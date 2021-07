3 actions les plus courtes à acheter qui sont « juste »

Redditors et short-squeezes vont de pair ces jours-ci. Et l’action de stock est la banane. Mais toutes les actions les plus courtes du marché ne font pas nécessairement partie de ce scénario populaire. Et comme nous l’expliquerons ci-dessous, cela est prometteur pour les investisseurs autres que les singes et les ours dans trois actions à intérêt court plus élevé.

Le jeu de compression courte a pris une importance notoire en 2021. Remerciez les goûts de GameStop (NYSE :GME) et AMC (NYSE :AMC) en tant que deux personnages principaux responsables de cette mise en scène et du démarrage du mouvement des actions les plus court-circuitées en janvier.

Certes, après plusieurs mois, l’action et la négociabilité de ces actions à intérêt élevé et court ont atteint un sommet. C’est ainsi que fonctionnent les cycles du marché. Stocks de pot. VE. SPAC. Mais c’est aussi vrai qu’on est loin des rideaux pour ce marché spectacle.

En bout de ligne, le jeu short-squeeze reste pertinent avec des dizaines et même des centaines de millions d’actions négociées quotidiennement. Mais honnêtement, la majorité de ces actions les plus shorts ne méritent pas d’être reconnues sans crainte de se plier à une spéculation galopante et irresponsable.

Plutôt que la durabilité des actions GME ou AMC, qui, à des degrés divers, ont reçu un nouveau souffle en tant que sociétés cotées en bourse, la plupart des stratagèmes des actions les plus courtes du marché ressemblent à Technologies marines (NASDAQ :MRIN) ou alors Newegg (NASDAQ :NEGG). Il y a des conséquences désastreuses à la hausse et à la baisse si les singes et les ours haussiers ont un jour d’avance ou une séance de négociation en retard dans l’action.

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

FuboTV (NYSE :FUBO)

Livent Corp (NYSE :LTHM)

Aujourd’hui et pour éviter ces situations extrêmes trop chaudes et glaciales, examinons trois actions les plus courtes avec des qualités solides et justes hors et sur le graphique des prix pour les investisseurs autres que les ours ou les singes.

Actions les plus courtes à acheter : Riot Blockchain (RIOT)

Source : Graphiques par TradingView

La première de nos actions les plus courtes à acheter est Riot Blockchain. À notre avis, le mineur de crypto a beaucoup de qualités qui jouent en sa faveur.

Premièrement, il y a la promesse que les monnaies numériques et la finance décentralisée sont une tendance du marché séculaire. L’action RIOT est l’un des plus grands jeux miniers du marché de la cryptographie. Et il a franchi le cap de la rentabilité avec une croissance massive des revenus à trois chiffres au cours de la dernière année. Net, net la grande image semble bonne.

Qu’est-ce que Riot Blockchain a d’autre pour les taureaux ? Il peut s’agir de la taille de ce stock le plus court-circuité. La valorisation d’environ 3 milliards de dollars de RIOT à moyenne capitalisation signifie qu’elle n’est pas trop petite pour passer inaperçue ou même trop grande avec peut-être moins de marge pour poursuivre sa trajectoire de croissance.

Enfin, si vous êtes optimiste, un cycle de marché baissier punitif est terminé ou est presque terminé dans les cryptos, RIOT a l’air encore mieux comme action à acheter.

Un modèle de creux plus bas soutenu par une formation stochastique haussière et une population d’ours juste, pas trop petite ou trop grande de 20% d’intérêt à découvert, devrait contribuer aux chances de hausse de l’action RIOT.

Je privilégie une combinaison de colliers à 33 $ / 42 $ de septembre comme moyen de gestion des risques de se positionner pour les périodes les plus difficiles et les plus difficiles de cette action la plus courte à venir.

FuboTV (FUBO)

Source : Graphiques par TradingView

FuboTV est la prochaine de nos actions les plus courtes à acheter. Et comme pour les actions RIOT, il y a de nombreuses raisons de parier sur les perspectives de hausse de FUBO.

Alors, qu’en est-il des actions FUBO qui en font un achat ? Pour commencer, le jeu de sport en streaming s’est développé comme des gangbusters. De plus, avec le mouvement latéral imminent de FUBO dans une énorme opportunité de marché en ajoutant des paris sportifs à sa plate-forme, vous pouvez parier (pardonnez le jeu de mots) que la croissance démesurée de FUBO est une tendance en mouvement qui reste en mouvement.

Cette action la plus courte est également idéale pour les investisseurs car, tout comme Riot Blockchain, FuboTV offre une valorisation attrayante de 3,7 milliards de dollars et un intérêt à court terme d’environ 20% pour aider à développer un scénario haussier à plus long terme.

Enfin et en ce moment sur le graphique des prix, l’action FUBO a confirmé un test de retrait de quatre semaines de son niveau de Fibonacci à 50% pour que les investisseurs puissent jouer. Pour rester dans le jeu avec des chances de succès accrues dans ce stock le plus court-circuité, je suggérerais un collier de septembre à 28 $ / 36 $.

Actions les plus courtes à acheter : Livent Corp (LTHM)

Source : Graphiques par TradingView

La dernière de nos actions les plus à découvert est Livent Corp. L’action LTHM est un fournisseur de matières premières critiques. Plus précisément et plus excitant, l’un des marchés finaux exigeant le lithium de Livent est l’espace en plein essor des véhicules électriques.

Sans lithium, la technologie de batterie d’aujourd’hui pour les véhicules électriques est morte dans l’eau. Et en tant que pure-play sur ce marché, LTHM a connu sa part de succès commercial, tout en abritant des doutes baissiers d’environ 16%.

La base baissière de ce titre le plus court-circuité peut sans doute considérer que les chances de Livent de poursuivre sa croissance sont limitées. Il y a la concurrence de grandes tenues comme Albemarle (NYSE :ALB) et Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (NYSE :M²). De plus, ce qui motive les véhicules électriques aujourd’hui pourrait ne pas s’avérer critique demain.

Pourtant, sans prendre de l’avance sur nous-mêmes et accepter une situation prometteuse dans LTHM dans un avenir prévisible, ce titre le plus court-circuité semble intéressant.

Ajoutez une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, des intérêts à court terme sains mais non troublants et une base haussière à vie en forme de coupe avec une consolidation à poignée haute, il est temps d’essayer certaines de ces actions justes, les plus courtes avec un taureau de 22,50 $ / 30 $ de janvier propagation d’appel.

