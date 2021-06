3 actions financières à acheter qui coûtent plus cher

Source : Teerasak Ladnongkhun/Shutterstock.com

Les gains dans le S&P 500 ont été au-dessus de la moyenne jusqu’à présent cette année. Au milieu de 2020, l’indice de référence pour la performance des actions a gagné 13%. Cependant, aussi rapide qu’ait été le rythme, il est dérisoire par rapport aux bénéfices qui pleuvent sur les valeurs financières. Le secteur financier (NYSEARCA :XLF) est en hausse de 30 %, ce qui le place sur la voie d’un gain annuel fulgurant de 60 %. En passant au crible le secteur à la recherche d’actions potentielles à acheter, je suis tombé sur trois noms apparentés mercredi.

Les sociétés de cartes de crédit ont pleinement profité du thème de la réouverture. Les consommateurs s’aventurent enfin et dépensent beaucoup, ce qui augmente la rentabilité des noms que nous allons mettre en évidence aujourd’hui. Le fait qu’ils résident tous dans un secteur très en vogue en ce moment n’est que la cerise sur le gâteau.

Cela dit, voici mes trois principaux titres financiers à acheter cette semaine :

American Express (NYSE :AXP)

Visa (NYSE :V)

MasterCard (NYSE :MA)

Promenons-nous dans chaque graphique et élaborons un moyen de tirer profit des options.

Actions financières à acheter : American Express (AXP)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

American Express a atteint un nouveau record mardi, et nous observons un suivi modeste aujourd’hui. Sa tendance de prix a été cohérente avec toutes les baisses achetées et les évasions chassées. La moyenne mobile sur 50 et 20 jours a servi de support tout au long du processus, confirmant que les acheteurs sont prêts à défendre leur territoire lorsqu’ils sont testés.

Au cours des deux dernières semaines, trois jours d’accumulation ont surgi et confirment que les taureaux ont le contrôle total. Qu’il suffise de dire que le tableau des prix donne le feu vert aux acheteurs potentiels.

Le rang de volatilité implicite se situe au 3e centile, de sorte que les jeux premium longs peuvent être entrés à bas prix. J’aime les verticales d’appel de taureau ici.

L’échange: Achetez l’appel vertical de juillet à 165 $/175 $ pour 3,35 $.

Vous risquez 3,35 $ pour capturer potentiellement 6,65 $.

Visa (V)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les gains de Visa n’ont pas été aussi fulgurants que ceux d’AXP, mais sa tendance a tout de même offert de multiples opportunités de trading. Le mois dernier, nous avons assisté à un double test de la moyenne mobile à 50 jours en hausse. Depuis lors, les prix se sont stabilisés et nous avons finalement assisté à une tentative de cassure à la hausse aujourd’hui. Aussi vigoureuse que soit l’offre initiale, l’action a finalement cédé la plupart des gains jusqu’à la clôture.

Bien que ce ne soit pas le type de suivi qui inspire confiance, cela donne à ceux d’entre nous qui ont raté la brèche de résistance une seconde chance d’acheter. Je suggère d’utiliser un déclencheur de 230 $ pour s’assurer que le stock dépasse à nouveau le plafond. Le prochain pivot à 237,50 $ devrait être votre premier objectif.

Étant donné que le thème de la faible volatilité se poursuit avec l’action V au 2e centile de sa fourchette d’un an, je suggère des écarts d’achat haussiers.

L’échange: Achetez l’appel haussier de juillet à 230 $/240 $ pour 3,80 $.

Vous risquez 3,80 $ pour capturer 6,20 $ potentiellement.

Actions financières à acheter : MasterCard (MA)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

MasterCard complète notre liste d’actions financières à acheter. Cela a été le plus salissant du groupe cette année, mais j’aime la façon dont son dernier modèle de creux se présente. Un creux pivot plus élevé s’est formé avec le rallye d’aujourd’hui et confirme que la demande se développe sous la surface. Dans le même temps, les frais généraux de la moyenne mobile sur 50 jours offrent un niveau facile pour construire un commerce en petits groupes.

Si l’action MA peut dépasser 373,75 $, la tendance quotidienne augmentera officiellement et préparera le terrain pour un retour à 400 $.

Pour capitaliser, considérons l’idée de diffusion suivante.

L’échange: Achetez l’appel haussier de juillet à 380 $/400 $ pour environ 6 $.

Vous risquez 6 $ pour capturer potentiellement 14 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

