3 actions de services publics: ED, AEP, NEE sont bonnes pour un revenu sûr

Pendant les périodes tumultueuses du marché, comme celle qui a pris le relais depuis la découverte de la dernière variante de Covid-19, les investisseurs ont tendance à affluer vers la sécurité.

Cela peut signifier différentes choses pour différents investisseurs, mais pour les investisseurs en dividendes, la sécurité de paiements fiables peut signifier moins de volatilité dans son portefeuille pendant les périodes de faiblesse du marché.

Les actions des services publics sont un domaine du marché qui a tendance à bien performer sur une base relative pendant les périodes de vente. Dans cet article, nous verrons comment les services publics peuvent aider les investisseurs à traverser les périodes difficiles.

Les services publics sont recherchés par les investisseurs pour leur prévisibilité, leur résilience à la récession, leur faible volatilité et leur capacité à verser des dividendes stables et croissants au fil du temps. Ces caractéristiques sont attrayantes en toutes circonstances, mais lorsque le marché est volatil et que les actions évoluent fortement dans les deux sens, le calme relatif des services publics peut offrir un répit aux investisseurs.

De plus, du point de vue des revenus, il y a peu de secteurs qui sont meilleurs que les services publics. Le groupe a tendance à voir des flux de trésorerie très stables et prévisibles, ce qui permet ensuite aux entreprises de restituer des montants de trésorerie toujours croissants aux actionnaires sous forme de dividendes.

Tout investisseur peut trouver cette caractéristique précieuse, en particulier en termes de composition de ces dividendes au fil du temps ou d’utilisation des dividendes pour financer les frais de subsistance. Les périodes de faiblesse du marché peuvent être éprouvantes pour le portefeuille d’un investisseur, mais l’ajout d’actions plus stables comme les services publics peut aider à minimiser la volatilité globale du portefeuille, tout en offrant un revenu stable et croissant.

Leur croissance régulière vient du simple fait que les gens ont toujours besoin de services publics tels que l’électricité et le gaz, quel que soit l’état de l’économie.

Jetons maintenant un coup d’œil à trois utilitaires que nous aimons pour des paiements sûrs et croissants au fil du temps :

Edison consolidé (NYSE :DE)

Compagnie américaine d’électricité (NASDAQ :AEP)

NextEra Energy (NYSE :NÉE)

Stocks de services publics : Edison consolidé (ED)

Source : BrandonKleinPhoto / Shutterstock.com

Rendement du dividende : 3,94%

Notre premier stock est Consolidated Edison, un service public réglementé d’électricité, de gaz et de vapeur basé à New York. La société compte plus de 10 millions de clients à New York et dans le New Jersey et génère environ 12 milliards de dollars de revenus annuels, ce qui est donc assez important pour un service public. Ses antécédents sont également exceptionnels, remontant à 1823 et augmentant son dividende pendant 47 années consécutives impressionnantes. En termes de longévité, il est difficile de battre Consolidated Edison.

L’entreprise a augmenté son dividende d’un montant relativement modeste de 2,6% en moyenne par an au cours de la dernière décennie, mais pour un service public qui a déjà près de cinq décennies d’augmentation de dividende à son actif, il est déraisonnable de s’attendre à d’énormes augmentations de dividende chaque année. Ce qu’il a, c’est un rendement actuel de 3,94 % et un ratio de distribution de seulement 92,24 %, ce qui est plus qu’acceptable pour un service public. Par conséquent, nous considérons que le rendement du dividende de Consolidated Edison est attrayant, étant donné qu’il est trois fois supérieur à celui du S&P 500 – mais il est également très sûr et devrait continuer à croître pendant de nombreuses années à venir.

Compagnie américaine d’électricité (AEP)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Rendement du dividende : 3,84%

La prochaine étape est American Electric Power Company, un service public d’électricité qui se consacre à la production, au transport et à la distribution d’électricité aux clients de détail et de gros aux États-Unis. American Electric utilise une grande variété de méthodes de production d’énergie, notamment le charbon, le gaz naturel, le nucléaire, hydroélectrique, solaire, éolien et autres.

American Electric remonte à 1906 et affiche une séquence d’augmentation de dividende de 16 ans. Il génère environ 16 milliards de dollars de revenus annuels. Ainsi, comme Consolidated Edison, sa taille est un avantage concurrentiel dans une industrie banalisée.

Le taux de croissance annuel moyen des dividendes d’American Electric sur 10 ans est de 5,4 %, ce qui est assez élevé pour un service public, un secteur où nous avons tendance à voir des augmentations plus faibles. Même ainsi, l’action rapporte 3,84% et le ratio de distribution est faible à 62%. Cela signifie que non seulement le dividende d’American Electric est très sûr, mais qu’il a une longue piste pour de futures augmentations.

Avec un ratio de distribution d’à peine les deux tiers des bénéfices, l’entreprise a la liberté d’augmenter les distributions même si les revenus venaient à baisser temporairement. Compte tenu de cela, la combinaison de la sécurité, du rendement et du potentiel de croissance est exceptionnelle pour American Electric.

Actions de services publics : NextEra Energy (NEE)

Source : Igor Golovniov/Shutterstock.com

Rendement du dividende : 1,74%

Notre troisième stock est NextEra Energy, un service public d’électricité qui génère, transporte et distribue de l’électricité aux clients de détail et de gros en Amérique du Nord ; la société est basée en Floride et a été fondée en 1925. NextEra a également une envergure considérable pour un service public, comptant 11 millions d’habitants et produisant plus de 16 milliards de dollars de revenus annuels.

Les actions NextEra ont connu un rallye significatif ces dernières semaines, faisant baisser leur rendement actuel à seulement 1,74%. Sur ce point, il est moins attractif que Consolidated Edison et American Electric.

Cependant, NextEra obtient de très bons résultats pour la longévité des dividendes, avec sa séquence d’augmentation actuelle à 25 ans, et la croissance de ses dividendes est exceptionnelle pour un service public. NextEra a augmenté son paiement de près de 11% en moyenne chaque année au cours de la dernière décennie, le plaçant dans une entreprise raréfiée, en particulier pour un service public.

De plus, le ratio de distribution de NextEra n’est encore que de 60 %, ce qui signifie qu’il a un niveau de sécurité des dividendes très élevé et une longue piste pour les augmentations futures des dividendes. Ce que les investisseurs pourraient abandonner avec NextEra en termes de rendement actuel pourrait être récupéré par la nature très sûre du dividende et son potentiel de croissance exceptionnel dans un secteur qui n’en a généralement pas.

Dernières pensées

J’aime les paiements de dividendes sûrs et sécurisés pour tout environnement de marché, en particulier lorsque les actions des services publics sont volatiles, comme elles l’ont été ces dernières semaines. J’aime aussi les actions des services publics pour aider les investisseurs avec leurs paiements sûrs et croissants, et nous considérons Consolidated Edison, American Electric et NextEra comme offrant ces options pour une croissance future.

Bien que chaque action offre quelque chose de différent aux investisseurs, trouver des services publics de haute qualité qui peuvent continuer à augmenter leurs paiements quelles que soient les conditions du marché est un excellent moyen d’accroître la richesse au fil du temps – et nous apprécions la sécurité et le potentiel de croissance de ces trois services publics.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.