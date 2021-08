3 actions d’hypercroissance dans Fallen Angel Industries

La révolution technologique ne sera pas diffusée en direct

Quand je grandissais, nous avions un nombre inhabituel d’amis de la famille qui travaillaient comme mathématiciens (peut-être pas si inhabituel, étant donné que mon père a été ingénieur pendant un certain temps).

Source : Nejron Photo / Shutterstock.com

Beaucoup de ces génies deviendraient multimillionnaires dans leurs dernières années. Mais ce n’était pas parce qu’ils allaient travailler à Wall Street ou avaient 160 QI – beaucoup d’entre eux étaient des professeurs d’université qui se considéraient comme des abrutis en matière d’investissement.

Au lieu de cela, ils sont devenus riches parce qu’ils ont acheté des actions dans leur entreprise informatique préférée à l’époque. Cette entreprise, Sun Microsystems, deviendrait finalement l’une des plus grandes sociétés point-com de sa génération.

Aujourd’hui, un phénomène similaire se produit sur Main Street. Les investisseurs réguliers se lancent dans des investissements comme Tesla (NASDAQ :TSLA), Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Bitcoin (CCC :BTC-USD) des années avant que les analystes de Wall Street ne réalisent ce qui se passe. Appelez cela de la chance ou de la bravade – ces investisseurs en démarrage qui achètent la technologie qu’ils connaissent sont ceux qui réalisent des gains 30x.

Cette semaine, mon collègue Luke Lango a publié sa liste de sept actions d’hypercroissance qui ressemblent beaucoup à Sun Microsystems à l’époque. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder sa présentation, je vous recommande vivement de jeter un oeil.

La règle d’or de Fallen Angel Moonshots

L’achat de ces entreprises doit cependant se faire au juste prix. Un investisseur qui a acheté Amazon (NASDAQ :AMZN) au cours de son pic de 1999 aurait mis quinze ans à atteindre l’équilibre.

Luke franchit parfaitement cet obstacle avec son Investisseur à un stade précoce stratégie. Si vous achetez suffisamment tôt, même les krachs boursiers ne peuvent pas faire dérailler votre portefeuille. D’un autre côté, j’utilise ma stratégie de la règle d’or pour rechercher des actions à très bas prix avec un potentiel énorme. Dans tous les cas, nous réduisons tous les deux notre prix d’entrée pour un rendement maximum.

Aujourd’hui, je vais développer un peu ma règle d’or : comment trouver des joyaux de valeur cachés dans les anciennes industries phares.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Trouver de la valeur dans des industries pas si populaires

La plupart des cycles technologiques suivent une trajectoire similaire :

Déclencheur d’innovation. Une idée initiale (disons, les véhicules électriques en 2009) devient soudain le sujet de conversation de la ville. Le capital de risque monte à bord.

Sommet des attentes gonflées. La manie atteint un crescendo. Poursuivant l’exemple EV, vous avez des noms comme Détroit électrique, Fisker (NYSE :RSF), Tesla, BYD et Foudre GT tous en compétition.

L’auge de la désillusion. La plupart des startups échouent, ne laissant qu’une poignée d’entreprises (Tesla, BYD) debout.

Pente des Lumières. La technologie se développe pour obtenir une acceptation générale et une adoption plus large. Les gens commencent à acheter le produit et les survivants de la phase 3 prospèrent.

De nombreux investisseurs novices commettent l’erreur d’acheter pendant la phase 2, le pic des attentes gonflées. Ce sont ceux que vous verrez sauter sur les tendances les plus chaudes au moment où l’argent intelligent encaisse. Lucide (NASDAQ :LCID) à 65 $… GameStop (NYSE :GME) à 480 $… Tilray (NASDAQ :TLRY) à 67 $… la liste s’allonge encore et encore.

Les analystes expérimentés éviteront d’investir dans cette phase. Au lieu de cela, Luke Investisseur à un stade précoce se concentre sur les investissements Innovation Trigger – des thèmes tels que l’informatique quantique et les médicaments anticancéreux d’édition de gènes encore dans 3 à 5 ans.

Pendant ce temps, mes Moonshots ont tendance à se concentrer sur le creux de la désillusion de la phase 3. Il s’agit d’investissements comme Tesla en 2018 – d’anciens joueurs de haut vol que les investisseurs peuvent acheter à bon marché avant une deuxième évasion.

Je ne vais pas discuter quelle est une méthode d’investissement supérieure : les phases 1 et 3 disent « acheter » lorsque le reste du marché est frappé par la peur, l’incertitude et le doute. Mais pour vous aider à déterminer le style qui vous convient, voici trois de mes investissements de phase 3 préférés dans les industries des anges déchus.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

3 actions à récupérer du creux de la désillusion

Il est relativement facile d’identifier les industries dans le creux de la désillusion – regardez (anciennement) les tendances technologiques chaudes où les gens ont abandonné. Et parmi les actions disponibles, les investisseurs devraient naturellement choisir les meilleurs.

Meilleur stock d’impression 3D : Desktop Metal (DM)

Je suis sûr que vous vous souvenez du battage médiatique autour de l’impression 3D en 2014. Systèmes 3D (NYSE :DDD) et son concurrent Stratasys (NASDAQ :SSYS) ont atteint des valorisations de dix milliards de dollars avant de perdre plus de 90 % de leurs valeurs.

Cependant, la technologie d’impression 3D a continué à s’améliorer lentement. Et les meilleures machines produisent désormais une qualité qui peut rivaliser avec le forgeage et le moulage dans de nombreuses applications industrielles.

Et le fabricant de certaines des imprimantes haut de gamme ? Métal de bureau (NYSE :DM).

Fondée il y a cinq ans, Desktop Metal est l’une des startups les plus rapides à atteindre une valorisation de licorne d’un milliard de dollars. Et pour une bonne raison.

Le cofondateur, le Dr Ely Sachs, n’était pas seulement l’inventeur de l’impression par jet de liant. Et non seulement il a prétendument inventé le terme « impression 3D ». Les produits de l’entreprise sont également de premier ordre. Plutôt que de se concentrer sur le segment des amateurs (c’est-à-dire les imprimantes plastiques bon marché), DM a tourné son attention uniquement vers le monde haut de gamme de la production industrielle.

Sa récente acquisition de son rival ExOne est cependant préoccupante. Bien que le communiqué de presse de DM parle « d’augmenter le choix des clients et d’offrir un portefeuille de produits inégalé », les imprimantes moins chères d’ExOne ne sont pas particulièrement rentables (les marges brutes se sont effondrées de 36% en 2019 à 22% aujourd’hui).

Au lieu de cela, l’acquisition était susceptible d’acquérir l’équipe de vente notoirement agressive d’ExOne. Et s’il s’agit certainement d’un excellent moyen de relancer les ventes, il génère également un bagage en matière d’intégration de cultures disparates.

Néanmoins, Desktop Metal reste mon Moonshot préféré en impression 3D. Son prix de 7 $ se situe bien en dessous de sa liste SPAC, et les analystes s’attendent à ce que son taux de croissance annuel de 270% rende l’entreprise EBITDA positif d’ici 2023.

Meilleur stock de marijuana : POSaBIT (POSAF)

Les investisseurs qui ont acheté Cadran solaire (NASDAQ :SNDL) ou Tilray en février dernier se sentent probablement assez désabusés maintenant. Les actions des producteurs de cannabis basés au Canada ont chuté de 80 % alors que les efforts de légalisation au Congrès américain sont au point mort.

Cela a laissé la porte ouverte à des entreprises comme POSaBIT (OTCMKTS :POSAF) pour sortir du creux de la désillusion. POSAF négocie au Canada et de gré à gré, de sorte qu’il ne fait pas face aux mêmes restrictions que ses pairs cotés aux États-Unis. Et parce que l’industrie de la marijuana a déjà brûlé les investisseurs, POSaBIT se négocie à bas prix : les actions sont disponibles pour moins d’un dollar.

Les lecteurs réguliers de Moonshot connaissent peut-être déjà POSaBIT, mais voici un résumé pour les nouveaux venus dans l’entreprise.

Les régulateurs bancaires fédéraux pénalisent les banques et autres institutions de dépôt pour avoir travaillé avec des entreprises de cannabis, de sorte que les vendeurs utilisent des coopératives de crédit locales ou traitent entièrement en espèces.

Entrez POSaBIT, un système de point de vente qui permet aux détaillants d’accepter une suite complète de paiements. Fondé par d’anciens dirigeants techniques issus de Microsoft et d’autres, c’est un système qui rationalise les finances de l’industrie du cannabis.

POSaBIT connaît une croissance rapide : la société a doublé ses revenus chaque année depuis 2017. Et la croissance devrait se poursuivre, car 70 % de l’industrie de la marijuana fonctionne toujours en espèces uniquement.

L’entreprise devra travailler rapidement pour s’établir, cependant. En avril, la Chambre des représentants a adopté le SAFE Banking Act, un projet de loi qui permet aux banques de faire des affaires avec des entreprises de cannabis sans pénalité. POSaBIT doit gagner suffisamment d’échelle avant le passage de ce projet de loi au Sénat. Si l’équipe de direction expérimentée de l’entreprise peut y parvenir, POSaBIT ressemblera beaucoup aux autres grandes entreprises de point de vente : très rentable avec de larges fossés concurrentiels.

Meilleur stock de réalité virtuelle : Matterport (MTTR)

Dommage pour l’investisseur qui a acheté la promesse de la réalité virtuelle. Depuis que VPL Research a construit les premiers casques VR au milieu des années 1980, les chercheurs ont eu du mal à créer un produit confortablement utilisable. Une combinaison de limitations de traitement graphique, de problèmes de mal des transports et d’autres complications signifiait que même Facebook (NASDAQ :FB) – qui a versé des milliards dans le projet VR Oculus – n’a toujours pas réussi à casser l’écrou VR.

La désillusion s’est avérée une aubaine pour les sélectionneurs de valeurs. C’est parce qu’après avoir été exagéré jusqu’à 28 $ l’année dernière, la société VR Matterport (NASDAQ :MTTR) est maintenant à nouveau à un prix raisonnable à 14 $.

Matterport n’est pas votre entreprise de réalité virtuelle typique. Plutôt que de s’attaquer au monde du matériel à faible marge (c’est-à-dire les casques), l’entreprise a décidé de se concentrer sur les logiciels. En d’autres termes, cela aide les gens à construire un monde de réalité virtuelle plutôt que de l’afficher.

Pensez à acheter une maison. Si vous êtes allé récemment à la recherche d’une maison ou à l’achat d’un appartement, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré une visite 3D en ligne. Ces maisons de poupées numériques vous permettent de parcourir les pièces et de voir des vues à 360 degrés depuis votre ordinateur de bureau.

Qui fabrique ces modèles ? Vous l’avez deviné – Matterport. Bien que les concurrents puissent également prendre des panoramas à 360 degrés, le logiciel de Matterport est l’un des rares à pouvoir assembler ces photos en une seule visite transparente. D’un point de vue technologique, il a des années-lumière d’avance sur la concurrence.

La technologie de MTTR n’est pas passée inaperçue. Matterport vend désormais aux compagnies d’assurance qui cherchent à modéliser les réclamations et aux sociétés d’ingénierie qui ont besoin de numériser les propriétés existantes pour leurs programmes de CAO. Beaucoup indiquent également que la bibliothèque numérique croissante de Matterport est une source de valeur. Les analystes prévoient que la société maintiendra une croissance de ses revenus supérieure à 60% jusqu’en 2023.

L’entreprise est également à un prix raisonnable pour une startup. Sa valorisation de 3,4 milliards de dollars le place à un rapport prix/ventes de 28x, moins de la moitié des autres entreprises technologiques de haut vol comme Flocon de neige (NYSE :NEIGER) ou Cloudflare (NYSE :RAPPORTER). Remerciez le creux de la désillusion d’avoir fait couler des parts de MTTR à de telles profondeurs.

À quel point êtes-vous anticonformiste ?

En 2017, des chercheurs de l’Université finlandaise d’Oulu ont écrit une étude fascinante liant les traits de personnalité aux styles d’investissement.

Ils ont découvert que les investisseurs de croissance à petite capitalisation étaient ceux qui « faisaient les choses à leur manière sans trop se soucier des routines ou des règles ». Pendant ce temps, les investisseurs axés sur la valeur avaient tendance à être plus sociables et sentimentaux – ces investisseurs ont tendance à gagner l’avantage d’un initié en établissant des liens avec la direction et l’entreprise.

Mais qu’en est-il des personnes à la fois indépendantes et capables de se connecter ?

Ce sont les investisseurs qui graviteront vers les entreprises du creux de la désillusion. Non seulement ces investisseurs trouveront-ils de superbes entreprises à forte croissance dans l’espace. Leur nature contrariante leur donne également le courage d’acheter pour pas cher alors que les marchés crient le contraire.

Être à contre-courant n’est pas facile – vous devez ignorer les entreprises à leur pic d’attentes gonflées, tout comme tout le monde perd la tête. Mais les investisseurs qui peuvent garder leur sang-froid lorsque la chaleur est allumée ont un vaste choix d’actions 30x.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.