3 actions d’énergies renouvelables à acheter si vous misez sur la géothermie

Berkshire Hathaway (NYSE :BRK-A, NYSE :BRK-B) a généralement raison lorsqu’il s’agit d’investir dans des créateurs de valeur à long terme. Parmi les investissements de Berkshire Hathaway se trouve un portefeuille croissant d’entreprises actives dans le secteur de l’énergie géothermique. À mesure que l’énergie propre prend de l’importance, il est essentiel de savoir quels stocks géothermiques seront gagnants.

Berkshire souligne également que “l’énergie géothermique est si efficace que la seule véritable source de perte d’énergie provient du frottement de la turbine”. Alors que la géothermie ne représente que 5 % de la production d’énergie renouvelable, les perspectives semblent prometteuses. Il pourrait donc être judicieux d’envisager une certaine exposition aux actions géothermiques.

L’année dernière, Vik Rao, ancien directeur de la technologie chez Halliburton (NYSE :HAL), a fait un point important sur l’énergie géothermique. Rao a souligné que « la géothermie n’est plus un jeu de niche. C’est évolutif, potentiellement de manière très matérielle.

Avec le facteur d’évolutivité, il est très probable que le secteur de l’énergie géothermique verra des investissements plus importants dans les années à venir. Les majors pétrolières sont sur le point de réaliser le plus gros investissement géothermique en 30 ans.

Avec ces points positifs, parlons de trois actions géothermiques qui méritent d’être ajoutées à votre portefeuille.

Deux des entreprises évoquées sont en grande partie des pure-plays dans le domaine de la géothermie. J’ai également discuté avec l’entreprise d’une grande société pétrolière et gazière qui prévoit un grand virage vers les énergies renouvelables au cours de la prochaine décennie :

Ormat Technologies (NYSE :ORA)

Infrastructures Polaris (OTCMKTS :RAMPF)

PA (NYSE :PA)

Stocks géothermiques : Ormat Technologies (ORA)

Avec de gros projets de croissance pour les prochaines années, l’action ORA semble attrayante parmi les actions géothermiques. Après avoir atteint des sommets de 128,87 $ en février 2021, l’action ORA est tombée à 65,84 $ le 21 juin. La correction semble être une bonne occasion d’accumuler.

Dans les dernières nouvelles, Ormat a acquis des actifs géothermiques d’exploitation sous contrat au Nevada pour une contrepartie de 377 millions de dollars. Cela comprend l’acquisition de la centrale géothermique de Dixie Valley, qui est l’une des plus grandes centrales géothermiques du Nevada.

En termes d’expansion organique, la société prévoit d’augmenter la capacité géothermique et solaire entre 1 182 MW et 1 202 MW d’ici 2023. Cela impliquerait une croissance annuelle en MW de 27 % à 29 % au cours des trois prochaines années. L’accent est toutefois mis sur la géothermie. La société a actuellement 10 projets géothermiques et quatre projets solaires en cours de développement.

D’un point de vue financier, Ormat Technologies dispose de 493 millions de dollars en espèces et équivalents. Par conséquent, il existe une grande flexibilité financière pour poursuivre la croissance au cours des prochaines années. Il convient également de noter que la société prévoit un BAIIA ajusté de 400 millions de dollars pour l’année. À mesure que la visibilité des flux de trésorerie augmente, la flexibilité financière devrait rester élevée.

Infrastructure Polaris (RAMPF)

Le stock RAMPF semble passer inaperçu et est un nom attrayant parmi les stocks géothermiques. Actuellement, l’action RAMPF se négocie à un rapport cours/bénéfice attrayant sur les 12 derniers mois de 11,14. En plus de valorisations intéressantes, l’action a un rendement en dividendes de 3,9%.

D’un point de vue commercial, Polaris Infrastructure exploite 72 MW de projet géothermique au Nicaragua. De plus, la société possède des installations hydroélectriques au Pérou.

Pour le premier trimestre 2021, Polaris a déclaré 9,4 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation. Cela impliquerait un FCO annualisé d’environ 40 millions de dollars. Par conséquent, il peut probablement maintenir ses dividendes aux niveaux actuels.

Polaris a également terminé le premier trimestre 2021 avec une solide position de trésorerie de 109,7 millions de dollars. La société « poursuit activement la diversification de son portefeuille par le biais d’acquisitions stratégiques ».

Par conséquent, il est probable que les acquisitions ajouteront à la croissance des actifs et des revenus de l’entreprise au cours des prochains trimestres. Dans le même temps, la société s’est départie d’actifs non essentiels.

Avec une stratégie de croissance ciblée, la meilleure partie de la hausse pourrait encore être due au titre. De plus, la possibilité de hausse des revenus et des flux de trésorerie rend l’action RAMPF attrayante aux évaluations P/E actuelles.

Stocks géothermiques : BP (BP)

Les grandes compagnies pétrolières ont également investi dans les énergies renouvelables. L’action BP semble intéressante pour deux ans. D’abord et avant tout, le pétrole a une tendance à la hausse et l’entreprise devrait profiter de la hausse des prix de l’énergie. De plus, BP est bien positionnée d’un point de vue financier pour accroître les investissements dans le secteur des énergies renouvelables.

En février 2021, BP et Chevron (NYSE :CVX) a annoncé un investissement de 40 millions de dollars dans Eavor Technologies. Cette dernière est une société d’énergie géothermique basée au Canada. Eavor vise à alimenter l’équivalent de 10 millions de foyers d’ici 2030.

Il convient de noter que les États-Unis possèdent déjà la plus grande capacité géothermique (3,7 GW), soit 24 % du total mondial. Avec l’innovation, la géothermie peut être l’une des plus grandes sources d’énergie. Pour mettre les choses en perspective, “0,1% du contenu thermique total de la Terre pourrait répondre à nos besoins énergétiques pendant 2 millions d’années.”

Je pense également que l’investissement dans Eavor Technologies pourrait n’être que le début des incursions de l’entreprise dans l’énergie géothermique. L’entreprise prévoit de « multiplier par 10 les investissements bas carbone d’ici 2030 ». La société vise 50 GW de capacité nette d’énergie renouvelable, qui sera probablement un mélange d’énergie solaire, éolienne et géothermique.

