3 actions les plus courtes prêtes à être achetées en octobre

La peur a joué comme sur des roulettes le mois dernier. Et le comportement baissier de Wall Street n’a pas été perdu sur les actions les plus courtes d’aujourd’hui. En octobre, cependant, trois graphiques de prix mensuels avec des populations d’ours plus importantes font allusion à des friandises rentables pour les acheteurs à vocation technique.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous vous posez des questions sur les comptes de trading liés à des indicateurs à grande capitalisation tels que le S&P 500 ou Nasdaq Composite, c’est ce qu’on appelle les tendances baissières saisonnières qui se révèlent en grand en 2021.

Et peut-être pas tout à fait une surprise, même les actions les plus courtes et non corrélées prisées par la foule de Reddit ont été victimes de la campagne plus large de risque.

Le blâme mis à part, et que ce soit l’Evergrande de la Chine ou la nervosité du plafond de la dette américaine qui a forcé les investisseurs à appuyer sur le bouton de vente et à faire chuter de force les principaux indices de référence d’environ 4,5% à près de 6% en septembre, le mal est fait.

Cela ne veut pas dire que la vente est entièrement terminée. C’est octobre et le mois le plus connu du calendrier pour les recalculs de prix glissants. De manière sélective, cependant, les dommages causés à quelques-unes des actions les plus courtes du marché peuvent être épuisés sur la base des graphiques de prix mensuels haussiers d’aujourd’hui.

Actions les plus courtes à acheter : Carvana (CVNA)

La première de nos actions les plus courtes à acheter est la place de marché automobile en ligne Carvana. Le géant de 27 milliards de dollars a un intérêt à court terme de 20 %. Mais un détour dans la tendance haussière de l’action CVNA devrait toucher à sa fin et c’est une bonne nouvelle pour les acheteurs.

Techniquement, le graphique mensuel de CVNA montre un recul qui s’est garé dans le support de la ligne de tendance remontant à son fond Covid de mars 2020.

À la hausse, le recul du cours de l’action est soutenu par le niveau de Fibonacci de 50 % de cette action la plus court-circuitée, lié au pivot haussier du marteau de mai dernier. De plus, les stochastiques mensuels de CVNA approchent du territoire de survente.

En bout de ligne, je ne proclamerai pas que ce stock le plus court-circuité est une situation de secours infaillible. Néanmoins, je considère que le bouclage avec un écart d’appel haussier de 310 $ / 340 $ en décembre est un essai routier plus sûr avec un potentiel de hausse solide au lieu d’acheter des actions CVNA.

American Airlines (AAL)

American Airlines est la prochaine de nos actions les plus courtes à acheter. L’action AAL est évaluée à près de 13 milliards de dollars et conserve un intérêt à découvert d’environ 17 %.

Aujourd’hui, je voudrais avertir les investisseurs de ne pas croire les avertissements effrayants que le monde a changé pour les compagnies aériennes. Au lieu de cela, il est temps de faire confiance à un graphique de prix très haussier.

Techniquement, les actions d’AAL ont mis en place une tendance haussière mensuelle émergente après avoir dépassé une tendance baissière de deux ans. C’est haussier, mais il y a d’autres raisons de se préparer au décollage de cette action la plus short !

Parallèlement à l’action des prix du marché en septembre confirmant un creux pour le modèle de retrait, la stochastique signale une configuration de style dynamique pour ce titre le plus court-circuité.

Compte tenu des preuves, le niveau de retracement de 50% près de 33 $ est une destination que les investisseurs d’aujourd’hui peuvent embarquer avec l’utilisation d’un appel long judicieusement positionné à 25 $ en janvier.

Actions les plus courtes à acheter : SunPower (SPWR)

Les dernières de nos actions les plus courtes à acheter sont des actions de SunPower. Les ours ont accumulé des paris courts sur les actions du jeu solaire à hauteur d’environ 18% du flottant de SPWR. Mais cet engagement semble maintenant déplacé.

Après un vol massif d’évaluation et un marché baissier d’environ 65%, ces sceptiques voudront peut-être encaisser tant qu’ils le pourront. Suite à la démonstration de force relative et absolue de septembre, ce titre le plus court-circuité a confirmé une tendance mensuelle à double creux pour relancer octobre.

Avec la stochastique survendue de SPWR suggérant également que les ours ont dépassé leur accueil, il y a des raisons d’espérer un avenir meilleur pour les investisseurs de SunPower.

Pour éviter d’être brûlé, une combinaison de colliers de novembre à 22 $ / 30 $ activement gérée est un moyen privilégié d’acheter cette action la plus courte pour les taureaux à moyen et à long terme.

