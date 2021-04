3 actions fortes à méga capitalisation pour acheter cette saison de gains

Facebook (NASDAQ:FB) et Pomme (NASDAQ:AAPL) a augmenté ses revenus la nuit dernière, mais ce n’est pas toujours le cas. La saison des gains est toujours un bon moment pour rechercher des opportunités dans les actions à méga capitalisation.

Tout d’abord, admettons que la réaction aux gros titres n’est pas toujours représentative d’un mauvais rapport. Par conséquent, nous ne gratterions pas le fond du canon. Les dislocations se produisent souvent en raison d’estimations et / ou d’attentes douteuses.

Pour faire simplement valoir ce point, considérez que très rarement les plus grandes entreprises fournissent de mauvais rapports. Pourtant, environ la moitié des mouvements font la une des journaux. L’élément humain est impossible à prévoir pour la réaction instinctive. Les résultats comptent à long terme et cela fait partie de la thèse aujourd’hui.

Lorsque les actions de qualité méga-capitalisation chutent en raison d’émotions ou de sentiments, l’argent intelligent bondit. J’aime profiter des moments faibles des autres. Tous les couteaux qui tombent ne méritent pas d’être attrapés, mais les pics d’aujourd’hui sont de grande qualité. Les chances sont en notre faveur pour les prochains mois. Néanmoins, il existe des facteurs extrinsèques, nous devrions donc réduire notre enthousiasme.

Les marchés boursiers battent des records avec beaucoup d’aide artificielle. Cela signifie qu’ils sont vulnérables au hoquet surprise. Il n’en faudra pas beaucoup pour ébranler la psyché des taureaux. Ils ne tarderont pas à appuyer sur le bouton de vente. Un aperçu de cela s’est produit hier lors de la session de questions-réponses de la conférence de la Réserve fédérale. Le président Jerome Powell a simplement mentionné le mot «mousse» et cela a déclenché des bougies rouges géantes.

Tout cela pour dire que je suis optimiste, mais nous devons également être prudents. Au lieu de prendre une position de taille réelle, les investisseurs devraient effectuer des transactions par tranches.

Les trois actions méga-capitalisations à acheter cette semaine sont:

Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Pinterest (NYSE:ÉPINGLES)

Rapidement (NYSE:FSLY)

Actions Mega-Cap: Microsoft (MSFT)

Source: Graphiques par TradingView

Microsoft fait partie du groupe des actions OG méga-capitalisation. Ensuite, il s’est évanoui dans l’ennui jusqu’à ce que l’actuel PDG Satya Nadella prenne le relais. Il a complètement transformé l’entreprise et l’a adaptée au nouveau modèle d’abonnement technologique. C’est maintenant une entreprise florissante et possède une position forte en tant que propriétaire du cloud. Amazon (NASDAQ:AMZN) est toujours le leader là-bas, MSFT est un proche second. C’est important pour notre thèse aujourd’hui en raison de la révolution numérique.

La pandémie du nouveau coronavirus a accéléré la ruée vers le cloud. Les entreprises et même les particuliers se précipitent maintenant pour y arriver. La demande pour cela a explosé et ce n’est pas une mode. La tendance se développe et a une longue piste. C’est un grand monde et nous en sommes encore à ses débuts. Le matériel s’améliore et devient plus rapide pour répondre aux besoins. Cela s’inscrit parfaitement dans les stratégies de Microsoft.

Cette semaine, la société a annoncé un très bon trimestre. Ils ont augmenté leurs bénéfices de 40% et leurs ventes de 19%. En guise de récompense, les investisseurs l’ont vendu en gros titre. La direction, en fait, a battu ses prévisions, mais cela ne suffisait pas. Le sentiment des investisseurs a été le facteur déterminant de la vente de l’action. Il n’y avait rien de mal avec le rapport et la direction a trop tenu toutes ses promesses.

Il s’agit d’un exemple classique d’une opportunité de profiter de l’erreur de quelqu’un d’autre. À ce stade, il est important de mentionner qu’il pourrait y avoir deux jours supplémentaires de vente. L’action MSFT pourrait en effet chuter vers 248 dollars par action. Cela ferait un meilleur point de départ pour l’été. Ceux qui connaissent les options peuvent commencer à vendre des put en dessous de ces niveaux. Il est injuste de juger durement une entreprise gagnante simplement en raison d’attentes irréalistes.

Pinterest (PINS)

Source: Graphiques par TradingView

Un peu comme Zoom (NASDAQ:ZM) est devenu un verbe, l’activité de Pinterest s’est beaucoup développée à cause de la pandémie. Le fait que le monde entier soit sans travail a attiré beaucoup d’attention sur sa plate-forme. Le titre a chuté de 15% hier sur ses titres de bénéfices. À en juger par cela, on pourrait supposer qu’ils ont manqué les estimations et que cela a donné de mauvais chiffres.

Ce n’était pas le cas, car ils ont en fait battu les estimations de ventes et de revenus. Les bénéfices ont augmenté de + 210% et les ventes de + 78% par rapport à la même période l’an dernier. De toute évidence, ils ont réussi avec brio, mais les investisseurs en voulaient plus. Il est faux de punir une action de près de 15% sur un trimestre très fort. Là se trouve une occasion d’attraper le couteau qui tombe.

Premièrement, nous reconnaissons que le stock PINS évolue rapidement, il se peut donc que ce ne soit pas un événement d’une journée. La vente pourrait persister cette semaine et remettre en question les niveaux de rebond antérieurs du 5 mars. L’achat de l’action dans cette faiblesse a du sens, mais pas d’un seul coup. Il devrait rapporter des bénéfices d’ici l’été.

La valeur est potentiellement un problème. Ils perdent toujours de l’argent et ils ont un prix de vente élevé. Cela fait pression sur la direction pour qu’elle continue de générer de la croissance. C’est un domaine compétitif, ils doivent donc rester pertinents. Jusqu’à présent, il n’y a pas de signes inquiétants mais les critiques suivront.

Il est également important de réaliser qu’une autre trappe pourrait se cacher. Si, pour une raison quelconque, l’action tombe en dessous de 60 $ par action, cela pourrait déclencher une tendance baissière pour 8 $ supplémentaires. C’est un scénario improbable dans mon livre, mais je dois reconnaître qu’il est là.

Actions Mega-Cap: Fastly (FSLY)

Source: Graphiques par TradingView

Fastly est mon dernier choix de la journée et il pourrait être le plus fou d’entre eux. À 8 milliards de dollars, il ne fait pas encore tout à fait partie de la catégorie des actions à méga capitalisation. Mais je vais l’inclure ici car il frappe au-dessus de son poids. Les revenus sont à venir, ce qui laisse un énorme point d’interrogation pour les deux prochaines semaines. Je dis cela parce que lorsqu’ils ont déclaré des bénéfices au dernier trimestre, l’action s’est effondrée de plus de 30%. C’était juste après qu’il ait déjà chuté de plus de 20%. De toute évidence, le stock FSLY se déplace à des vitesses aveuglantes et ce n’est pas pour les âmes sensibles.

J’ai commencé aujourd’hui en disant que la réaction aux gains est arbitraire. Ceci, par définition, fait de ce troisième choix la conviction la plus faible des trois. Les actions Microsoft et Pinterest ont déjà réagi aux bénéfices. Maintenant, ils peuvent récupérer et échanger au mérite. Dans ce cas, je parie que les investisseurs auront une réaction inverse la dernière fois. Par conséquent, je considère qu’il s’agit d’un billet de loterie, il doit donc être de petite taille. Il ne doit pas casser ma tirelire et il n’y a rien de mal à me briser le cœur.

Manchettes mises à part, l’action des prix dans l’action FSLY se resserre. Les taureaux ont établi une petite tendance haut-bas. Mais ils luttent aussi contre une zone de résistance. La direction aura l’occasion de donner aux fans l’impulsion dont ils ont besoin pour sortir. Le potentiel de hausse pourrait être important. À l’inverse, tout comme Pinterest, il doit tenir la base. Si FSLY tombe en dessous de 58 $ par action, il va baisser.

Fondamentalement, l’entreprise a une grande opportunité. Ils sont au cœur des nouvelles tendances fortes. Ils aident à fournir du contenu en ligne et c’est là que le monde entier va. La migration des anciens médias vers les nouveaux a également une longue rampe à venir. La portée du marché est énorme, de sorte que tous les fournisseurs prospéreront pendant des années. Le stock de FSLY n’est pas bon marché avec un prix de vente de 27, mais ce n’est pas encore un problème. La direction est en train de générer de la croissance pour le moment et cela lui vaut un laissez-passer sur ce front. Leurs revenus ont presque triplé en quatre ans.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.