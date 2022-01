3 actions énergétiques sous-évaluées à acheter alors que le pétrole approche de 80 $

Des actifs comme les actions, les obligations, les crypto-monnaies et les métaux précieux se sont vendus au cours de la première semaine de 2022, mais heureusement pour les investisseurs dans les actions énergétiques, les prix du pétrole ont inversé la tendance, en hausse d’environ 5% au cours des cinq derniers jours. L’une des principales raisons de cette divergence est que la Réserve fédérale s’oriente vers une direction hawkish, ce qui pousse les taux à la hausse. Cependant, la croissance économique continue de s’accélérer avec des attentes de croissance du PIB de 6% au quatrième trimestre et un autre chiffre solide attendu au premier trimestre, malgré la récente augmentation des cas de coronavirus.

Ainsi, nous constatons une force dans les actifs qui sont plus directement liés à l’économie, comme l’agriculture, l’énergie et les métaux industriels. En matière de pétrole, la dynamique offre/demande reste assez favorable. Du côté de la demande, la demande de pétrole devrait atteindre 99,1 millions de barils par jour en 2022, ce qui la place presque au même niveau que les 100,8 millions de barils par jour de 2019. Du côté de l’offre, il y a quelques défis dus aux troubles dans certaines parties de l’Asie et rapporte que l’OPEP+ pourrait ne pas être en mesure d’atteindre ses objectifs pour une augmentation de 400 000 barils par jour prévue plus tard ce mois-ci.

Compte tenu de ces évolutions, les actions énergétiques devraient continuer à surperformer en 2022. Beaucoup ont des valorisations très favorables, et les actions value ont tendance à surperformer dans des environnements caractérisés par des taux et une croissance en hausse. Par conséquent, les investisseurs devraient envisager d’acheter ces actions énergétiques sous-évaluées :

TransGlobe Énergie (NASDAQ :ATG)

Apache (NASDAQ :APA)

Ovintiv (NYSE :OVV)

Actions énergétiques sous-évaluées : TransGlobe Energy (TGA)

TGA et ses filiales acquièrent, explorent, produisent et développent du pétrole brut et du gaz naturel en Égypte et au Canada. Elle détient une participation directe de 100 % dans quatre projets en Égypte. Elle détient également des actifs d’intérêt direct dans les formations Cardium et Ellerslie dans la région de l’Harmattan dans l’Ouest canadien.

TGA est l’une des actions les moins chères du marché avec un ratio cours/flux de trésorerie disponible inférieur à 6. Alors que sa capitalisation boursière est d’environ 230 millions de dollars, la société devrait générer environ 100 millions de dollars de liquidités au cours des 12 prochains mois. Bien sûr, ce chiffre pourrait augmenter si les prix du pétrole continuent d’augmenter. De plus, ses actifs canadiens sont plus viables avec des prix du pétrole plus près de 100 $ le baril, étant donné que les coûts de production ont augmenté en Amérique du Nord.

Wall Street est également haut sur le stock car il a un objectif de prix de 4,19 $, ce qui implique une hausse d’environ 31%. De plus, son dernier rapport sur les bénéfices était très solide, avec une croissance des revenus de 243% et des bénéfices atteignant 51 cents par action, une nette amélioration par rapport à une perte au même trimestre l’année dernière. Pour 2022, les analystes prévoient 70 par action de BPA et 146 millions de dollars de revenus.

Compte tenu de cette valorisation et de cette dynamique, il n’est pas surprenant que TGA ait une note globale A qui se traduit par « un achat fort » dans notre système de notation POWR. Il a de bonnes notes dans tous les domaines, y compris un B pour la croissance et la valeur. Cliquez ici pour voir les notes POWR complètes de TGA, y compris les notes pour l’industrie, la stabilité, le sentiment, la dynamique et la qualité.

Apache (APA)

APA, par l’intermédiaire de ses filiales, explore et produit des propriétés pétrolières et gazières. Ses opérations se déroulent aux États-Unis, en Égypte, au Royaume-Uni et au Suriname au large. La société rassemble et traite également des actifs de transmission dans l’ouest du Texas et possède quatre pipelines du Permien à la côte du golfe.

Au cours de la dernière décennie, il est devenu de plus en plus coûteux de forer du pétrole en Amérique du Nord en raison de la réglementation environnementale, de l’augmentation des coûts et d’une pénurie de main-d’œuvre. Par conséquent, APA est dans une position avantageuse car elle a des activités diversifiées à l’échelle mondiale.

Au cours de son dernier trimestre, les revenus d’APA ont augmenté de 83,8% en glissement annuel pour atteindre 2,05 milliards de dollars. Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés de la société ont augmenté de 116 % en glissement annuel pour atteindre 866 millions de dollars. Son EBITDA ajusté a augmenté de 14,5 % en séquentiel pour atteindre 1,16 milliard de dollars.

Au trimestre prochain, le BPA d’APA devrait augmenter à 1,48 $ avec une croissance des revenus de 50 %. Il a également une séquence d’estimations de BPA supérieures pendant quatre trimestres consécutifs. Enfin, l’aspect le plus convaincant de l’APA est sa forte génération de flux de trésorerie qui sera probablement privilégiée dans un environnement inflationniste avec des taux en hausse.

Les solides fondamentaux d’APA se reflètent dans ses notes POWR. L’action a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif. De plus, il a une note A pour la dynamique et la qualité et une note B pour la croissance et la valeur. Il est classé n° 6 dans l’industrie Énergie – Pétrole et gaz. Pour voir les évaluations complètes de l’APA, cliquez ici.

Actions énergétiques sous-évaluées : Ovintiv (OVV)

OVV est un producteur indépendant de pétrole et de gaz qui explore et produit du pétrole et du gaz naturel en Amérique du Nord. Suite au rachat de Newfield Exploration en 2019, OVV est devenu l’un des acteurs en amont les plus importants du paysage nord-américain de l’exploration et de la production.

Les principaux actifs de la société comprennent des biens immobiliers de premier ordre dans les zones de ressources du Permien, d’Eagle Ford, de Montney et de Duvernay. Ce sont quelques-uns des schistes les plus rentables en Amérique du Nord. Ils ont des opportunités substantielles de forage rentable aux prix actuels des matières premières. De plus, la société dispose d’un énorme coussin de liquidités et peut supporter les prix bas des matières premières pendant une longue période si nécessaire.

OVV a récemment annoncé un trimestre solide où les ventes et les bénéfices ont augmenté d’une année sur l’autre en raison de la hausse des prix des produits de base et des initiatives réussies de contrôle des coûts. L’entreprise a une note globale de B et une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. OVV a une note de croissance de B car les bénéfices devraient augmenter de 1 330 % l’année prochaine. Cliquez ici pour voir les notes POWR complètes d’OVV, y compris comment elle se compare à ses pairs.

À la date de publication, Jaimini Desai n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Jaimini Desai est écrivain et journaliste financier depuis près d’une décennie. Il a aidé d’innombrables investisseurs à tirer profit de certaines des tendances de croissance les plus chaudes. Son expérience antérieure comprend l’écriture pour Investopedia, Seeking Alpha et MT Newswires. Il est le stratège en chef de la croissance pour StockNews.com et l’éditeur des bulletins d’information POWR Growth et POWR Stocks Under $10.

