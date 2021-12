3 actions du secteur de la santé pour une croissance des dividendes à long terme

Les actions de la santé offrent aux investisseurs une grande variété d’actions. Il y a des actions de soins de santé qui penchent davantage vers la croissance par rapport à la valeur, des rendements de dividendes élevés par rapport à la croissance des dividendes, et ainsi de suite.

Les soins de santé ont également tendance à bien performer pendant les périodes de récession. Leurs entreprises résistantes à la récession et leurs dividendes réguliers peuvent aider à réduire la gravité des ralentissements du marché pendant les récessions.

Dans cet article, nous examinerons trois actions du secteur de la santé qui ont de solides antécédents en matière de dividendes et qui, selon nous, sont d’excellents choix pour les investisseurs qui cherchent à accroître leur richesse sur le long terme. Les entreprises sont :

Johnson & Johnson (NYSE :JNJ)

Medtronic (NYSE :MDT)

Laboratoires Abbott (NYSE :ABT)

Johnson & Johnson (JNJ)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Le premier sur notre liste d’actions de soins de santé est Johnson & Johnson, une société très diversifiée qui développe, fabrique et distribue une vaste gamme de produits sur divers marchés de la santé à l’échelle mondiale. La société propose des produits dans ses segments de la santé grand public, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

À travers ces segments, Johnson & Johnson commercialise une grande variété de marques grand public telles que Aveeno, Listerine, Neutrogena, Tylenol, Benadryl et bien d’autres marques qui traitent les maux du quotidien. Il dispose également d’un portefeuille pharmaceutique qui comprend une suite de traitements pour diverses applications en immunologie, cardiovasculaire, maladies infectieuses, neurosciences et autres.

Enfin, son activité de dispositifs médicaux fabrique des produits pour l’orthopédie, la chirurgie générale, les lentilles de contact et plus encore.

Johnson & Johnson a été fondée en 1886, emploie plus de 130 000 personnes dans le monde, génère environ 94 milliards de dollars de revenus annuels et opère avec une capitalisation boursière de 433 milliards de dollars.

Johnson & Johnson a l’une des plus longues séquences d’augmentation des dividendes de toutes les actions au monde, bénéficiant d’une histoire de 59 ans d’augmentation continue de ses paiements. Cela fait de l’action un roi des dividendes et cela signifie également qu’elle est une action de croissance des dividendes fiable depuis des générations. C’est en partie ce qui rend l’action si attrayante pour les investisseurs à revenu.

Pour l’avenir, nous prévoyons de nombreuses autres années d’augmentation des dividendes à l’horizon, car le paiement actuel de la société est extrêmement sûr et parce que nous prévoyons des niveaux modérés de croissance des bénéfices dans les années à venir.

Le ratio de distribution de Johnson & Johnson est inférieur à 45% pour cette année, ce qui signifie que la société pourrait absorber une baisse importante de ses bénéfices et être toujours en mesure non seulement de payer son dividende actuel, mais aussi de continuer à l’augmenter. Lors de la sélection d’actions à dividendes à détenir à long terme, il s’agit d’une caractéristique essentielle, et peu d’entreprises l’ont fait mieux que Johnson & Johnson au fil des ans.

En outre, nous prévoyons une croissance des bénéfices de 6 % sur une base annualisée dans les années à venir pour Johnson & Johnson, ce qui signifie qu’avec le temps, le pool à partir duquel elle peut verser des dividendes croissants devrait également augmenter, ce qui permettra à l’entreprise de financer des années d’augmentations supplémentaires des dividendes.

Johnson & Johnson offre la combinaison idéale d’une très longue histoire d’augmentation des dividendes, d’un faible ratio de distribution et d’un fort potentiel de croissance des bénéfices pour les investisseurs à la recherche d’un solide stock de dividendes dans le secteur de la santé.

Johnson & Johnson a augmenté son dividende pendant plus de 50 années consécutives, le plaçant sur la liste exclusive des Dividend Kings.

Medtronic (MDT)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Notre prochain stock est Medtronic, une société qui développe, fabrique et distribue des dispositifs de thérapie médicale aux hôpitaux, aux médecins et aux patients du monde entier. La société exploite quatre segments : cardiovasculaire, neurosciences, médico-chirurgical et diabète.

Grâce à ces segments, Medtronic offre à ses clients une grande variété d’appareils utilisés dans les chirurgies, la surveillance des conditions de santé, les pompes à insuline, etc. Medtronic est fortement mis à contribution pour divers types d’interventions chirurgicales, mais il est bien diversifié au sein de ce marché.

Medtronic a été fondée en 1949 et emploie aujourd’hui environ 90 000 personnes dans le monde, générant un chiffre d’affaires annuel d’environ 32 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 152 milliards de dollars.

Les caractéristiques attrayantes de Medtronic en tant qu’action à dividendes ressemblent beaucoup à celles de Johnson & Johnson. Medtronic a une séquence de 44 ans d’augmentations consécutives des dividendes, son ratio de distribution n’est que de 44% pour cette année, et nous nous attendons à ce qu’il augmente de 6% par an dans les années à venir.

Cela signifie que Medtronic est également résilient lorsque les récessions frappent, étant donné qu’il a pu augmenter son dividende pendant plus de quatre décennies, mais cela signifie également que le paiement est très sûr. Et avec la croissance des bénéfices qui devrait faire évoluer considérablement l’aiguille au fil du temps, nous pensons que Medtronic a probablement des décennies d’augmentations de dividendes supplémentaires à l’horizon.

L’action Medtronic rapporte 2,2%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne du marché. Et, Medtronic a augmenté son dividende pendant plus de 40 ans, ce qui en fait un aristocrate du dividende.

Laboratoires Abbott (ABT)

Source : test / Shutterstock.com

Notre finaliste parmi les actions de soins de santé est Abbott, une société pharmaceutique, de dispositifs médicaux et de nutrition entièrement intégrée qui opère à l’échelle mondiale. Abbott est connu pour son portefeuille pharmaceutique large et approfondi, qui traite une grande variété de maladies. La société possède également une importante activité de nutrition pédiatrique et adulte, ainsi qu’une suite de dispositifs médicaux pour diverses applications. Abbott a également été un acteur important dans les tests Covid-19 depuis le début de la pandémie il y a près de deux ans.

Abbott a été fondée en 1888, emploie 109 000 personnes à travers le monde, génère environ 42 milliards de dollars de revenus annuels et opère avec une capitalisation boursière de 234 milliards de dollars.

Comme les deux autres actions de notre liste, Abbott a un historique d’augmentation de dividende exceptionnel, qui s’élève à 49 ans. En supposant qu’Abbott augmente ses paiements l’année prochaine, il rejoindra Johnson & Johnson dans les Dividend Kings ultra-exclusifs.

Mais ce n’est pas tout ce qu’Abbott a à offrir aux investisseurs, car il affiche également un ratio de distribution très faible de seulement 36% pour cette année, et s’est avéré résistant à la récession au fil du temps. Cela rend la sécurité des dividendes d’Abbott exceptionnelle, et lorsque nous combinons cela avec le taux de croissance des bénéfices projeté de 4% par an, nous pensons également qu’Abbott a des décennies d’augmentation potentielle des dividendes devant elle.

L’action Abbott n’a pas le rendement le plus élevé autour de 1,3%, mais la société augmente son dividende à un taux élevé, y compris une hausse de 25% en décembre 2020.

Dernières pensées

Lorsqu’ils sélectionnent des actions à dividendes à acheter, les investisseurs sont confrontés à une variété de choix. Cependant, nous aimons les actions du secteur de la santé pour de nombreuses raisons, en particulier compte tenu de la résilience inhérente à la récession et de la croissance des bénéfices à long terme.

Johnson & Johnson, Medtronic et Abbott Labs offrent tous des historiques de dividendes exemplaires, de faibles ratios de distribution et une croissance modérée des bénéfices projetés dans les années à venir. Pour ces raisons, nous pensons que les trois offrent aux investisseurs la possibilité de profiter d’un revenu et d’une croissance dans les années à venir.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.