3 actions de semi-conducteurs à acheter sur les creux d’ici 2022

Nous avons passé une bonne partie du mois de septembre à parler de menaces pour le marché boursier. Le sentiment des investisseurs était extrêmement aigre à Wall Street. Il n’y avait pas une raison particulière à cela, mais plutôt de nombreuses petites raisons pour le chaos. Les gros titres n’ont pas suffi à briser cet incroyable marché haussier. Cependant, lorsque de nombreux titres négatifs circulent, ils peuvent avoir un effet baissier collectif. Smart Money a bien fait de continuer à chercher des actions à acheter pendant cette prétendue correction.

J’utilise ce terme de manière vague parce que Wall Street le définit comme une baisse de 10 %. Nous ne l’avons pas fait, en fait le S&P 500 est resté assez proche des sommets historiques. Cette semaine, nous pourrions les retirer, sinon peut-être dans les prochaines à suivre. Un secteur avait des raisons tangibles de souffrir. Les experts reconnaissent qu’il existe une pénurie mondiale d’équipements et de composants semi-conducteurs. Par conséquent, nous recherchons aujourd’hui des actions de semi-conducteurs à acheter sur ces creux.

Les conséquences de telles ruptures d’approvisionnement s’étendent au-delà du secteur. Mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur trois entreprises leaders, car elles pourraient avoir des jours meilleurs à venir. Le sentiment des investisseurs s’est rétabli, mais je lis encore trop d’opinions baissières. D’une part, des experts fiables appellent à une récession. Alors que dans le même temps, d’autres experts mettent en garde contre une inflation galopante.

Étant donné que les dépenses de consommation restent fortes, je soutiens que ces deux ne peuvent pas se produire simultanément.

Par conséquent, je reste optimiste avec ma thèse jusqu’en 2022. Les deux opinions d’experts se contredisent et je laisse les faits – et non les pronostics – conduire mes transactions. L’adage de Wall Street que j’aime le plus est de ne pas combattre la bande. Les taureaux ont été en charge de cette action sur les prix, et ils n’y ont pas renoncé. Les ours ont eu la chance en septembre, mais depuis la semaine dernière, ils ont laissé tomber les rênes. Sans une nouvelle chaussure à déposer, les acheteurs établiront plus de records.

L’annonce de la baisse ne met pas fin à l’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale. En fait, il garantit qu’il durera jusqu’à au moins huit mois supplémentaires. Le tapering est un processus par lequel la Fed injecte moins d’argent dans l’économie. Cela ne veut pas dire qu’il l’étouffe – il achète toujours mais moins d’actifs. Nous sommes loin que la banque centrale devienne l’ennemie de Wall Street. Il a assuré aux investisseurs qu’il ne briserait pas volontairement ce marché haussier.

Dans ce cadre, je vous présente mes trois actions de semi-conducteurs à acheter sous pression :

Micron (NASDAQ :UM)

Lam Recherche (NASDAQ :LRCX)

Numérique occidental (NASDAQ :WDC)

Actions à acheter : Micron (MU)

Source : Graphiques par TradingView

Malgré mon dégoût pour les actions MU au cours des deux dernières années, c’est mon premier choix aujourd’hui. La direction a fait du bon travail en représentant à quel point ils se débrouillent bien. Mon problème, c’est que ce n’est pas si évident d’après les rapports financiers réels. Néanmoins, il se porte bien pour faire avancer l’entreprise.

Fondamentalement, l’action MU présente une thèse haussière convaincante. Il a un faible ratio cours/bénéfices de 13x et un ratio cours/ventes de 3x. Ce sont des mesures modestes qui correspondent à la croissance tiède du compte de résultat. Statistiquement parlant, il n’y a aucune raison pour cette correction de 30% par rapport à son plus haut de 2021. C’est là que la conversation devient un peu plus technique.

L’action Micron a atteint son sommet en avril 2021, à seulement 50 cents de son sommet à bulles. Il était certain d’y trouver des vendeurs. Ce sont des investisseurs qui ont attendu patiemment pendant près de deux décennies pour s’en sortir. De plus, les machines qui contrôlent la plupart des actions à rechercher avant ne parviennent pas à se vendre. Bref, la baisse du stock de MU ne change pas ses perspectives à long terme. Par conséquent, acheter le creux a du sens après ce genre de mouvement.

Les indices étant proches de leurs plus hauts historiques, il serait logique de ne prendre que des positions partielles. (De cette façon, vous laissez place à l’erreur). Les investisseurs doivent avoir des niveaux de conviction modestes, quelle que soit leur confiance. N’oubliez pas qu’il y a des facteurs extrinsèques à prendre en compte, il est donc logique de laisser place à l’erreur.

Lam Recherche (LRCX)

Source : Graphiques par TradingView

Mon deuxième choix est Lam Research, et il a des mesures financières légèrement plus chères. Son ratio P/E est 80% plus cher que le ratio P/E de Micron. Mais dans ce cas, peut-être en aurez-vous pour votre argent.

Après tout, le stock LRCX a également un rapport P/S de 5,6x. Il s’agit d’un sous-produit de celui-ci offrant de meilleures tendances de croissance que Micron.

L’action chute ce matin sur une estimation ratée. En réalité, Lam a augmenté ses ventes de 35% par rapport à l’année dernière. Je soutiens que les prévisions étaient fausses et qu’elles ont généré une forte croissance absolue. Les conseils étaient tièdes et c’est ce dont les gros titres se souciaient aujourd’hui. Cette carte de rapport est un solide A, et il n’y a rien de mal avec l’opération.

Je classerais cette opportunité plus bas que MU car il s’agit d’une entreprise plus petite. La perspective qui m’intéresse, c’est le cash des opérations. Les microns représentent 12,5 milliards de dollars, soit 3,5 fois celui de Lam. Cela pourrait devenir important si cette pénurie mondiale persiste. Avoir une meilleure position de trésorerie permettrait à la direction de mieux naviguer dans les eaux dangereuses.

Le stock LRCX, contrairement au stock MU, est loin de ses niveaux dot-com. Même après cette correction de 20%, Lam Research est toujours en hausse d’environ 900 % depuis lors. Je soupçonne également qu’il y aura des vendeurs qui se cachent dans 600 $ par action. Il existe un support proche de 540 $, mais s’il échoue, il invitera plus de vendeurs dynamiques. Finalement, LRCX pourrait finir à 490 $ par action. Pour cette raison, je l’aime un peu moins que Micron.

Il serait également essentiel de ne pas prendre une position à part entière. Après tout, l’argent intelligent laisse toujours de la place en cas de débâcle.

Actions à acheter : Western Digital (WDC)

Source : Graphiques par TradingView

Mon troisième choix aujourd’hui se situe entre les deux premiers. L’action WDC est presque exactement là où elle était en 1997. De plus, ce niveau a été crucial en 2016 et en 2019. Il est clair que Wall Street a un intérêt avec le niveau de 50 $ pour Western Digital.

Sa correction la plus récente de juin est déjà de 30%. Mais le stock tombe maintenant dans sa base de 2021. C’est le niveau à partir duquel WDC a éclaté en février. Par conséquent, je m’attends à ce qu’il y ait des acheteurs ici. Les attentes de hausse à court terme doivent être réalistes. Passant à 60 $ par action, il fera face à des vendeurs. En fait, cette zone pourrait s’étendre de 10 $ supplémentaires au-dessus de cela. De plus, s’il perd le support de la semaine dernière, il pourrait chuter de 5 $ à partir de là.

Le stock de Western Digital a déjà perdu une grande partie de la mousse. Par conséquent, ce serait une bonne position de départ pour quelqu’un qui recherche un investissement à long terme.

Fondamentalement, c’est mon préféré des trois aujourd’hui. Son rapport P/E est presque le double de celui de Micron et sans raison valable. WDC affiche également une croissance quasi nulle au cours des 7 dernières années. MU, LRCX puis WDC, c’est ainsi que je classe l’opportunité d’acheter ces trois actions de semi-conducteurs ce mois-ci.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.