3 actions faibles que vous devriez vider sur ce rebond du marché

Ce ne sont pas seulement les taureaux qui devraient applaudir le rebond de cette semaine. Les ours devraient l’être aussi. La récente crise a laissé de nombreuses actions à la baisse désespérément survendues. C’est une situation qui comporte un faible rapport récompense/risque pour les transactions baissières. Mais maintenant que nous avons rebondi, je vois des dizaines de tendances à la baisse mûres pour de nouvelles entrées. Bien sûr, le rallye offre également une sortie plus digne pour les actionnaires blessés qui cherchent à renflouer avec moins de perte dans ces actions faibles.

J’ai scanné ma liste de surveillance et j’ai trouvé trois des téléscripteurs les plus vulnérables à prendre en compte. Leurs tendances ont vu un élan et un volume accrus lors de la dernière descente, ce qui rend d’autant plus probable que ce rebond fait partie de la variété des chats morts. En d’autres termes, l’échec est hautement probable et un renversement potentiellement imminent. En tout cas, la perche actuelle offre une entrée plus favorable aux vendeurs à découvert, pas aux acheteurs.

Cela dit, voici mes actions faibles préférées contre lesquelles parier.

Disney (NYSE :DIS)

DocuSign (NASDAQ :DOCU)

peloton (NASDAQ :PTON)

Décomposons les techniques. Ensuite, je suggérerai quel commerce d’options semble le mieux.

Stocks faibles à vider: Disney (DIS)

Cela me fait mal d’avoir Disney sur une liste d’ours. Il s’agit d’une entreprise de premier ordre et de marques emblématiques qui ont fait de chaque ralentissement une opportunité d’achat passionnante depuis le début. Mais on ne peut nier la laideur du tableau des prix. Et cela, avant tout, doit guider nos perspectives à court terme. Les commerçants ont détesté le rapport sur les résultats du mois dernier et la punition a été rapide.

Une fois que nous avons franchi la zone de support de 168 $, le prix a chuté et nous n’avons pas trouvé de plancher avant 142 $. Mais, alors que c’était « un » fond, il est trop tôt pour dire si c’était « le » fond. Et cela me rend sceptique quant au récent rebond. Si nous roulons et repassons en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours (152 $), les transactions à la baisse valent le coup.

Je suggère un jeu plus conservateur car je ne pense pas que le prochain down-leg sera presque aussi vicieux que son prédécesseur.

L’échange: Vendez l’écart d’achat baissier de 165 $/170 $ de janvier pour 65 cents.

Considérez comme un pari que les prix resteront inférieurs à 165 $ le mois prochain.

DocuSign (DOCU)

Après la chute infernale de 41% des bénéfices dans le no man’s land du milieu sur son graphique, DocuSign pourrait être de l’argent mort pendant un certain temps. Je me souviens d’une phrase que j’ai entendue une fois, « s’ils ne vous font pas peur, ils vous épuiseront. » D’après mon expérience, de telles baisses épiques pèsent généralement sur le stock pour le trimestre, ce qui rend difficile une reprise rapide. Les investisseurs ont souvent besoin de voir les fondamentaux se retourner avant de se lancer dans l’achat. Et cela prend du temps.

Pour l’instant, les rassemblements restent suspects. Il y a des légions de longs sous-marins qui aimeraient sortir avec moins de perte. Malheureusement, cela crée un environnement où l’approvisionnement aérien est important. Plutôt que de parier que le stock de DOCU est écrasé une deuxième fois, je veux parier qu’il est tout simplement peu probable qu’il effectue un retour en force le mois prochain. Et cela suggère qu’un appel à l’ours est encore une fois la voie à suivre.

L’échange: Vendez le spread d’achat baissier de 180 $/185 $ de janvier pour 50 cents.

Stocks faibles à vider: Peloton (PTON)

Le dernier des stocks faibles d’aujourd’hui à vider est Peloton. Alors que ses prédécesseurs et pratiquement toutes les autres actions du marché ont enregistré un rebond vigoureux cette semaine, l’action PTON a à peine bougé. Et lorsqu’il s’est produit un rallye en une seule session, les prix ont été détruits dès la session suivante. Si cela ne signifie pas que le stock est extrêmement faible, alors je ne sais pas ce qui le fait.

Les prix chutent à un nouveau plus bas vendredi. Si vous voulez parier que la tendance baissière se poursuit, voici un put spread avec un paiement savoureux.

L’échange: Achetez le spread de vente de 40 $/35 $ de janvier pour 2,15 $.

À la date de publication, Tyler Craig détenait des positions neutres sur options dans DIS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

