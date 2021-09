3 actions industrielles en chute libre à vendre pendant que les ours jouent

Les vents saisonniers de septembre se lèvent. Et ça devient moche là-bas. Tous les secteurs ne souffrent pas de la même manière, mais la baisse de mardi a touché presque tous les coins et recoins. Les actions industrielles semblent particulièrement vulnérables à une nouvelle baisse. Pour mettre en garde contre leur faiblesse, je mets en évidence trois des pires actions à vendre.

La rupture la semaine dernière de la moyenne mobile à 50 jours dans le ETF du secteur industriel (NYSEARCA :XLI) était le tell. Depuis lors, cela a été un coup droit plus bas. L’élan a bondi mardi, reflétant une agression de vente accrue. Il est devenu difficile de se moquer des préoccupations saisonnières. Maintenant, nous devons nous battre avec des techniques qui se détériorent.

Si vous êtes enclin à jouer avec les ours, j’ai écumé les entreprises industrielles les plus liquides et découvert trois candidats :

chenille (NYSE :CHAT)

Boeing (NYSE :BA)

Dow Inc (NYSE :DOW)

Après avoir fait la chronique de la récente détérioration, je partagerai un commerce d’options intelligent pour en tirer profit.

Stocks industriels à vendre : Caterpillar (CAT)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Caterpillar se trouve au bord d’une rupture de support significative. Une poussée vers le bas ici, et nous pourrions voir l’élan s’accélérer alors que les commerçants avec des arrêts placés en dessous de cette zone se dirigent vers les collines. Pire encore, l’action CAT est déjà à près de 20% de ses sommets et se retrouve submergée sous toutes les principales moyennes mobiles.

Bien que cela ne signifie pas que Caterpillar ne peut pas récupérer à un moment donné, cela signifie qu’il existe désormais une quantité importante d’approvisionnement en frais généraux. Nous sommes vraiment dans un environnement de type sell-the-rallyes, donc toutes les hausses doivent être considérées avec une bonne dose de scepticisme.

Si vous pensez qu’une poussée à 190 $ pourrait être dans les cartes, voici un moyen d’en tirer profit.

L’échange: Achetez le put vertical d’octobre à 200 $/190 $ pour 2,90 $.

La perte maximale est de 2,90 $ et le gain maximal est de 7,10 $. Pour capturer l’intégralité du profit, CAT doit se situer en dessous de 190 $ à l’expiration.

Boeing (BA)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le cas de l’ours pour Boeing a augmenté au cours des six derniers mois. Et, si je suis honnête, cela a été un stock de déchets à négocier en raison des écarts fréquents et de la forte volatilité. Mais je suis encouragé par l’action récente des prix. L’action des prix s’est stabilisée et la tendance a été plus constamment baissière. Nous sommes maintenant nichés en dessous des moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 200 jours, et les deux dernières tentatives de rallye ont été rapidement rejetées.

Au cours de la semaine dernière, une base basse s’est formée et la baisse de mardi nous amène à une distance frappante d’une cassure de support. Si cela se produit, j’aime miser sur le passage à 200 $. Semblable à CAT, j’aime acheter des spreads de vente ici.

L’échange: Achetez le put spread d’octobre à 210 $/200 $ pour 3,50 $.

La perte maximale est de 3,50 $ et le gain maximal est de 6,50 $. Pour empocher le gain, nous avons besoin que les actions de BA tombent en dessous de 200 $ à l’expiration.

Actions industrielles à vendre : Dow Inc (DOW)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La tendance à vendre des actions industrielles d’aujourd’hui est très cohérente. Les actions Dow ressemblent à la fois à CAT et à BA. Ce fait témoigne de la corrélation généralement forte qu’un titre a avec son secteur. Cela suggère également que les investisseurs n’aiment pas autant les sociétés industrielles à grande capitalisation en ce moment. Jusqu’à ce que cela change, les transactions haussières sont mieux déployées ailleurs. Mais, bien sûr, si vous pensez que la tendance récente se poursuit, l’action DOW verra ses prix baisser.

Au fur et à mesure que je tape, il craque le support de 60 $, et 57 $ ressemble à la prochaine cible logique.

Allons-y avec un achat direct pour mélanger les choses et vous offrir une alternative plus agressive.

L’échange: Achetez le put d’octobre à 60 $ pour 2,20 $

Le risque est limité au prix d’achat initial de 2,20 $ et la récompense est illimitée.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !