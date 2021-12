3 actions de terres rares sous surveillance alors que les discussions sur une méga-fusion chinoise grandissent

À un moment où la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement et les relations américano-chinoises sont en jeu, la Chine a annoncé une décision importante qui menace d’affecter considérablement les deux questions. Aujourd’hui, le Wall Street Journal rapporte que la Chine envisage de créer une nouvelle société minière de terres rares qui appartiendra à l’État. S’il ne fait aucun doute que la formation d’une telle société affectera directement les actions de terres rares, jusqu’à présent, les réactions du secteur ont été mitigées.

Que se passe-t-il avec les actions de terres rares

Le secteur des terres rares a été intéressant à suivre cette année, d’autant plus que le boom des véhicules électriques (VE) a mis en évidence un nouveau marché pour ses entreprises. Les nouvelles en provenance de Chine aujourd’hui n’ont pas fait grand-chose pour affecter le Nevada Matériaux MP (NYSE :député), une entreprise qui a connu plus que sa juste part de turbulences l’année dernière, mais qui est restée globalement dans le vert pour la plupart. Au moment d’écrire ces lignes, l’action MP est en hausse de 2,16 % pour la journée, bien qu’elle ait légèrement baissé par rapport au sommet enregistré ce matin. Alors qu’il est en baisse de plus de 6% sur la semaine, le titre est dans le vert sur le mois de plus de 2%.

Dans un état pas trop éloigné, cependant, les choses ne semblent pas si roses. Société des ressources minérales du Texas (OTCMKTS : TMRC) a vu ses actions chuter de plus de 4 % aujourd’hui, témoignant d’une évolution assez mouvementée. Malgré une hausse de plus de 12% pour la semaine, TMC est en baisse pour le mois de près de 19%.

À plusieurs kilomètres en Australie, une entreprise similaire connaît des schémas similaires. Terres rares de Lynas (OTCMKTS :LYSCF) est en baisse de plus de 2% pour la journée avec des pertes pour la semaine juste en deçà de ce chiffre. Pour le mois, cependant, le petit stock a vu les actions augmenter de plus de 18%.

Pourquoi est-ce important

La nouvelle entreprise chinoise, intitulée Groupe des terres rares de Chine, sera basée dans la province méridionale du Jiangxi, une région riche en ressources. Il sera construit grâce à la fusion des actifs de plusieurs sociétés minières publiques de premier plan. Selon le WSJ, une partie de l’état d’esprit derrière cette consolidation massive de l’industrie est l’objectif de gagner l’influence nécessaire pour « saper les efforts occidentaux pour dominer les technologies critiques ».

Pour une entreprise comme MP Materials, il y aura très probablement des implications négatives si l’entreprise est effectivement construite. La société a souligné que ses objectifs consistent à aider à restaurer la chaîne d’approvisionnement en terres rares et à aider à réduire la forte dépendance du secteur vis-à-vis de la Chine. La superpuissance économique internationale sur laquelle MP s’est concentré est sur le point de devenir considérablement plus forte et plus puissante. C’est une mauvaise nouvelle pour MP et la plupart des autres actions de terres rares.

Alors que certains rapports l’ont présentée comme une entreprise bien placée pour accomplir une tâche importante, le tableau peint pour les investisseurs n’a pas toujours été aussi positif. En octobre 2021, un rapport de Grizzly Research a affirmé que la société avait émis des projections inaccessibles. Alors que le titre était en baisse au cours de ce mois, il a augmenté assez régulièrement depuis. Plus tôt cette année, Joseph Nograles d’InvestorPlace a vanté le potentiel de hausse qu’il considérait dans l’action MP comme un élément clé du marché émergent des véhicules électriques.

Ce que cela veut dire

Comme TRMC et LYSCF se négocient à des niveaux bien inférieurs à MP, il est difficile d’évaluer à quel point ils risquent d’être affectés. Ce qui est clair, cependant, c’est que la Chine poursuit clairement sa quête pour dominer la partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui concerne les métaux stratégiques. La construction d’un géant appartenant à l’État pour aider le pays à mieux contrôler les terres rares de grande valeur ne sera certainement pas favorable aux États-Unis.

Cette histoire vaut certainement la peine d’être regardée au fur et à mesure qu’elle se déroule, mais ce n’est probablement pas le moment pour un jeu haussier sur les actions de terres rares.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.