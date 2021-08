3 actions EV à acheter pour faire fortune

Vendredi dernier, je vous ai dit que – alors que les véhicules électriques sont en passe de conquérir le monde – la plupart des démarrages de véhicules électriques (VE) échoueront.

Source : Virrage Images / Shutterstock.com

La logique est simple. Il existe aujourd’hui des centaines de startups de véhicules électriques. Pourtant, l’histoire et le bon sens nous disent qu’en fin de compte, l’industrie du véhicule électrique se consolidera autour d’une poignée de gagnants. La transition d’où nous sommes aujourd’hui (des centaines de startups EV) à où nous serons d’ici 2030 (quelques géants EV) signifie que la plupart des startups EV échoueront.

Assez facile, non?

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire…

Le reste de l’histoire des actions de véhicules électriques

Éviter les perdants ne fera que vous éviter des pertes potentiellement énormes. Pour faire fortune dans la révolution EV – et croyez-moi, il y a une fortune à faire ici – vous devez acheter les gagnants.

Vous devez choisir les bons chevaux dans cette course.

C’est un défi de taille. Après tout, nous parlons de choisir les cinq ou six gagnants dans une industrie qui comptera forcément des centaines de perdants.

Mais j’ai trouvé un traiter pour vous aider à faire exactement cela… et en cours de route, obtenir potentiellement des rendements qui changeront votre vie. Heureusement pour vous, ce processus est très simple, et je vais le partager avec vous dès maintenant.

Prêt?

Pour trouver les gagnants de la révolution EV, vous devez parcourir la liste de contrôle suivante et vous assurer que l’entreprise coche chacune de ces cases :

Gestion. Une entreprise de véhicules électriques solide aura une équipe de direction intelligente, expérimentée, talentueuse et visionnaire qui peut à la fois raconter une bonne histoire sur son produit et mettre en œuvre cette histoire. Ce sont les entreprises qui attireront les talents et les investissements nécessaires pour construire de superbes véhicules électriques.

La technologie. Dans les véhicules électriques, la technologie est tout. Si la technologie sous-jacente est médiocre et/ou banalisée, alors l’entreprise produira des voitures indifférenciées qui n’iront pas très loin, prendront une éternité à se recharger et n’auront pas de « umph » – ces voitures auront finalement peu ou pas de demande. Mais, si la technologie sous-jacente est solide, l’entreprise produira des véhicules électriques uniques, durables, à charge rapide et dotés d’une puissance importante – ces voitures auront une énorme demande. Alors, trouvez une entreprise dans le domaine des véhicules électriques qui possède une technologie de batterie, de plate-forme ou de charge sous-jacente intéressante et de préférence propriétaire qui se traduira par des véhicules plus performants.

Ressources. La chaîne d’approvisionnement est un autre grand vent que les entreprises de véhicules électriques rencontreront. Autrement dit, pour augmenter la production, les entreprises de véhicules électriques doivent sécuriser les fournisseurs de lithium, construire des usines de production, des partenariats de composants terrestres, etc. Cela nécessite beaucoup de ressources – et si le bilan est vide, l’entreprise aura du mal à construire une chaîne d’approvisionnement suffisamment grande pour assurer son succès à long terme. Trouvez une entreprise avec beaucoup de ressources, un gros bilan et la capacité d’exploiter plus d’argent si le besoin s’en fait sentir.

l’image de marque. C’est probablement l’élément le moins important de la liste de contrôle, mais néanmoins, il est toujours très important. Les produits destinés aux consommateurs doivent être soutenus par une marque forte… sinon ils échouent. Le paysage des véhicules électriques de demain ressemblera beaucoup au paysage automobile d’aujourd’hui. Vous aurez des marques premium. Vous aurez des marques sportives. Vous aurez des marques fonctionnelles, des marques économiques et des marques familiales. Les entreprises de véhicules électriques qui réussissent orienteront leur marque de manière appropriée dans ces niches prédéfinies et créeront une voiture qui correspond à cette marque.

En utilisant cette simple liste de contrôle, vous pouvez séparer le bon grain de l’ivraie dans l’industrie des véhicules électriques – et trouver la prochaine opportunité d’investissement 10X sur le marché automobile.

Le meilleur des leaders du VE

Vous savez qui coche ces cases ? Tesla (NASDAQ :TSLA).

Le PDG Elon Musk et sa C-Suite sont la quintessence d’une équipe de direction talentueuse, expérimentée et visionnaire qui peut raconter une bonne histoire. Musk lui-même est également comme un aimant pour attirer les talents en ingénierie.

La technologie de batterie de l’entreprise est inégalée. Ses voitures ont les autonomies les plus longues du marché, se rechargent le plus rapidement et ont le plus de puissance. Le bilan est chargé de milliards de dollars en espèces, et les marchés des actions et/ou de la dette ne manquent pas d’argent qui financera volontiers cette entreprise si une crise de trésorerie devait se produire. Tesla est également en train de construire une gigafactory sur presque tous les continents.

Et la marque… eh bien, les voitures Tesla sont les voitures les plus cool du monde automobile depuis plusieurs années maintenant…

Il n’est pas étonnant que l’action Tesla ait a grimpé de 15X au cours des cinq dernières années.

Pouvez-vous deviner qui d’autre coche ces cases ? NIO (NYSE :NIO).

Le PDG de l’entreprise, William Li, est un génie que beaucoup considèrent comme le chinois Elon Musk. Son équipe talentueuse a créé la grande histoire de NIO en tant que « Tesla chinoise », qui a à la fois attiré des tonnes de dollars d’investissement dans l’entreprise et fait de NIO une destination d’ingénierie de premier plan.

La technologie de batterie de l’entreprise est actuellement la deuxième derrière Tesla. Le bilan contient des tonnes de liquidités – avec des tonnes d’investisseurs en fonds propres et en dette prêts à injecter plus en fin de compte si l’entreprise en a besoin. La capacité de production augmente rapidement.

Et en ce qui concerne l’image de marque, disons simplement que les clubs chics de NIO ont fait un excellent travail pour donner aux propriétaires de NIO l’impression d’être les personnes les plus cool de la planète.

Il n’est pas non plus étonnant que le stock de NIO ait a grimpé 16X l’année dernière seulement.

Vous savez qui d’autre coche ces cases ? Moteurs lucides (NASDAQ :LCID).

Beaucoup de ceux qui ont construit Tesla travaillent maintenant chez Lucid Motors, y compris l’ingénieur en chef de la première voiture phare de Tesla, la Model S. Dans le même temps, beaucoup de gens qui ont été fortement impliqués dans le développement de nombreux produits d’Apple les meilleurs produits – y compris l’iPhone et le Mac – fonctionnent maintenant chez Lucid Motors.

Le talent de cette entreprise est sans égal dans l’industrie des véhicules électriques.

La plate-forme technologique LEAP exclusive de la société a permis la création du Lucid Air – qui, du point de vue des spécifications, est le meilleur VE au monde. C’est le seul véhicule électrique avec plus de 500 miles d’autonomie, a la vitesse d’accélération la plus rapide de l’industrie et se recharge aussi rapidement que n’importe quel autre véhicule. C’est également l’un des véhicules électriques les meilleurs et les plus intelligemment conçus au monde.

Oh, et la société vient de recevoir plus de 4 milliards de dollars en espèces grâce à sa fusion SPAC, et elle est soutenue par les poches les plus riches du monde – le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. Sans oublier que la société se positionne parfaitement en tant que constructeur automobile post-luxe qui devrait favoriser un capital de marque exceptionnellement élevé en raison de son exclusivité, de ses salles d’exposition et de ses voitures flashy et de son offre limitée.

Il n’est pas étonnant que le stock de Lucid Motors ait plus que doublé depuis que des rumeurs ont éclaté pour la première fois selon lesquelles la société devenait publique par le biais d’une fusion SPAC.

De toute évidence, notre liste de contrôle fonctionne… mais NIO, Tesla et Lucid Motors ne seront pas les seuls grands gagnants de la course EV.

Nous pensons en fait qu’il y a sept autres entreprises de véhicules électriques là-bas qui se transformeront en d’énormes succès à long terme.

A la date de publication, Luke Lango n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

