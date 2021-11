3 actions les plus court-circuitées touchées par les reportages

Des conditions de trading moins sûres dans les moyennes plus larges ont laissé certains investisseurs ne connaissant que le bouton d’achat à perte de savoir quoi faire cette semaine. Mais en ce qui concerne certaines des actions les plus notoires et les plus connues du marché, les ours ont été exceptionnellement durs à travailler.

Le formidable début de novembre de la semaine dernière à des sommets historiques et le suivi des gains inhabituels et assez forts d’octobre ont été tempérés. Appelez cela un cas de prise de bénéfices dans les principaux baromètres.

Et avec les goûts du leader Nasdaq tirant d’environ 0,85% dans des conditions de chandelier intérieur cette semaine après avoir gagné 3,05% au cours de la période de cinq jours précédente et 7,27% en octobre, les prises de bénéfices le résument mieux que n’importe quel titre.

Mais pas dans certaines des actions les plus connues et les plus négociées du marché, une action similaire et équilibrée a été MIA

Des investisseurs éclairés ou plutôt torturés par les bénéfices, les ventes d’initiés ou peut-être un essai de drogue décevant et ce genre de choses, des baisses rapides de 15 % ou plus sont évidemment plus que de simples prises de bénéfices ordinaires. Mais est-ce le début de quelque chose de plus inquiétant ?

Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND)

FuboTV (NYSE :FUBO)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Aujourd’hui, examinons trois de ces actions les plus vendues à découvert, les rapports faisant baisser les actions de manière agressive et si l’action présente une opportunité pour les taureaux – peut-être un besoin de lever le camp ou même d’envisager de jouer pour l’autre équipe.

Les actions les plus courtes font l’actualité : Beyond Meat (BYND)

Source : Graphiques par TradingView

Le premier de nos stocks les plus shorts qui a été ensanglanté cette semaine est Beyond Meat. Le nouveau venu des viandes à base de plantes a livré un rapport sur les résultats moins que savoureux.

Le troisième trimestre de la société a présenté une perte beaucoup plus importante que prévu, des coûts plus élevés, des ventes légères et plus faibles et des prévisions réduites pour le quatrième trimestre. Beurk !

La publication s’est avérée une recette pour la population d’ours résidents de BYND de 28% dans laquelle se mordre les dents avec des actions tombant de 16% à leur plus bas niveau depuis avril 2020.

Le PDG Ethan Brown a déclaré que Beyond Meat restait engagé dans sa stratégie à long terme et était optimiste quant aux lancements de nouveaux produits l’année prochaine malgré la reconnaissance de l’environnement difficile actuel.

Cependant, si les investisseurs considèrent cette action la plus vendue à découvert comme une action trop cuite, n’agissez pas trop rapidement.

Techniquement et comme le révèle le graphique mensuel illustré, cette action la plus short teste actuellement le support de l’encolure dans le cadre d’un modèle de tête et d’épaules baissier.

Le défi s’alignant avec le niveau de retracement de 76% et l’affaiblissement du stochastique au cours du développement de H & S, un échec indique que les actions de ce titre le plus court-circuité reviennent aux plus bas de BYND près de 45 $ à 50 $.

Au minimum, les haussiers doivent se retirer jusqu’à ce que les conditions indiquent le contraire sur le mois ou utiliser un écart de vente haussier hors de la monnaie comme alternative à risque limité à l’achat d’actions en cas de faiblesse.

FuboTV (FUBO)

Source : Graphiques par TradingView

FuboTV est la prochaine de nos actions les plus vendues à découvert qui a été punie par un rapport sur les bénéfices et à la grande joie de l’intérêt à découvert de FUBO d’environ 21%.

Cette semaine, le sous-pari sur l’action FUBO a porté ses fruits à hauteur de près de 25%. Mais ne pensez pas une seconde que les taureaux fuboTV sont comme des fans malheureux des Jets.

Contrairement au stock BYND, FUBO a livré un tiercé dans lequel la tenue de sport en direct a dominé les résultats de la rue, ainsi que produit une augmentation plus importante que prévu du nombre d’abonnés payants.

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière la faiblesse de ce titre le plus court-circuité ?

Certains craignent que l’opération de paris sportifs de FuboTV, qui vient d’être lancée, soit « difficile à mettre à l’échelle ». Les ours peuvent également voir le service vidéo de la plate-forme comme un éventuel échec. Parler d’ours, n’est-ce pas ? Ouais.

Pourtant, même si vous êtes enclin à ne pas tenir compte de ce que le vendeur à découvert LightShed Partners a à dire à propos de cette action la plus vendue à découvert, les taureaux ont tâtonné sur le graphique des prix. Et je ne parierais pas pour une récupération rapide de sitôt.

Techniquement, ce qui avait été une base corrective difficile avec des actions tentant d’effacer le niveau de retracement de 38% s’est transformé en un modèle confirmé à double sommet.

De plus, avec un croisement stochastique baissier qui vient de tomber en territoire neutre, c’est la balle des ours à perdre en ce moment dans l’action FUBO.

Je suis optimiste que cela puisse arriver au cours du quatrième trimestre, mais il n’est pas nécessaire de précipiter une position longue sur cette action la plus courte jusqu’à ce que la confirmation du prix et de la stochastique sur le graphique hebdomadaire puisse soutenir le jeu offensif.

Les actions les plus court-circuitées font l’actualité : Tesla (TSLA)

Source : Graphiques par TradingView

Les dernières de nos actions les plus short-short glissant après les nouvelles cette semaine sont les actions de Tesla. À environ 4% d’intérêt à découvert, le pourcentage d’ours dans les actions TSLA n’est pas important. Mais les près de 26 milliards de dollars misés restent les dollars à risque les plus importants sur le marché boursier actuel.

Aujourd’hui, ces ours respirent un peu plus facilement. L’action TSLA a chuté de 16% au cours de la période de cinq jours à la suite d’informations selon lesquelles le PDG Elon Musk vendra 10% de sa participation après avoir soumis la décision à un vote sur les réseaux sociaux.

Mais ne pariez pas contre les taureaux Tesla sur celui-ci.

Avec la vente de cette action la plus courte liée à un fardeau fiscal et les ventes d’initiés en général signifiant beaucoup moins que les achats d’initiés, ne vous attendez pas à ce que les nouvelles aient le pouvoir de résister aux vendeurs et aux baissiers d’aujourd’hui.

Cette vision optimiste est également renforcée par un graphique des prix TSLA toujours contrôlé par les taureaux.

Techniquement, la vue mensuelle de TSLA montre un recul qui remet en cause le support de la zone après avoir atteint des sommets historiques à partir d’une plus grande base corrective en forme de coupe.

La zone d’environ 900 $ à 1 000 $ est soutenue par le niveau de retracement de 38% lié au creux du cycle baissier de Tesla de cet été et à l’ancien sommet de la coupe.

Parallèlement à l’action des prix de cette action la plus courte reflétant une tendance haussière assez bénigne et des actions présentant une configuration stochastique mensuelle haussière, un essai routier ou un stationnement à plus long terme dans l’action TSLA est logique dans le cadre d’une stratégie de négociation à long terme.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.