qui ne peuvent apparemment pas perdre, Chipotle constitue un choix judicieux. Le menu de l’entreprise, composé principalement de tacos et de burritos, est extrêmement populaire aux États-Unis.

Avec 2 000 restaurants et des revenus annuels approchant les 6 milliards de dollars, Chipotle a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière d’expansion internationale, car la société n’exerce actuellement ses activités que dans cinq pays, dont les États-Unis et le Canada. La pandémie et la reprise qui a suivi n’ont rien fait pour ralentir la trajectoire du fabricant de burrito.

Chipotle vient d’annoncer ses derniers résultats financiers qui affichent un chiffre d’affaires record de 1,95 milliard de dollars, en hausse de 21,9% par rapport à il y a un an. Les ventes moyennes par restaurant ont atteint 2,48 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, contre 2,19 millions de dollars pour les 12 mois précédents. Et Chipotle a indiqué que son bénéfice par action a bondi de 87 % en glissement annuel pour atteindre un record de 7,02 $. Ce genre de résultats devrait maintenir le stock de CMG à un niveau soutenu pour les années à venir.

Actions de restaurant à acheter : Shake Shack (SHAK)

Source : JHENG YAO / Shutterstock.com

Les actions de Shake Shack viennent de grimper de 7% en une journée à 75,88 $ avant les prochains bénéfices de la société au troisième trimestre et alors qu’un grand nombre d’analystes ont attribué des cotes d’achat à l’action. L’entreprise basée à New York qui a commencé sa vie comme un chariot à hot-dog vend aujourd’hui des hamburgers, des frites et ses milk-shakes emblématiques.

Bien qu’il s’agisse d’une société cotée en bourse depuis 2014, Shake Shake reste une chaîne de restaurants plus petite que McDonald’s et Chipotle susmentionnés, avec seulement environ 250 points de vente aux États-Unis et à l’étranger. Pourtant, la société a développé une clientèle fidèle, presque culte, parmi ses clients.

L’action SHAK a connu une période difficile cette année et reste en baisse de 8% depuis janvier à son prix actuel. Mais il y a de l’espoir que l’action passe maintenant un cap et soit prête à repasser au-dessus de 100 $ par action et peut-être même à retester son plus haut de 52 semaines de 138,38 $.

La société a récemment annoncé un nouveau partenariat avec FreedomPay pour offrir une option de paiement supplémentaire à ses clients, à la fois en ligne et en personne dans ses restaurants. Plusieurs analystes ont récemment amélioré le titre, notamment Financière Truist (NYSE :TFC) l’analyste Jake Bartlett, qui a relevé sa cote sur les actions de la société pour « acheter » plutôt que « conserver » avec un objectif de cours de 90 $.

A la date de publication, Joël Baglole détenait une position longue sur SHAK. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.