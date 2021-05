3 actions Fintech à connaître: SQ, PYPL, PSFE

La pandémie a entraîné un passage de la vitrine au commerce électronique, une tendance qui est de bon augure pour les valeurs fintech.

Avec des taux d’épargne mondiaux dépassant 5,4 billions de dollars, nous allons probablement voir une augmentation des dépenses de consommation à l’approche de la nouvelle normalité. Les paiements numériques devant devenir la norme à l’avenir, toutes les flèches pointent vers une plus grande hausse dans les mois à venir.

Il y a eu un glissement plus large de l’utilisation des cartes de crédit vers les cartes de débit. Les opérations de débit ont augmenté cette année, car les gens ont reçu leurs chèques de relance dans leur compte courant. Beaucoup ont mis cet argent dans des portefeuilles numériques qui ont constitué une source majeure de revenus pour les entreprises de fintech. La montée en puissance des plates-formes «acheter maintenant, payer plus tard» qui permettent aux clients de payer en plusieurs fois a ajouté à son attrait.

Deuxièmement, la pandémie de coronavirus a inauguré une société sans contact conduisant de nombreuses personnes à utiliser des applications de paiement numérique pour leurs achats. Pour de nombreuses entreprises de fintech, ce qui au départ offrait un moyen plus efficace de payer pour les choses s’est maintenant transformé en une pile de services financiers traditionnels. Avec des options de courtage et de prêt, ces plates-formes peuvent bouleverser les banques traditionnelles.

Voici un aperçu de trois actions fintech à acheter avec de nombreuses opportunités de croissance à venir.

Actions Fintech: Square (SQ)

La caractéristique la plus attrayante de Square est son offre incroyablement diversifiée. La plate-forme principale de la société s’adresse aux commerçants avec un système de point de vente et des services basés sur le cloud comme la paie et la gestion.

D’un autre côté, la filiale Cash App de Square est créée pour les consommateurs. En plus des paiements peer-to-peer, l’application permet également aux utilisateurs de négocier des actions et de détenir des bitcoins. Cash App est largement considérée comme l’une des plates-formes numériques à la croissance la plus rapide aux États-Unis, car ses utilisateurs ont plus que triplé au cours des trois dernières années.

En 2020, le chiffre d’affaires net du géant de la fintech a grimpé de 101% pour atteindre 9,5 milliards de dollars alors que de plus en plus de gens passaient aux paiements numériques. Une baisse d’activité sur l’application principale de Square à la suite de fermetures d’entreprises a été compensée par l’utilisation de Cash App par les consommateurs.

Alors que les entreprises continuent de rouvrir, Square est sur le point de récupérer ses pertes dues à la pandémie plus rapidement que la plupart des autres. Son vaste écosystème de services financiers offre à l’entreprise une opportunité majeure de perturber l’espace de paiement numérique.

PayPal (PYPL)

L’un des plus gros concurrents de Square est PayPal. Comme son homologue fintech, PayPal a connu une augmentation massive de l’activité des utilisateurs pendant la pandémie. Mais malgré une année 2020 et 2021 exceptionnelle, le géant de la fintech montre des signes d’une croissance encore plus grande à venir. Les actions de la société ont augmenté de 112% l’année dernière et les revenus ont également augmenté de 23%.

PayPal a ajouté 73 millions de nouveaux comptes pendant la pandémie et introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour augmenter la polyvalence de sa plate-forme. Parmi ceux-ci, il y avait sa grande poussée dans la crypto-monnaie. Les utilisateurs de PayPal peuvent désormais acheter, conserver et échanger Bitcoin (CCC:BTC-USD) Sur la plateforme.

Pour l’avenir, les vents favorables de la pandémie de l’entreprise sont là pour rester. PayPal prévoit d’ajouter 50 millions de nouveaux comptes en 2021 et d’augmenter sa base d’utilisateurs totale à 750 millions d’ici 2025. Le total des flux de trésorerie disponibles (FCF) pour l’année devrait dépasser 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. De plus, alors que les magasins physiques rouvrent, PayPal cherche à rationaliser ses solutions de paiement en magasin. L’objectif est d’étendre la portée de Venmo et de brouiller les frontières entre les paiements hors ligne et en ligne.

Les actions PYPL ne sont pas vraiment bon marché, se négocient à 59 fois les bénéfices à terme, mais avec de nombreuses opportunités de croissance, elles valent vraiment la peine d’être ajoutées à votre portefeuille.

Actions Fintech: Paysafe (PSFE)

La plate-forme de paiement londonienne Paysafe a récemment fait ses débuts sur le marché américain via une fusion SPAC. La société possède un certain nombre de filiales sous son nom de marque, notamment Paysafe Card, Skrill et Income Access. Ces plates-formes permettent les transactions numériques et offrent des services de portefeuilles prépayés et numériques.

Mais l’effort le plus réussi de Paysafe est son réseau d’e-cash iGaming qui facilite les paiements de jeux en ligne. Avec une présence sur plus de 50 marchés, la plate-forme peut aider Paysafe à faire sa marque dans l’industrie lucrative des paris sportifs aux États-Unis.

En termes d’opportunités de croissance, il ne fait aucun doute que Paysafe sera confronté à une concurrence féroce de PayPal et de Square aux États-Unis. Mais l’importante empreinte mondiale de la société, qui comprend 3400 employés répartis sur 12 sites, servira de vent arrière majeur.

De plus, au fur et à mesure que iGaming se développera à travers le pays, la plate-forme de paiement de jeux en ligne de Paysafe verra beaucoup d’activité. La société a enregistré un volume de paiements de 92 milliards de dollars l’année dernière et compte DraftKings (NASDAQ:DKNG) en tant que client.

Alors que les paris sportifs sont légalisés dans de plus en plus d’États, le marché américain du jeu représentera une formidable opportunité pour l’entreprise.

A la date de publication, Divya Premkumar détenait une position longue sur les actions SQ et PYPL. Elle ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les autres titres mentionnés dans cet article.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, au Texas. Elle est rédactrice et analyste financière qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour Investor Place depuis 2020.