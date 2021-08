3 actions EV à vendre avant de tout perdre

Comme les lecteurs de longue date le savent, je suis un énorme taureau de stock de véhicules électriques (EV). Je suis convaincu à 100 % que les véhicules électriques remplaceront entièrement les voitures à essence d’ici 2040, grâce à l’amélioration de la technologie des véhicules électriques, à la baisse des coûts des batteries, à l’évolution de la demande des consommateurs vers des produits respectueux de l’environnement et à l’augmentation de l’offre de véhicules électriques. À ce stade, la révolution des véhicules électriques est inévitable et les stocks de véhicules électriques augmenteront en conséquence.

Mais… même en tant qu’énorme taureau de véhicules électriques… je reconnais que la plupart des startups EV sur le marché aujourd’hui iront faillite.

Ouais. Vous avez bien entendu. Je suis l’un des plus grands taureaux EV au monde, et en même temps, je pense que la plupart des actions EV sur le marché aujourd’hui ne valent rien.

En fait, je ne pense pas que – je connaître ce.

Pourquoi la confiance ?

Parce que l’histoire se répète.

Revenons à l’aube de la voiture à essence.

Les mécaniciens de bicyclettes J. Frank et Charles Duryea de Springfield, Massachusetts ont conçu la première automobile à essence américaine à succès en 1893. Six ans plus tard, en 1899, 30 constructeurs américains ont produit collectivement 2 500 voitures à essence.

Et ce fut juste le début.

Au cours de la prochaine décennie, certains 485 entreprises est entré dans le secteur de la fabrication automobile, dans l’espoir de devenir riche alors que la voiture à essence redéfinissait le monde des transports. C’était un « boom des voitures à essence » – un peu comme le « boom des véhicules électriques » d’aujourd’hui.

Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite…

La voiture à essence a continué à redéfinir le monde. Aujourd’hui, environ 70 millions de voitures particulières neuves sont vendues chaque année.

Mais presque rien de ces 485 entreprises qui ont surgi au début des années 1900 se sont transformées en une histoire à succès.

Moins de 50 d’entre eux étaient encore en activité en 1930 – et seulement trois d’entre eux représentaient 80 % du marché.

En d’autres termes, même si les voitures à essence ont conquis le monde, 9 entreprises à essence sur 10 qui ont émergé à l’aube de la voiture à essence n’ont même pas survécu pour voir ces voitures conquérir le monde – et moins de 1 sur 100 sont devenus des titans de l’industrie automobile.

La révolution EV se déroulera de la même manière.

Quelles actions de véhicules électriques devriez-vous vendre ?

Aujourd’hui, il existe des centaines et des centaines d’entreprises de véhicules électriques dans le monde, toutes dans l’espoir de devenir riches alors que le véhicule électrique redéfinit le monde des transports.

La seconde partie qui va se passer. Les véhicules électriques vont conquérir le monde au cours des vingt prochaines années, tout comme les voitures à essence ont conquis le monde au début des années 1900.

Mais, également similaire à ce qui s’est passé lors du boom des voitures à essence, le boom des véhicules électriques des années 2020 et 2030 comprendra quelques acteurs de premier plan se différenciant du peloton en termes de valeur ajoutée majeure, que ce soit le coût, la conception, performance ou image de marque. Ces principaux acteurs attireront toute la demande des consommateurs, récolteront tous les fruits de la révolution EV et élimineront les 90 % restants des entreprises du secteur.

Donc, quand je regarde le paysage des véhicules électriques aujourd’hui, je vois un cimetière avec quelques étoiles brillantes.

La clé pour décrocher de l’or dans la révolution EV est donc de trouver ces étoiles brillantes… et d’éviter les entreprises condamnées pour ce qui sera bientôt un cimetière EV bondé.

C’est pourquoi je veux que vous évitiez les trois actions EV suivantes. Ils sont voués à l’échec, et un investissement dans ceux-ci pourrait finir par perdre définitivement 50 % ou plus de sa valeur :

Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE): Cette entreprise est un gâchis. La direction a menti sur ses volumes de précommande. Le PDG et le directeur financier ont été évincés. Le DOJ investit l’entreprise. Lordstown lui-même a averti que l’entreprise pourrait même ne pas avoir assez d’argent pour garder les lumières allumées. Sur le marché hyper-concurrentiel des véhicules électriques, il n’y a aucune chance que cette entreprise survive – d’autant plus que, même si Lordstown survit aux problèmes optiques d’aujourd’hui, aucun bon ingénieur ne voudra travailler pour eux, et ainsi, ils seront à jamais affamés de talent. La faillite est le résultat probable ici.

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) : À un moment donné, j’ai aimé Workhorse, car je pensais que l’entreprise allait remporter un gros contrat USPS qui donnerait à l’entreprise l’attention et les ressources dont elle avait besoin pour étoffer plus complètement sa plate-forme technologique. Mais Workhorse a perdu ce contrat, et lorsque vous combinez cette perte avec le fait que l’UPS a quitté Workhorse quelques années seulement avant de travailler avec Arrival, il devient clair que la technologie de Workhorse ne doit pas être très bonne. En effet, après la perte du contrat USPS, mon équipe et moi avons examiné de plus près l’équipe Workhorse et la technologie sous-jacente. Pour faire court, en tant qu’ingénieurs, nous étions très déçus. Nous pensons qu’Arrival dominera le marché de la livraison électrique du dernier kilomètre et que Workhorse sera évincé. Nous pensons que la faillite est également une issue très probable ici.

Ayro (NASDAQ :AYRO) : J’étais aussi un fan d’Ayro, une petite entreprise de véhicules électriques qui fabrique de petits véhicules électriques à basse vitesse dans des cas d’utilisation de niche. Mais depuis que j’ai découvert cette entreprise pour la première fois il y a environ 12 mois, il y a eu très peu de nouvelles sur le développement de produits, la fabrication ou l’obtention de contrats commerciaux. Ce manque de nouvelles m’inquiète vraiment, surtout parce que l’entreprise n’a pas beaucoup d’argent, et parce que le contexte concurrentiel des petits VE est assez intense avec ElectraMeccanica et Arcimoto. Il y a peut-être une voie à suivre ici pour Ayro, mais nous ne pensons pas qu’elle soit très susceptible de se matérialiser.

Si l’une de ces trois actions EV se trouve dans votre portefeuille, débarrassez-vous-en immédiatement. Ils ont un énorme potentiel de baisse et ne valent pas la peine d’être possédés à quelque titre que ce soit aujourd’hui.

Parce que… dans une industrie pleine de tant d’opportunités… pourquoi posséderiez-vous les pires entreprises de l’industrie ?

Sortez et achetez les meilleures entreprises de véhicules électriques.

Pour vous aider à faire exactement cela, nous avons mis en place un portefeuille baptisé Mobilité de nouvelle génération dans notre conseil exclusif en recherche d'investissement axé sur la technologie Investisseur innovant.

Dans ce portefeuille, nous avons inclus nos actions EV préférées à acheter dès maintenant.

Ce sont les actions qui vont continuer à marquer 5X… 10X… voire 20X retours dans la révolution EV des années 2020 – pas Lordstown Motors ou Workhorse.

Il est temps, messieurs, de commencer à séparer le bon grain de l’ivraie sur le marché des véhicules électriques, sinon votre portefeuille va payer un prix élevé.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.