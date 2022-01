3 actions les plus court-circuitées à des plus bas de 52 semaines à acheter maintenant

Wall Street a-t-il pris de l’avance ? Selon l’endroit où l’on regarde, c’est une question assez juste de nos jours. Mais cela n’inclut certainement pas les actions les plus courtes du marché.

Jetons un coup d’œil aux graphiques des prix de trois des actions fortement shorted de l’année dernière à des creux de 52 semaines, qui sont aujourd’hui mieux équipés pour inaugurer une année 2022 beaucoup plus heureuse pour les investisseurs haussiers.

Le début de la nouvelle année a été rempli de hauts et de bas pour les investisseurs indiciels. Après avoir atteint des prix record plus tôt cette semaine en plus du gain bruyant de 27% de 2021, le S&P 500 est en baisse de plus de 2% pour démarrer l’année commerciale.

Et cela pourrait être un sommet très bien mérité pour la moyenne de référence et ses pairs immédiats étant donné le début de la décennie et comparé à juste titre aux années folles du siècle dernier.

Mais après le début de sa propre fanfaronnade l’année dernière, une campagne d’actions à découvert, soutenue par une foule tapageuse de taureaux à la traîne sur les réseaux sociaux, a largement fait long feu.

De A à Z ou plutôt Divertissement AMC (NYSE :AMC) à Zomédica (NYSE :ZOM) et après un bon départ, la situation s’est dégradée pour les noms les plus courts du marché.

Pour être juste, une grande partie du retour sur investissement des actions les plus courtes du marché l’a probablement été à venir. Parfois, cependant, et comme nous le verrons dans les trois sociétés ci-dessous, le bébé peut avoir été jeté avec l’eau du bain.

Actions les plus courtes à acheter : Cortexyme (CRTX)

La première de nos actions les plus courtes à acheter est Cortexyme, une biotechnologie à petite capitalisation.

Au stade du concept, les parts du jeu de médicaments contre la maladie d’Alzheimer ont été réduites au dernier trimestre de 2021 après que son traitement expérimental contre la maladie, Atuzaginstat, ait raté les critères d’évaluation co-primaires dans un essai de stade avancé.

Mais les nouvelles n’étaient pas toutes mauvaises.

Dans une plus petite population de patients atteints d’une maladie des gencives active à P. gingivalis, le médicament de CRTX a montré un bénéfice clinique valable.

De plus, le potentiel au sein de ce groupe ciblé offre toujours la possibilité de générer d’énormes ventes de plus de 5 milliards de dollars selon The Motley Fool.

En bout de ligne, pour cette action la plus courte de 375 millions de dollars, les investisseurs d’aujourd’hui pourraient envisager une aubaine.

Une mise à jour pour un nouvel essai clinique est attendue ce trimestre.

En attendant, les acheteurs ont un intérêt à court terme de près de 60%, un modèle à double fond sous-coté à vie et des stochastiques survendus à l’aube d’un croisement haussier pour soutenir un achat.

Bien que cela puisse s’avérer suffisant pour propulser un achat de cette action la plus courte à la hausse de manière agressive, un put marié couvert de 10 $ d’avril est la stratégie monétaire la plus intelligente à notre avis.

SunPower (SPWR)

Les actions les plus courtes à acheter sont les actions de solutions solaires résidentielles de SunPower Corp.

Le stock de SPWR maintient actuellement une population d’ours plus modeste mais toujours significative de 18%. Et pour les investisseurs haussiers, les actions ont semblé être un sac de charbon avec le nom atteignant des creux de 52 semaines à Noël.

Mis à part les soucis des subventions solaires et la contagion actuelle du risque dans les actions de croissance, l’action SPWR a beaucoup à offrir.

La marge brute par watt non conforme aux PCGR du groupe pour les projets résidentiels a bondi de 50 % à 69 cents au cours de la dernière année.

Également une dette nette avec recours positive réduite de près de 65 % à un peu plus de 150 millions de dollars.

Et avec les systèmes solaires sur les toits et les chargeurs de véhicules électriques domestiques, une entreprise « en vogue » avec une solide piste pour une croissance continue, ce stock le plus court-circuité a beaucoup à jouer en faveur des taureaux.

Ajoutez un modèle de triple creux survendu et bien soutenu dans les actions SPWR, et il est facile d’apprécier comment ce titre le plus court-circuité pourrait à nouveau s’enflammer auprès des investisseurs en 2022.

Actions les plus courtes à acheter : Chewy (CHWY)

Le dernier de nos stocks les plus courts à acheter est le détaillant d’animaux Chewy. Les actions abritent actuellement une population d’ours d’environ 28%.

L’action CHWY a chuté d’environ 35% en 2020 tout en atteignant un creux de 52 semaines en décembre. Et hors de la porte en 2022, un sentiment baissier plus large contre les actions de croissance a des actions reniflant de nouveaux creux relatifs.

Mais ne vous attendez pas à ce que le stock CHWY reste longtemps dans la niche.

Un bilan en amélioration, une croissance à deux chiffres, des dépenses pour animaux de compagnie qui devraient passer de 100 milliards de dollars à 275 milliards de dollars d’ici 2030 et une expansion de l’assurance pour animaux de compagnie devraient aider cette action la plus short à apprendre un nouveau tour haussier en 2022.

Et à cette fin, le tableau des prix de CHWY montre aujourd’hui moins de crocs.

Techniquement, un achèvement de modèle en deux étapes basé sur Fibonacci à proximité, un niveau de retracement de 76%, une base de coupe précédente et une bande de Bollinger mensuelle devraient aider CHWY à localiser un fond à moyen terme.

