3 actions du marché baissier à acheter pour alimenter tout ralentissement

Rugir!! Certains peuvent enfin penser et voir la fin comme proche avec une partie de l’action des prix de cette semaine dans les principales moyennes. Mais dans un marché composé d’actions, les investisseurs devraient également être optimistes à juste titre. Examinons les graphiques de prix de trois actions du marché baissier, plus près de mettre fin à ces vilains chapitres et d’offrir des actions bien remises à acheter avec plus d’autorité.

Home Depot (NYSE:haute définition). Microsoft (NASDAQ:MSFT). Honeywell (NYSE:HON). C’est une pilule difficile à avaler pour les investisseurs qui pensent que le Dow Jones Industrials, de premier ordre, serait une valeur refuge en 2021. Des pertes importantes dans la session de mercredi et des modèles de topping confirmés ont un moyen d’atténuer ce qui avait été un cas très réel et déterminé d’esprit animal haussier. dans le Dow, ainsi que le S&P 500 plus large.

D’autres spots, ou plutôt des actifs risqués, et de nombreuses anciennes actions de premier ordre à acheter, sont sous pression depuis un certain temps. Zoom vidéo (NASDAQ:ZM). Flocon de neige (NYSE:NEIGE). Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD). Teladoc (NYSE:TDOC). Churchill Capital (NYSE:CCIV). Ce ne sont que la pointe de l’iceberg des actions sur les marchés baissiers cette année.

Attaquez-vous aux craintes liées aux taux d’intérêt et à l’inflation. Ou allez-y et indiquez des évaluations et un battage médiatique extrêmement riches, des pénuries de puces ou ce qui attend les entreprises de l’autre côté de Covid-19. Les excuses derrière les actions actuelles sur les marchés baissiers sont bien utilisées. Mais à l’heure actuelle et de plus en plus, les investisseurs voudront peut-être voir les choses avec des perspectives plus optimistes.

Si l’on en croit Wall Street, les actions sont toujours parfaitement évaluées compte tenu de toutes les informations disponibles à ce moment-là. Hogwash. Si c’était vraiment vrai, il n’y aurait pas de situation de sous-évaluation ou de surévaluation et pas d’actions à acheter ou d’actions à vendre, n’est-ce pas?

Au contraire, les prix du marché sont simplement le résultat d’une opinion collective et de décisions motivées par les émotions à un moment donné. Cela dit, et bien devant d’autres actions qui pourraient se trouver au bout d’un nouveau cycle d’investisseurs, examinons trois actions à acheter qui sont bien positionnées pour de meilleurs jours à venir aux mains des haters d’aujourd’hui:

fuboTV (NYSE:FUBO)

Systèmes 3D (NYSE:DDD)

ETF Ark Innovation (NYSEARCA:ARKK)

Actions du marché baissier à acheter: fuboTV (FUBO)

Source: Graphiques par TradingView

Les premières de nos actions du marché baissier à acheter sont des actions de streaming sports upstart fuboTV. FUBO a réaffirmé qu’il restait un succès en affichant une croissance des abonnés et des revenus à trois chiffres et battant la rue. Pour être honnête, les pertes ont été plus faibles que prévu. Mais comme avec de nombreux autres perturbateurs du passé tels que Netflix (NASDAQ:NFLX), il y a un moment et un lieu pour que cela se produise également.

Aujourd’hui, cependant, il est temps de passer un ordre d’achat dans cette action du marché baissier pour acheter.

Techniquement, FUBO se présente comme un miroir profond à base de Fibonacci ou un motif en deux étapes. C’est là que la taille de la jambe AB correspond à la jambe CD ou dans la situation actuelle, une seconde chance faible à D2.

Avec D2 formant un chandelier hebdomadaire engloutissant sur un volume élevé, il y a suffisamment de preuves en place aujourd’hui pour commencer un collier d’août 25 $ / 35 $ sans se faire limoger et chercher avec optimisme la victoire!

Systèmes 3D (DDD)

Source: Graphiques par TradingView

3D Systems est la prochaine de nos actions du marché baissier à acheter. Le spécialiste de la fabrication additive a annoncé un rapport Q1 extrêmement solide qui a renversé les vues des analystes et s’est vanté d’une solide croissance du chiffre d’affaires et du résultat, ainsi que d’un redressement par rapport à la période de l’année précédente.

Techniquement, le marché baissier vu sur le graphique hebdomadaire de DDD ressemble à l’action FUBO car il arbore également une bougie hebdomadaire haussière engloutissante à la suite de sa publication de résultats.

Ici cependant, les actions réussissent également à relever le défi de l’ancienne résistance angulaire datant de 2016 et d’un niveau de retracement de 76%.

Comme pour fuboTV, je suis fan de la structuration d’un collier d’août 25 $ / 35 $ afin que les investisseurs y participent pour le gagner avec une plus grande autorité.

ETF Ark Innovation (ARKK)

Source: Graphiques par TradingView

Le dernier de nos actions du marché baissier à acheter est le FNB ARK Innovation. Dans le contexte des actions de croissance en hémorragie, cette histoire de fonds de haut vol et probablement la plus discutée en 2020 a beaucoup à offrir.

ARKK n’est pas seulement un pari concentré sur les grands noms des marchés à la hausse tels que Tesla (NASDAQ:TSLA), Coinbase (NYSE:PIÈCE DE MONNAIE) et Shopify (NYSE:MAGASIN), le graphique boursier ARKK est évalué pour l’achat de remises importantes en ce moment.

Techniquement et comme l’illustre la vue hebdomadaire bien falsifiée, ARKK a rompu certaines lignes de support clés depuis mars. Et aujourd’hui, c’est à son plus laid. Les actions ont reculé de 38% et presque le double d’une baisse popularisée de 20% signalant un marché baissier.

Certes, il semble que ARKK soit prêt pour une autre étape, mais les graphiques peuvent changer rapidement. En tant qu’instrument plus diversifié qui est également à une distance de test de son niveau de retracement de 50% lié au creux de Covid de mars dernier, je suis optimiste qu’une fin de journée plus agréable soit proche pour les taureaux.

Si les prévisions s’avèrent mal placées, un collier d’août de 110 $ / 130 $ bien placé gardera la poudre sèche pour construire une position plus grande et ne devrait pas en laisser trop sur la table si d’autres recommencent à se nourrir à l’auge.

Actions détenues: À la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, des positions en actions et produits dérivés dans Advanced Micro Devices (AMD et Ark Investments (ARKK, ARKG) mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.