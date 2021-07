3 actions énergétiques qui devraient figurer sur la liste de vente des traders

Après avoir battu tous les autres secteurs au cours du premier semestre 2021, les actions énergétiques reçoivent enfin leur prime. Je peux penser à de nombreuses raisons pour le revers de fortune. Nous en présenterons quelques-uns ci-dessous, puis partagerons trois actions énergétiques à vendre avant que les dommages ne s’aggravent.

La première raison des retombées est la migration globale que nous avons observée hors des actions de valeur. Avec la baisse des taux d’intérêt, les traders se sont tournés vers les actions de croissance au détriment non seulement de l’énergie, mais également des matériaux de base et des services financiers. Les prix du pétrole brut n’aident pas non plus. Après avoir grimpé à la hausse au cours des 10 derniers mois, l’or noir a finalement rencontré une forte résistance à près de 75 $. Un double sommet se forme et les prix menacent une rupture de support pour la première fois depuis un certain temps.

Bien que je ne pense pas que la correction du pétrole persistera aussi longtemps, elle agira comme un vent contraire pour les actions énergétiques tant qu’elle sera là. J’ai donc analysé le secteur à la recherche d’actions qui affichent une faiblesse relative. Voici trois des pires :

Valéro (NYSE :VLO)

Holly Frontier Corp (NYSE :HFC)

Schlumberger (NYSE :SLB)

Considérez-les tous comme les meilleurs tickers à vendre. Regardons de plus près chaque graphique.

Stocks d’énergie à vendre alors que le pétrole s’effondre : Valero (VLO)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les traders ont tendance à privilégier la force tout en évitant la faiblesse. Et quand il s’agit des acteurs les plus populaires du secteur de l’énergie, aucun n’a l’air pire que Valero. Le raffineur de pétrole a maintenant chuté de 23% par rapport à son pic de juin et se rapproche rapidement de la moyenne mobile de 200 jours. Pire encore, la baisse a complété le côté droit d’un double sommet massif de plusieurs mois qui pourrait causer des problèmes pour les prix à l’avenir.

Sans surprise, les jours de distribution se multiplient ce mois-ci, et les établissements de signal se dirigent vers les sorties.

Le calendrier hebdomadaire offre une certaine raison d’espérer. La moyenne mobile en hausse sur 50 semaines et une ancienne zone de résistance majeure entrent en jeu à 63 $. Jusqu’à présent, cependant, les acheteurs n’ont pas encore pénétré. Si vous pensez que les prix peuvent atteindre 60 $, envisagez d’entrer le spread suivant.

L’échange: Achetez le put ours de septembre à 65 $/60 $ pour 2,10 $.

Holly Frontier Corp (HFC)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le déroulement de la tendance haussière autrefois puissante de HollyFrontier s’est déplacé régulièrement au début, mais s’est depuis accéléré. Malheureusement, juillet n’a pas été gentil avec le raffineur de pétrole. Avec son rollover, le RSI plonge vers de nouveaux plus bas, et la dynamique baissière prend de l’ampleur. Pire encore, nous venons de passer en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, générant un signal de vente.

Après avoir analysé le stock de HFC sous tous les angles, la chose la plus optimiste que je puisse dire est qu’il est en train de devenir assez survendu. Mais ce n’est guère une raison d’être optimiste.

Le prochain rapport sur les bénéfices est prévu pour le début du mois d’août, et je ne serais pas surpris si les prix continuent de sonder les profondeurs jusque-là.

L’échange: Achetez le put de 30 $ d’août pour 2,00 $.

Stocks d’énergie à vendre alors que le pétrole s’effondre : Schlumberger (SLB)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Schlumberger complète notre trio de valeurs énergétiques à vendre et partage la laideur de ses prédécesseurs. Un motif tête-épaules s’est formé. La rupture du décolleté de la semaine dernière a amené les vendeurs dans la cour, et ils ont depuis fait baisser les prix.

Les prix sont en baisse pour le quatrième jour consécutif et semblent déterminés à revoir la moyenne mobile sur 200 jours à 25,50 $. Avec ce niveau encore à environ 10%, il y a amplement d’opportunités pour de nouvelles pièces courtes ici.

L’échange: Achetez le put d’août à 27,50 $ pour environ 1,20 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

