3 actions d’or qui coulent comme une pierre

Les actions aurifères ont été ébranlées jeudi par les ventes généralisées de métaux précieux. Les pertes surviennent alors même que le reste du marché boursier est à la dérive, ce n’est donc pas comme si cela faisait partie d’un environnement plus large sans risque. Bien que cela devrait être un fait réconfortant pour ceux qui détiennent un portefeuille diversifié, cela ne diminue pas exactement l’aiguillon pour les commerçants fortement investis dans les mineurs d’or.

Les prix de l’or ont clôturé en baisse de plus de 2 %, tandis que l’argent a glissé d’un peu moins de 4 %. Malheureusement, le bêta plus élevé des sociétés minières aurifères fait que le cours de leurs actions suit plus près de l’argent que de l’or. Pourtant, avec l’ETF de l’industrie en baisse de plus de 4% en milieu de journée, il y a au moins une raison d’espérer. Certains graphiques liés à l’or se situent dans les principales zones de support à long terme. Cela offre des opportunités de trading intéressantes selon que vous souhaitiez parier que le plancher tient ou échoue.

J’ai scanné les candidats les plus liquides dans l’espace de l’extraction de l’or et je l’ai réduit à trois qui valent la peine d’être négociés.

ETF des mineurs d’or (NYSEARCA :GDX)

Exploitation minière de Newmont (NYSE :NEM)

Or barrique (NYSE :OR)

Pour apporter de la variété, je vais partager deux idées à tendance haussière et un ours. Ensuite, vous pouvez faire votre choix selon que vous souhaitiez parier pour ou contre la tentative de cassure baissière de cette semaine.

Les actions aurifères s’effondrent comme une pierre : ETF des mineurs d’or (GDX)

GDX était le premier et le plus évident choix pour jouer à la goutte d’or. C’est le véhicule le plus liquide de Wall Street pour jouer aux mineurs d’or et offre une grande diversification. La zone de prix à 31 $ a agi comme une résistance majeure puis un support important au cours des deux dernières années. Nous l’avons testé trois fois avant cette semaine, et tous les trois ont vu des acheteurs jouer en défense.

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le volume et l’élan derrière la liquidation de jeudi pourraient suggérer que les chances de franchir le support sont élevées, mais la posture de GDX lors de ses précédentes baisses à ce niveau n’était pas moins effrayante. Bien que je pense que vendre des options de vente serait l’idée à contre-courant évidente ici, je suis déçu qu’il n’y ait pas eu plus de pic de volatilité implicite accompagnant le plongeon. En conséquence, les options de vente ne sont pas si juteuses.

Le jeu le plus attrayant si vous êtes un ours est d’acheter des spreads de vente.

L’échange: Achetez le put vertical à 31 $/28 $ de novembre pour 1 $.

Vous risquez 1 $ pour avoir la chance de gagner 2 $ si GDX passe en dessous de 28 $.

Newmont Mining (NEM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

En tant que l’une des plus grandes participations de GDX, il n’est pas surprenant que Newmont Mining soit également perchée sur un précipice. Depuis que l’action NEM a dépassé les 55 $ lors de la reprise de l’année dernière, elle a agi comme un plancher majeur. Cependant, avec la forte baisse, les prix sondent à nouveau un support. Alors que la baisse des moyennes mobiles à 200 jours, 50 jours et 20 jours suggère une baisse des prix, il vaut la peine d’attendre de voir si les acheteurs se mobiliseront à nouveau pour défendre leur territoire.

S’ils le font, cela pourrait être un bon endroit pour lancer des jeux haussiers. Vous aurez besoin d’un peu de courage pour appuyer sur la gâchette, cependant. Alternativement, si le support se fissure, je n’exclurais pas un passage rapide à 50 $. Si vous êtes prêt à parier sur ce dernier, entrez dans cette position.

L’échange: Achetez le put vertical à 55 $ / 50 $ de novembre pour 1,60 $

Vous risquez 1,60 $ pour capturer potentiellement 3,40 $ si le NEM tombe à 50 $ à l’expiration.

Les actions aurifères s’effondrent comme une pierre : Barrick Gold (GOLD)

Barrick Gold complète notre trio de titres aurifères en difficulté. Des trois, l’OR a la tendance baissière la plus mature et est le plus éloigné de son sommet. Le plongeon de jeudi a vu plus de 40 millions d’actions échangées, marquant la deuxième session la plus active de l’année.

Les ours indiqueront que l’augmentation du volume est un signe inquiétant que les institutions abandonnent le navire. Bulls, en revanche, pourrait faire valoir que la participation démesurée suggère la capitulation.

Le temps nous dira quel chemin empruntera le stock. Puisque nous avons déjà fourni deux idées baissières, prenons la voie à contre-courant avec GOLD en vendant des puts nus. Son étiquette de prix bon marché maintient l’exigence de marge minimale.

L’échange: Vendez le put 18 octobre pour 38 cents.

Considérez ceci comme un pari que l’OR sera supérieur à 18 $ à l’expiration. Si ce n’est pas le cas, vous devrez acheter 100 actions à un prix d’achat effectif de 17,62 $.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG GDX. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !