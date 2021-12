3 actions les plus court-circuitées et les plus détestées à négocier

C’est la saison pour être joyeuse ? Sur un marché composé d’actions, les actions les plus célébrées et les plus honnies de cette année offrent aux investisseurs haussiers un type de récit différent avec des graphiques de prix offrant des cadeaux aux traders coquins et sympathiques.

Le ho-ho-espoir est de retour à Wall Street. Lors de la séance de vendredi, le marché au sens large s’accrochait par un brin de guirlande argentée aux gains fabriqués cette semaine à la suite d’une « opportunité d’achat » rapide et désormais évidente.

Favorisant la magie saisonnière, le S&P 500 a rebondi d’environ 3,25% pour la semaine. De plus, le rallye a récupéré la quasi-totalité d’un assaut correctif de deux semaines avec l’indice de retour à une distance de crachats des plus hauts historiques.

Mais la saison des prises semble bien différente dans les actions les plus courtes du marché avec une évolution des prix variée soulignée par certains des jouets préférés négociés en bourse de cette année pour les taureaux singes, les ours grincheux et les investisseurs réguliers.

GameStop (NYSE :GME)

Divertissement AMC (NYSE :AMC)

Vierge Galactique (NYSE :SPCE)

Et aujourd’hui, deux modèles de prix sur trois s’accordent sur une chose. Ces actions les plus à découvert ne font peut-être pas l’actualité tous les soirs ces jours-ci, mais elles méritent toujours le cadeau d’être offertes aux commerçants de tous acabits.

Actions les plus courtes à négocier : GameStop (GME)

Source : Graphiques par TradingView

La première de nos actions les plus courtes à négocier est également la plus notoire de cette année. Je parle de GameStop.

Sans aucun doute, il est juste de dire que les actions GME ont lancé le mouvement de compression courte exagéré de 2021 aux mains, ou plutôt, des chiffres de Redditors ressemblant à des singes sur WallStreetBets.

Et aujourd’hui, les actions de GME sont devenues baissières.

Techniquement, une contraction multiple de 23% depuis le début du mois a entraîné la défaillance de la ligne de support angulaire de cette année et un niveau de retracement de 62% lié au cycle de rallye février-mars.

Avec les stochastiques hebdomadaires de ce stock le plus court-circuité semblant également très inquiétants, l’observation est que si vous ne pouvez pas battre le camp d’ours largement éclairci de GME, vous devriez rejoindre ceux qui restent.

Optez pour un écart de vente baissier de 135 $ / 110 $ en janvier pour réduire le risque et amplifier les rendements en cas de baisse continue jusqu’au début de l’année prochaine.

AMC Divertissement (AMC)

Source : Graphiques par TradingView

La prochaine de nos actions les plus courtes à négocier sont les actions d’AMC Entertainment. S’il y avait jamais un meilleur acteur de soutien pour GME dans les salles de cinéma de stock de mèmes de cette année, le stock d’AMC serait le grand gagnant.

Aujourd’hui, cependant, un accord de non-concurrence similaire d’environ 22% dans AMC a conduit à une opportunité d’achat beaucoup plus forte.

Techniquement, cette action la plus vendue à découvert, acclamée et détestée, teste maintenant une confluence haussière de support de modèle en forme de soucoupe ou de tasse et un niveau de Fibonacci de 62% lié aux plus bas d’avant-match de janvier.

Les actions d’AMC sont également en mesure de former une version légèrement plus basse d’un modèle à double fond par rapport à son plus bas d’août.

Pour l’instant, je suggérerais de surveiller l’action AMC pour confirmer un modèle bas la semaine prochaine et démontrer un aplatissement modeste ou, idéalement, un croisement haussier de son indicateur stochastique survendu avant d’acheter des actions ou de s’exposer aux options de cette action la plus courte.

Actions les plus courtes à négocier : Virgin Galactic (SPCE)

Source : Graphiques par TradingView

Les dernières de nos actions les plus courtes à négocier sont les actions de Virgin Galactic.

Les taureaux et les singes qui regardent vers la prochaine frontière et vont hardiment là où aucun homme n’est allé auparavant ont travaillé avec le meilleur des raccourcis du marché à deux reprises cette année.

Et comme pour les meilleurs des meilleurs, cela n’a pas duré. Mais les missions avortées combinées mettent maintenant en place un motif profond à double fond digne de voir un ciel plus bleu à venir.

Pour le moment, la bougie de décision du doji de cette semaine nécessite toujours une confirmation de prix. Mais le schéma plus serré sur cinq jours et un croisement stochastique sur place suggèrent que tous les systèmes sont en stock SPCE et méritent d’être achetés aujourd’hui.

Pour mieux se positionner pour le décollage avec moins de stress face aux calamités avant la mission, un long appel Weeklys ’07 janvier 17 $ ressemble à une entreprise plus intelligente hors et sur le tableau des prix.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.