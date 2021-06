3 actions les plus courtes qui valent encore la peine d’être achetées

Cela a été un divertissement de style blockbuster à la Wall Street dans les actions les plus célèbres et les plus marquantes du marché avec un intérêt élevé à court terme. Mais dans un univers d’autres actions les plus courtes, payer pour l’admission semble toujours bien évalué sur le graphique des prix, aux côtés d’un ordre parallèle couvert et plus sain du marché des options. Laisse-moi expliquer.

Pop-corn, vraiment ? Dans un genre de réalité impossible à faire, cette semaine, le géant du cinéma AMC a annoncé des portions gratuites de bonbon au beurre à son public de meme, de short-squeeze et de sensations fortes. Si la décision de la direction était un film, cela pourrait s’appeler Embrace the Trolls Part II. Partie I bien sûr en vedette GameStop (NYSE :GME) avec AMC, la mûre (NYSE :BB) et Koss (NASDAQ :KOSS) recevant les meilleurs hochements de tête pour leurs performances.

L’arrangement d’aujourd’hui entre les notoires Redditors et AMC n’est peut-être pas si accablant, si disons que le pivot commercial s’est produit, peut-être comme, je ne sais pas, lorsque l’action d’AMC n’était pas déjà en hausse de plus de 400% environ en moins d’une poignée de jours et évalué à plus de la moitié de la S&P 500 constituants beaucoup plus sains. Mais il l’a fait. Et le proxénétisme de l’entreprise est pour le moins troublant.

Cela ne veut pas dire que les autres actions les plus courtes du marché sont également sujettes à un retour à la moyenne sensible au prix – ou plutôt à un retour du mème ! Ils ne le sont pas. Et en ce moment, nous avons trois actions assez bien shortées que les investisseurs pourraient considérer comme des choix de portefeuille plus sains en fonction des modèles de prix et des spreads stratégiquement placés pour fausser davantage cet avantage.

Actions les plus courtes à acheter : Airbnb (ABNB)

Les premières de nos actions les plus courtes à acheter sont les actions d’Airbnb. L’intérêt à court terme de l’opérateur de location de vacances alt s’élève à 14%. Ce n’est pas suffisant pour attirer l’attention des Redditors, mais c’est un pourcentage relativement élevé parmi les sociétés cotées en bourse. Et aujourd’hui, le tableau des prix laisse entendre qu’il est temps pour ces ours de faire leurs valises !

Techniquement, l’action ABNB a confirmé un graphique hebdomadaire, une variation plus élevée-faible à vie d’un double fond classique au cours des deux dernières semaines. Ou est-ce un drapeau d’ours qui s’est formé à partir du bas pivot ? Il y a toujours la chance. Cependant, avec un volume digne d’une capitulation formé pendant la bougie du creux, l’observation est que les taureaux ont une place, ou plutôt, un stock de croissance bien escompté dans lequel résider en toute confiance.

Pour se positionner sur les possibilités de hausse tout en gardant l’exposition à la baisse contenue, je suggérerais de structurer un call modifié de juillet à 180 $ / (140 $ / 120 $ put) autour de cette action la plus courte.

Livent Corp. (LTHM)

Livent Corp. est la prochaine de nos actions les plus courtes à acheter. LTHM est un fabricant de composés de lithium. Et si pour aucune autre raison, c’est une grosse affaire ces jours-ci avec Tesla (NASDAQ :TSLA) et d’autres tenues EV telles que Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) ayant besoin de ce matériau critique pour leurs batteries.

Aujourd’hui, il est également temps pour les investisseurs en actions de LTHM de se lancer dans une évasion massive et une population d’ours résidents de plus de 21% ressemblant à une mort imminente sur la route.

Techniquement, les actions de ce titre le plus court-circuité organisent une deuxième tentative de rupture à partir d’une base corrective en forme de coupe à vie. C’est haussier. Et avec le modèle soutenu par plus de deux mois de travail sain de consolidation des prix internes au sein d’une bougie doji de fond formée autour du sommet initial de la coupe en 2018, le signal d’aujourd’hui semble encore plus convaincant.

Ici, je privilégie un écart d’achat haussier de 22,50 $ / 30 $ d’octobre en tant que véhicule avec de belles caractéristiques de risque-rendement.

Actions les plus courtes à acheter : C3.ai (AI)

La dernière de nos actions les plus courtes à acheter est C3.ai. Les bénéfices ont déçu les investisseurs cette semaine. OK, peut-être pas le flottant court de 22% de l’IA. Pourtant, la chute de 10 % de la valeur de l’action était-elle méritée ? Surtout pour une action de croissance du calibre de l’IA, les attentes de bénéfices peuvent être au mieux délicates et assez souvent, des affaires à courte vue et de courte durée. Aujourd’hui également, il y a d’autres grandes nouvelles à prendre en compte pour les investisseurs boursiers haussiers de l’IA.

Les actions ont explosé après le géant de l’énergie Coquille (NYSE :RDS.A) a annoncé qu’il prolongeait son accord stratégique avec l’entreprise AI Play pour une période supplémentaire de cinq ans. Encore mieux? À l’heure actuelle, la réaction des bénéfices de Wall Street a fait passer les actions dans un test de support technique rendu possible par la nouvelle de l’opération.

Techniquement, nous pouvons voir que ce titre le plus court-circuité a dépassé la résistance du canal au cours de la période de cinq jours. Maintenant et après la liquidation des bénéfices, les actions remettent en cause une intersection de la ligne de tendance et du support de Fibonacci. Et avec le soutien de la stochastique, cela semble être un bon endroit pour alimenter le portefeuille avec des actions d’IA et potentiellement, une tendance haussière émergente et bien actualisée.

Pour s’assurer que l’accord Shell est la vraie affaire sur le tableau des prix de cette action la plus courte, ma suggestion est que les investisseurs haussiers placent certaines actions de l’IA dans une combinaison de cols de juillet 65 $ / 80 $.

