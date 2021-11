3 actions d’infrastructures pour bénéficier de la nouvelle loi

La signature récente du nouveau projet de loi sur les infrastructures – appelé Infrastructure Investment and Jobs Act – par le président Joe Biden va très bientôt inscrire dans la loi ce que les investisseurs s’interrogent depuis quelques mois depuis l’arrivée au pouvoir du président. Le projet de loi devenant une réalité, nous considérons que l’impact sur les stocks d’infrastructures est important compte tenu de l’énorme montant d’investissement provenant du projet de loi.

Dans cet article, nous examinerons trois actions qui, selon nous, pourraient bénéficier de l’entrée en vigueur du nouveau projet de loi sur les infrastructures. Elles sont:

chenille (NYSE :CHAT)

Nucor (NYSE :NU)

Matériaux Vulcains (NYSE :MVC)

Qu’y a-t-il dans le projet de loi ?

Le projet de loi comprend un investissement total de plus d’un billion de dollars, ce qui en fait l’un des plus importants textes législatifs de l’histoire des États-Unis. Cela comprend une variété de choses, mais c’est certainement lourd en dépenses d’infrastructure. La composante la plus importante du projet de loi est une allocation de 550 milliards de dollars pour de nouveaux financements dans les domaines des transports, des services publics et de l’accès à large bande.

Il y a 110 milliards de dollars supplémentaires pour les routes et les ponts, 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises et 39 milliards de dollars pour l’amélioration des transports en commun. 65 milliards de dollars sont consacrés à l’élargissement de l’accès à Internet à large bande et 55 milliards de dollars à l’amélioration du système d’approvisionnement en eau, y compris le remplacement des canalisations en plomb vieillissantes.

Bref, il y a une énorme somme d’argent sur la table en termes d’investissement de la part du gouvernement américain. Et cela signifie qu’il y a des entreprises qui en récolteront les bénéfices.

Ces avantages s’étendent à ceux qui exécutent réellement le travail, à ceux qui fournissent à ces travailleurs les matériaux dont ils ont besoin, à ceux qui fabriquent l’équipement que les travailleurs utiliseront pour apporter les améliorations, etc.

Le projet de loi sur les infrastructures est transformationnel à bien des égards pour plusieurs industries, et ci-dessous, nous examinons trois entreprises qui, selon nous, pourraient bénéficier de l’Infrastructure Investment Job Act.

Stocks d’infrastructure : Caterpillar (CAT)

Source : astudio / Shutterstock.com

Le géant de la machinerie lourde Caterpillar est le premier sur notre liste d’actions d’infrastructure. Cette société est l’une des plus grandes à bénéficier de la facture d’infrastructure, produisant environ 50 milliards de dollars de revenus annuels et négociant avec une capitalisation boursière de 113 milliards de dollars.

Caterpillar a des liens évidents avec le travail étant donné qu’il fabrique de l’équipement lourd pour toutes sortes de choses qui sont directement mentionnées dans le projet de loi. Cela comprend les machines pour la construction de routes et de ponts, l’équipement de creusement qui est essentiel pour l’entretien et le remplacement du système d’eau, ainsi que l’expansion de l’accès à large bande, et la liste est longue.

Peut-être plus que la plupart des entreprises, Caterpillar a un lien très direct et profond avec les types de dépenses énumérées dans le projet de loi.

L’entreprise est impressionnante à elle seule, avant même de considérer l’impact de la facture d’infrastructure. Caterpillar a une séquence de 28 ans d’augmentation de son dividende, ce qui est encore plus impressionnant étant donné que les industries auxquelles Caterpillar vend sont très cycliques. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive, car nous enregistrons une croissance annuelle du bénéfice par action de 6 % dans les années à venir, avec un potentiel de hausse lié à l’impact de la facture d’infrastructure.

Nucor (NUE)

Source : Shutterstock

Vient ensuite Nucor, un aciériste fondé en 1958 et qui a versé des dividendes croissants à ses actionnaires au cours des 48 dernières années.

Nucor devrait réaliser des revenus records cette année de 36 milliards de dollars, ce qui est en grande partie dû à la demande refoulée de la récession pandémique en 2020. L’action se négocie avec une capitalisation boursière de 32 milliards de dollars aujourd’hui.

Nucor, comme Caterpillar, a la capacité d’être ancré dans de nombreux aspects du projet de loi sur les infrastructures. Elle produit de l’acier pour toutes sortes d’utilisations, y compris les systèmes d’approvisionnement en eau, les ponts, la construction de bâtiments, etc. Ceux-ci et d’autres encore sont fortement pris en compte dans la facture des infrastructures, et nous pensons que Nucor bénéficiera probablement d’un niveau accru de dépenses compte tenu de sa taille. , l’échelle et la réputation dans l’industrie sidérurgique.

Nous prévoyons une croissance annuelle du bénéfice par action d’environ 4 % par rapport aux niveaux normalisés dans les années à venir, ce qui pourrait être positif si Nucor parvient à capter une partie de ces dépenses supplémentaires, et nous sommes convaincus que ce sera le cas. Nous le considérons comme le stock d’acier de la plus haute qualité sur le marché compte tenu de sa réputation et de ses antécédents de succès, et nous pensons que cela se poursuivra avec la mise en œuvre de ce projet de loi dans les années à venir.

Stocks d’infrastructure : Vulcan Materials (VMC)

Source : Shutterstock

Notre troisième action est Vulcan Materials, une entreprise avec une histoire de 100 ans dans l’industrie des granulats. Il génère 5,5 milliards de dollars de revenus annuels et négocie avec une capitalisation boursière de 27 milliards de dollars.

Vulcan fabrique et fournit des agrégats de construction aux États-Unis qui sont utilisés dans des choses comme l’asphalte et le béton, ainsi que du sable et de la pierre, et des produits connexes. Le lien de Vulcan avec le projet de loi sur les infrastructures est également profond étant donné que des choses comme l’asphalte et le béton sont utilisées pour faire des routes et des ponts, ainsi que des projets de construction généraux.

Avec une grande partie du projet de loi allouée aux routes et aux ponts, nous considérons Vulcan comme le principal bénéficiaire du projet de loi.

Vulcan est peu cyclique, mais nous prévoyons un taux de croissance annuel du bénéfice par action de 5 % dans un avenir prévisible. Vulcan est un autre avantage potentiel important pour nous avec la mise en œuvre du projet de loi sur les infrastructures, mais il s’agit également d’un choix de croissance solide en soi.

Dernières pensées

Lorsqu’on investit sur la base d’un catalyseur, il est important de comprendre comment une entreprise particulière s’intègre dans le récit du catalyseur. Avec le projet de loi sur les infrastructures, nous avons des paramètres assez définis pour savoir combien d’argent est dépensé et dans quels secteurs.

À notre avis, la meilleure façon de profiter de cette augmentation à long terme des dépenses est de trouver les actions de la plus haute qualité dans les secteurs touchés, et c’est ce que nous avons fait ici.

Nous considérons Caterpillar, Nucor et Vulcan comme des choix solides à part entière, mais avec le catalyseur supplémentaire de centaines de milliards de dollars de dépenses supplémentaires, nous voyons leur avenir comme encore plus prometteur qu’auparavant.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.