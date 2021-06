3 actions énergétiques à acheter pour profiter du boom pétrolier

Tandis que le S&P 500 dort près des sommets historiques depuis des semaines, le pétrole monte tranquillement. En fait, la régularité de l’ascension a été record. Selon Bespoke Invest, le pétrole brut a duré 13 jours consécutifs avec un sommet intrajournalier plus élevé que le précédent. Et avec la poussée de ce matin, la séquence s’est étendue à 14 jours. La hausse constante stimule les actions énergétiques, et je trouve plusieurs idées commerciales de qualité dans le secteur.

Aujourd’hui, je vais partager mon top trois.

L’annonce imminente de la Réserve fédérale pourrait mettre un frein à ces configurations, mais les traders ne semblent pas inquiets si la volatilité du marché est une indication. le Indice de volatilité CBOE (INDEX CBOE :VIX) se situe près de son plus bas pour l’année et n’a pas connu beaucoup de hausse avant l’actualité.

Il y a toujours la possibilité qu’il y ait trop de complaisance, mais dans ce cas, je suis prêt à faire confiance au consensus et à supposer que la publication de la Fed d’aujourd’hui aura peu d’impact.

Voici les valeurs énergétiques que je trouve les plus intéressantes :

Exxon Mobil (NYSE :XOM)

Schlumberger (NYSE :SLB)

Énergie du Devon (NYSE :DVN)

Après une brève analyse technique, je vais décrire ma stratégie d’options préférée.

Actions énergétiques à acheter : Exxon Mobil (XOM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Exxon Mobil est toujours un choix évident lors de l’achat dans le secteur de l’énergie. C’est la plus grande holding de la ETF du secteur de l’énergie (NYSEARCA :XLE) et est souvent utilisé comme proxy pour l’espace. Son graphique des prix offre une tendance haussière nette qui vient d’atteindre un nouveau sommet de 52 semaines mardi. Un volume élevé a accompagné la flambée et confirme que les institutions s’accumulent. En fait, nous avons vu une série de jours d’accumulation au cours des deux dernières semaines.

La cassure d’hier complète un modèle de coupe et de poignée de trois mois et pourrait signaler que l’action XOM est prête pour la prochaine étape de son marché haussier. Les primes d’options sont très bon marché, nous allons donc avec une idée de spread diagonal d’appel haussier. Nous pouvons structurer le commerce pour en tirer profit même si XOM négocie latéralement au cours du mois suivant.

L’échange: Achetez le call de septembre à 62,50 $ tout en vendant le call de juillet à 67,50 $ pour un débit net de 3,50 $.

Si XOM pousse vers 67,50 $ et plus, vous devriez pouvoir réaliser un profit de 1 $ à 1,50 $.

Schlumberger (SLB)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les sociétés de services pétroliers connaissent une sacrée résurrection. Schlumberger est en hausse de 57 % depuis le début de l’année et possède l’un des meilleurs graphiques du secteur. Sa précédente reprise a vu une forte augmentation du volume et de la dynamique, ce qui suggère que la tendance est forte et susceptible de se poursuivre. Le retrait qui s’est développé depuis fournit un point d’entrée facile et à faible risque.

Nous sommes assis à la hausse de la moyenne mobile sur 20 jours, et une bougie d’inversion haussière se forme jusqu’à présent ce matin. C’est une configuration aussi bonne que vous en trouverez n’importe où.

À 34 $, le stock SLB offre un prix moins cher. Ajoutez à cela le faible rang de volatilité implicite de 9%, et les longs appels semblent bons si vous êtes prêt à vous balancer pour la clôture.

L’échange: Achetez l’appel d’août à 32,50 $ pour 3,35 $.

Actions énergétiques à acheter : Devon Energy (DVN)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La dernière de nos actions énergétiques à acheter est Devon Energy. À 86%, son gain de 2021 dépasse de loin SLB. Mais c’est aussi plus volatile, alors gardez cela à l’esprit. La tendance haussière est cohérente et a connu un bond brutal le 1er juin, qui est intervenu dans un écart. Nous sommes maintenant revenus à la zone de brèche, qui devrait servir de zone d’appui. Il y a aussi la moyenne mobile sur 20 jours en hausse, qui devrait amener les acheteurs au chantier.

Étant donné que le coût de l’action DVN est similaire à celui de SLB et que sa volatilité implicite est au sous-sol, je vais faire écho à mon idée d’achat long.

L’échange: Achetez l’appel à 29 $ d’octobre pour 3,40 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

