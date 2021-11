3 actions les plus courtes qui bougent et que faire d’elles

Dans un sac de performances mitigées à Wall Street cette semaine, les actions les plus vendues du marché, les plus vendues à découvert, font des déclarations de prix similaires, mais plus puissantes.

Aujourd’hui, examinons certains des moteurs hors et sur le graphique des prix de ces sociétés vilipendées, puis déterminons lesquels des taureaux et des ours réagissent de manière excessive et lesquels sont sur quelque chose de plus important à l’avenir.

Cela a été une période de cinq jours intéressante pour les investisseurs avec une divergence assez large dans les baromètres boursiers plus larges. Il en va de même pour les ruelles comme les actions les plus courtes du marché.

À l’intérieur de la session de vendredi, l’écart de prix couvert pendant environ 15 secondes sur les nouvelles du soir est mieux reflété par le Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ) et de premier ordre FNB SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA :DIA).

Pour les investisseurs amateurs de gadgets et de croissance, de nouveaux sommets grâce à des gains supérieurs à 2,5% sont enregistrés cette semaine. Alternativement, le Dow Jones, plus cyclique et axé sur la valeur, est à un point de pourcentage complet.

De même, les actions les plus vendues sur le marché, dignes d’un podium, sont ici, là et partout, mais de manière encore plus dramatique :

Les 5 grands articles de sport (NASDAQ :BGFV)

Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND)

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK)

Aujourd’hui, jetons un coup d’œil à trois de ces actions les plus vendues à découvert, aux rapports qui poussent les taureaux et les baissiers à battre, et à la façon dont le jeu long se présente sur ces graphiques de prix.

Les actions les plus en rupture de stock bougent : les 5 grands articles de sport (BGFV)

Source : Graphiques par TradingView

Le premier de nos stocks les plus shorts à bouger cette semaine est Big 5 Sporting Goods. Le détaillant physique et de plein air de près de 600 millions de dollars d’athlétisme et de plein air occupe la première place parmi les petites capitalisations avec un intérêt court élevé à 41,7%.

Et les ours sont sortis pour jouer pendant la période de cinq jours avec des actions de BGFV à 39%. Derrière la pression du BGFV ? Vous devrez peut-être le mettre à la craie jusqu’à la pleine lune de castor.

Les investisseurs auraient du mal à trouver une histoire réelle digne du carnage de ce stock le plus court-circuité. En fait, le seul élément ne pouvant prendre en compte qu’une petite partie de la perte est un avantage réel pour les actionnaires.

Cette semaine, BGFV a été ex-dividende sur un dividende trimestriel régulier de 25 cents et un merci spécial unique aux investisseurs de 1 $ par action.

Dans l’avenir, les plus grands remerciements sont les ours qui claquent cette action la plus courte dans la tendance à long terme et le support de Fibonacci.

Parallèlement aux stochastiques flirtant avec les lectures de survente sur le graphique mensuel, BGFV se présente comme une proposition de valeur et une zone pour commencer à accumuler des actions dans la tendance haussière.

Au-delà de la viande (BYND)

Source : Graphiques par TradingView

Beyond Meat est la prochaine de nos actions les plus courtes à faire un mouvement plus important cette semaine. Comme pour les actions BGFV, les actions BYND sont dans le rouge, mais c’est la balle de l’ours à laisser tomber. Et je doute qu’ils le fassent.

La baisse de suivi plus modeste de cette action la plus courte de 9 % fait suite à la baisse de près de 15 % de la semaine précédente en réponse à un rapport sur les bénéfices pour la plupart horrible.

Il est important de noter que la dernière baisse des prix avertit également qu’il y a beaucoup plus à venir.

Le recul indique que la population d’ours résidents en légère croissance de l’action BYND de 30,4% se situe du côté droit d’un échec de ligne de cou maintenant confirmé sur la perspective mensuelle.

Comme proposé il y a une semaine, ce titre le plus court-circuité pourrait être une tendance baissière continue vers 45 $ – 50 $.

Ce constat apparaît désormais de plus en plus probable compte tenu de l’échec de cette semaine. Et dans le sillage, cela devrait constituer une opportunité croissante pour les ours de se lancer de manière rentable dans les actions de Beyond Meat.

Actions les plus courtes effectuant des mouvements : Blink Charging (BLNK)

Source : Graphiques par TradingView

Le dernier de nos titres les plus court-circuités qui explose un mouvement plus important sont les actions de Blink Charging. Les parts du jeu de recharge de 1,83 milliard de dollars pour les véhicules électriques ont augmenté d’environ 9 % par rapport au gain considérable de 27 % de la semaine précédente.

Mais ce nom fortement raccourci semble chargé de puissance encore plus élevée malgré et avec l’aide de son intérêt court de 36%.

Lundi, en aidant au suivi, la société d’investissement boutique HC Wainwright a révisé l’action BLNK en « achat » et a fixé un objectif de prix supérieur à celui du marché de 50 $ sur les actions.

Selon la personne à qui l’on demande, blâmer ou remercier le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden, qui alloue environ 7,5 milliards de dollars à la construction de réseaux de recharge pour véhicules électriques et propose des allégements fiscaux pour les achats de véhicules électriques pour le démarrage de l’action.

Techniquement, ce titre le plus court-circuité propose d’acheter des actions alors qu’elles passent du côté droit de la base de correction d’un an de BLNK après une première tentative ratée au printemps.

Aujourd’hui, avec des actions carrément sur la ligne médiane de la base et une stochastique survendue qui signale à l’instant un croisement haussier, c’est parti pour la base de fans haussière de Blink Charging.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.