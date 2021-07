3 actions EV à acheter en cas de faiblesse pour les commerçants et les investisseurs

Les marchés boursiers sont en plein essor grâce aux vents favorables fournis par la Réserve fédérale et la Maison Blanche. Le gouvernement a déployé l’artillerie la plus lourde de tous les temps pour relancer l’économie après la pandémie. À en juger par la solidité des actions, elles ont peut-être un peu dépassé les bornes. Il y a des poches de faiblesses cette semaine, et par conséquent, certains titres chauds ont perdu leur élan. Parmi eux se trouvent les entreprises de véhicules électriques (VE) – et donc, il y a des actions de VE à acheter.

La note d’aujourd’hui sur les véhicules électriques n’inclura pas les géants comme Tesla (NASDAQ :TSLA), Nio (NYSE :NIO) ou alors XPeng (NYSE :XPEV). Ces trois-là ont déjà de bons comptes de résultat. Par conséquent, l’accent sera mis sur les entreprises ayant plus d’espoir que les fondamentaux réels. Le pari est sur leurs succès futurs.

Avec tout cela à l’esprit, les investisseurs devraient envisager ces transactions spéculatives. Cela signifie que la taille de l’investissement doit être appropriée, en particulier dans cet environnement. Je préfère parier avec conviction sur les trois forts, mais ceux-ci rendent certainement le trading passionnant. Les opportunités sont réelles depuis la définition du potentiel pur.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré hier son engagement en faveur de la relance. À en juger par son ton, ils soutiennent toujours à 100% les actions. Cela dit, il ne fait aucun doute que les taureaux sont complètement aux commandes à Wall Street. En fait, le S&P 500, les NASDAQ et le Moyenne industrielle Dow Jones a récemment atteint de nouveaux sommets.

Où se trouve l’opportunité de rotation

Les petites capitalisations sont à la traîne et c’est là que vivent la plupart des actions de véhicules électriques. Il y avait un commerce de rotation entre eux et le NASDAQ. Cette dernière vague de retour dans la technologie a été une tuerie. Les dirigeants de la Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ) rallye cette fois étaient les giga-caps. Ils sont juste trop gros ! Ils enlèvent tellement de capitaux au ralliement qu’ils privent les petites coupes de tout élan. Les indices de mercredi battaient des records, mais le FNB iShares Russell 2000 (NYSEARCA :IWM) a baissé de près de 2 %.

Cette diversion devra se corriger soit par un autre tour de rotation, soit par une correction. Et puisqu’il n’y a pas encore de signes de faiblesse, nous pouvons supposer que le sentiment va revenir vers des actions plus petites. Par conséquent, discutons des opportunités d’achat dans trois actions de véhicules électriques avant ce mouvement. Il y a le scénario baissier qu’il n’y aura pas de rotation cette fois. Les actions pourraient juste corriger en général.

Ce n’est en aucun cas un fond infaillible. L’ensemble du marché se dirige vers une situation de rendements décroissants. Les vents arrières cesseront malgré les assurances de M. Powell. De plus, Wall Street regarde des mois à l’avance, il ne s’agit donc pas de la date mais plutôt de son anticipation. Les actions n’attendront pas l’annonce du taper. Mon pari est que la panique se produira bien plus tôt.

Cela dit, voici les trois actions de VE à acheter :

Hyliion (NYSE :HYLN)

Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT)

Fisker (NYSE :RSF)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions de véhicules électriques à acheter : Hyliion (HYLN)

L’action HYLN a de bons avantages. Ceux qui y croient, l’adorent. Il n’y a pas de rupture dans leur esprit et ils continueront à s’y abaisser pour toujours. Espérons que cela ne prendra pas trop de temps car il tombe maintenant dans le support.

C’est dur depuis presque un an. Il a chuté de 5% mercredi et se situe désormais à 80% en dessous de ses plus hauts historiques. Il y a de la lumière au bout de ce tunnel car il y a un double fond qui s’attarde juste en dessous. Ce serait une bonne chance pour les taureaux de s’y remettre.

Je mettrais en garde contre l’ajout aux positions actuelles car rien n’a changé. Il est toujours sous le feu des vendeurs sans évolution majeure de son compte de résultat. Techniquement, la panne a commencé une fois qu’elle a perdu 18 $ par action. Les taureaux ont également perdu une autre ligne importante à 15 $. Par conséquent, les taureaux sont sur leurs talons. Ils ont eu des moments brillants où ils ont franchi ces lignes, mais n’ont pas réussi à les retenir. Il est impératif qu’ils dépassent les 14 $ par action pour recréer un certain élan.

Fondamentalement, ils ont une grande opportunité dans une tendance à venir. La gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG) est un réel effort cette fois et ils peuvent être un précurseur. Tous les fabricants et gouvernements sont sur la même longueur d’onde avec ce concept. Pendant ce temps, Hyliion peut également faire fonctionner le concept hybride de modernisation des semi-remorques actuels. L’Hypertruck ERX a l’air excitant et j’ai hâte qu’ils le mettent sur le marché.

Il incombe à la direction d’exciter le reste de Wall Street à ce sujet. Ils exécutent des plans, il s’agit donc de le montrer dans les tableaux de bord. Pendant ce temps, c’est une période difficile pour les investisseurs qui attendent que cela se produise.

Branchez l’alimentation (PLUG)

Les actions des entreprises pariant sur l’avenir des carburants alternatifs s’essoufflent. Le stock de PLUG est celui qui a culminé en janvier. Il a depuis perdu 60%, mais reste au plus bas. Il y a un espoir technique à venir, mais il aura probablement besoin de plus d’aide.

L’effort collectif consiste à déloger le moteur à combustion interne (ICE). La bataille pour cette suprématie est en cours et elle durera des années. ICE a été dominant pendant trop longtemps pour qu’il soit aussi rapide.

L’opportunité actuelle est plus technique que fondamentale. Les finances sont toujours en ruine car elles sont toujours en mode démarrage. Par conséquent, le juger par la qualité de son flux de revenus est injuste.

À son tour, l’application technique à de jeunes graphiques boursiers fonctionne mieux dans ce cas. A court terme, c’est un couteau qui tombe depuis juillet. Il pourrait se diriger vers le soulagement car il se dirige vers un endroit d’où il a rebondi la dernière fois.

À 24 $ ou moins par action devrait être une opportunité d’acheter des actions PLUG. Ce serait un commerce qui peut également doubler comme un investissement à plus long terme. Il est important pour nous de discerner la différence entre les deux. Je n’ajouterais pas à la position existante car il s’agit d’un pari spéculatif.

Actions de VE à acheter : Fisker (FSR)

M. Fisker s’y remet et cette fois, l’action FSR est le moyen de parier sur lui. La société propose la gamme de véhicules électriques Ocean pour profiter de l’opportunité électrique. A ce stade, ce sont les espoirs de succès futurs qui sont les moteurs du cours de l’action. Les fondamentaux ne sont toujours pas là pour donner de l’élan.

C’est un avantage et un inconvénient. « L’espoir » est une émotion puissante qu’il est difficile de tuer. Cela fournira un soutien lors des mauvais jours. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné pour l’aider à détenir 16 $ par action. Une fois qu’il l’a perdu, l’action FSR est tombée dans une tendance baissière visant 13,50 $. Les objectifs techniques ne remplissent pas toujours complètement, mais les taureaux doivent les respecter.

Heureusement, cela signifie qu’il y aura des acheteurs qui se cachent près de là. Entre 12 $ et 15 $ est une zone charnière à partir d’avril. C’était une bataille importante à l’époque, donc ce sera un soutien maintenant s’ils en avaient besoin. Les taureaux auront besoin de l’aide de l’ensemble du marché. Toute faiblesse globale des actions nuirait au processus de creux.

Ces commentaires sont plus techniques et à court terme que les investisseurs ne le pensent habituellement. Mais les raisons à long terme d’acheter ces trois actions fonctionnent également. N’importe laquelle de ces trois actions sont en effet des actions EV à acheter pour un portefeuille à la recherche d’une entrée dans le segment. Les investisseurs qui cherchent à baisser la moyenne sont mieux sûrs de leurs décisions. Ce qui ressemble à un sol dans une startup peut rapidement se transformer en un nid-de-poule géant.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.