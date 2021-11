3 actions grésillantes de semi-conducteurs à acheter après la hausse de jeudi

Les actions des semi-conducteurs sont entrées en orbite jeudi grâce aux bénéfices meilleurs que prévu d’un leader de l’industrie. La force a contribué à stimuler la Nasdaq à un nouveau record et la rue déborde d’optimisme. Avec le nouvel élan, je pense que la course des stocks de puces pourrait avoir des jambes. Alors aujourd’hui, je vais partager trois façons de capitaliser.

Si vous y réfléchissez, il y a deux façons de répondre au boom. Soit vous pariez qu’il s’agissait d’un sommet explosif et les stocks de jetons devraient reculer, soit vous pariez que nous pourrions voir un suivi au cours des semaines à venir.

Bien que je ne conteste pas les conditions de surachat à court terme, toute faiblesse doit être considérée comme un cadeau au cours des prochains jours.

En d’autres termes, je pense que la tendance se poursuit. Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) sont extrêmement populaires en ce moment, mais je trouve le cours de leurs actions un peu trop élevé. Au lieu de les chasser, pensez à acheter les trois entreprises suivantes :

Qualcomm (NASDAQ :QCOM)

Taïwan Semi-conducteur (NASDAQ :TSM)

Matériaux appliqués (NASDAQ :AMAT)

Après un bref aperçu de chaque graphique de prix, je partagerai mon chemin préféré vers le profit.

Stocks grésillants de semi-conducteurs : Qualcomm (QCOM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les bénéfices de Qualcomm ont été à l’origine du feu de joie de jeudi. La société a dépassé les estimations des analystes tout en fournissant des commentaires positifs sur la pénurie mondiale de puces. En conséquence, l’action QCOM a augmenté de près de 13% du jour au lendemain, portant les prix à un sommet de 10 mois. Le volume a explosé à 48 millions d’actions, marquant la séance de bourse la plus active de 2021.

Alors que l’écart place les prix dans le no man’s land sur le graphique, je pense que le plus haut de janvier, près de 168 $, servira d’aimant jusqu’à la fin de l’année. Nous avons terminé avec une bougie doji jeudi, ce qui rend difficile l’anticipation du prochain mouvement à court terme. Même s’il est inférieur, je pense que les fondamentaux solides attireront les acheteurs relativement rapidement.

En somme, je veux nous positionner pour une course plus élevée au cours des deux prochains mois.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier de 155 $/165 $ de décembre pour 3,85 $.

Avec une valeur maximale de 10 $, vous risquez 3,85 $ pour gagner 6,15 $.

Taïwan Semi-conducteur (TSM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Taiwan Semiconductor est resté coincé dans la boue pendant la majeure partie de 2021, j’ai donc été ravi de voir le stock pop de Qualcomm insuffler enfin un peu de vie à TSM. Les actions ont augmenté de 3,32% sur un volume important. La bosse a porté les prix au-dessus de la résistance à court terme à 117 $, ouvrant la voie à un retour vers le haut de la fourchette à 125 $.

Acheter TSM ici revient essentiellement à parier que le géant des puces rattrapera les gains déjà réalisés par NVDA, AMD et maintenant QCOM. Par conséquent, les cris de taureaux sont encore une fois mon arme de prédilection. Le rang de volatilité implicite de 14% et le biais directionnel soutiennent la décision.

L’échange: Achetez l’écart d’achat haussier 120 $/125 $ de décembre pour 1,50 $.

Avec un spread max de 5 $, vous risquez 1,50 $ pour gagner 3,50 $.

Stocks de semi-conducteurs grésillants : matériaux appliqués (AMAT)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le choix final pour les actions de semi-conducteurs d’aujourd’hui à acheter est Applied Materials. J’ai trouvé la cassure du volume élevé de jeudi de sa fourchette de sept mois trop jolie pour la laisser passer. Le modèle me rappelle ce qui vient de se passer dans l’indice Russell 2000 après avoir finalement quitté sa fourchette de 10 mois. En tant que techniciens, nous aimons dire que « plus la base est longue, plus l’espace est haut », ce qui suggère que les prix ont tendance à augmenter rapidement après la rupture de longues périodes de consolidation.

Un problème potentiel pour l’action AMAT à court terme est le rapport sur les bénéfices prévu pour le 18 novembre. Cela dit, les trois dernières annonces n’ont pas fait trop de bruit, donc je parie que le sentiment positif entourant les actions de puces portera le jour.

À 36%, le rang de volatilité implicite pour AMAT est plus élevé que les deux choix précédents. Cela fait des spreads de vente haussiers une option viable.

L’échange: Vendez l’option de vente haussière 130 $/125 $ de décembre pour 55 cents.

Vous risquez 4,45 $ pour gagner 55 cents. Pour minimiser la perte, envisagez de sortir sur une pause de 130 $.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG QCOM et TSM. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !