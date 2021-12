3 actions les plus coquines à acheter pour un rallye joyeux

C’est la saison pour être joyeuse ? Ce n’est pas le cas pour la plupart de Wall Street cette semaine. Mais lorsqu’il s’agit d’acheter les actions les plus courtes du marché, il y a plus qu’un simple « ho-ho-espoir », car quelques graphiques de prix coquins sont prêts à devenir beaucoup plus agréables pour les investisseurs haussiers.

Avouons-le, dans un marché composé d’actions, les téléscripteurs les plus fortement shorted ne sont pas connus pour leur adhésion à ce qui pousse les autres dans une frénésie alimentaire ou un mode panique.

À l’intérieur de la session de vendredi, les moyennes plus larges et les nouveaux baromètres du marché étaient sous forte pression et atteignaient des plus bas hebdomadaires. Des poids lourds traditionnels comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) ou Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) aidaient des personnes comme S&P 500 à une baisse de plus de 1,50 %.

Et aussi des nouvelles en première page ces jours-ci, les investisseurs sur la lune cette année avec des cryptos voient des influenceurs du marché tels que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) une aide supplémentaire avec la réévaluation du risque d’aujourd’hui à Wall Street.

Mais les actions les plus courtes du marché sont un animal différent. Ils l’ont toujours été, mais particulièrement en 2022, alors que le mouvement d’intimidation des ours de Reddit dans la soumission s’est transformé en une chose selon certains comptes.

Wayfair (NYSE :W)

II-VI (NASDAQ :IIVI)

Téladoc Santé (NYSE :TDOC)

En bout de ligne, il n’y a pas besoin d’enrober de sucre ce qui se passe dans ce calibre de stock. Et pour ceux qui peuvent accepter le jeu pour ce qu’il est souvent, voici trois des actions les plus courtes du marché dont les graphiques insistent sur le fait qu’un comportement de prix plus méchant est dû à un sursis haussier.

Actions les plus courtes à acheter : Wayfair (W)

Source : Graphiques par TradingView

La première de nos actions les plus vendues à découvert arborant un tableau de prix plus vilain à acheter est le jeu d’articles pour la maison de commerce électronique Wayfair.

Les actions de W portent un intérêt à découvert d’environ 22,5%. L’action offre également un ratio jours-couverture extrêmement bénéfique approchant les 12 jours.

En 2022, ce titre le plus court-circuité est en baisse de 11%. Plus menaçant, l’action W a perdu jusqu’à 50 % de sa valorisation au plus bas de ce mois après avoir culminé à un sommet historique en janvier.

Aujourd’hui et techniquement, la correction d’un an teste un support clé d’environ 150 $ à 200 $.

Soutenu par les niveaux de 50 % et 62 % liés à Covid de W, des records historiques antérieurs, une ligne de tendance haussière une fois cassée et une bande de Bollinger mensuelle, il y a de nombreuses raisons d’être optimiste sur le graphique des prix de cette action la plus courte.

Je chercherais à acheter des actions W si un indicateur stochastique survendu signale un croisement, combiné à une confirmation hebdomadaire du creux du graphique.

II-VI Incorporée (IIVI)

Source : Graphiques par TradingView

La prochaine de nos actions les plus courtes dont les actions semblent mûres pour devenir haussières est le spécialiste du matériel de composants techniques et scientifiques II-VI.

Les actions d’IIVI portent un intérêt court d’environ 17,5%. De plus, il faudrait près de 16,5 jours pour couvrir les quelque 18 millions d’actions vendues à découvert si les ours choisissaient collectivement de déménager ailleurs.

Et avec un bilan solide, des douves concurrentielles et des marchés verticaux solides et un marché baissier plus important qui a touché le fond, il est temps d’envisager l’achat de cette action la plus courte aujourd’hui.

Actuellement, les actions d’IIVI sont en baisse de 9% par rapport au marché en 2021. Et depuis le plus haut historique de février, un cycle de marché baissier a réduit jusqu’à 45% l’action au plus bas d’octobre.

Aujourd’hui, l’action des prix de décembre a généré un croisement stochastique haussier.

Alors que le signal secondaire fait suite à la bougie de fond de doji-hammer confirmée d’octobre et que les actions sont encore raisonnablement proches de la décision d’achat mensuelle, il y a plus qu’un « ho-ho-espoir » soutenant un achat de cette action la plus courte.

Actions les plus courtes à acheter : Teladoc (TDOC)

Source : Graphiques par TradingView

Le dernier de nos stocks les plus vilains les plus shorts qui deviendra forcément plus agréable pour les taureaux est le champion virtuel de la santé Teladoc.

Les actions de TDOC révèlent un intérêt court d’un peu plus de 15% et près de sept jours pour couvrir la position baissière dans son intégralité.

Aujourd’hui, le plus gourmand qui doute de Thomas peut également avoir besoin de soins médicaux dans ce stock le plus court-circuité.

Un cycle de marché baissier brutal qui s’est étendu du sommet de 308 $ de février au plus bas de 87,27 $ ce mois-ci montre de fortes indications qu’un creux significatif est en train d’être atteint en ce moment.

Techniquement et avec TDOC ajoutant un bond défiant le marché d’environ 11% vendredi, les actions ont rapidement formé un chandelier de marteau haussier sur la période mensuelle.

Avec la formation de renversement trouvant un support profond coincé entre deux niveaux de retracement de 76% et soutenu par des signaux stochastiques de survente hebdomadaires et mensuels, cette action la plus courte est un excellent Rx pour garder les portefeuilles en meilleure santé.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) les positions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.