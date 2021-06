3 actions les plus fortement vendues à découvert prêtes à être réduites

Il y a des investisseurs qui suivent des stratégies d’investissement très spécifiques. Un bon exemple est celui de plusieurs investisseurs ou fonds qui se concentrent uniquement sur les offres publiques initiales. De même, j’ai vu des investisseurs qui se concentrent entièrement sur des histoires de redressement. Dans un passé récent, il y a eu une armée d’utilisateurs de Reddit qui ont ciblé des actions fortement à découvert pour une compression. Cela semble être une autre stratégie intéressante et a donné des résultats.

Le rallye à court terme des actions comme GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC) restera dans les livres de l’histoire financière. Et je dois mentionner ici que l’action GME semble prête pour une autre compression.

Il est également important de noter qu’un short squeeze peut concerner des actions purement spéculatives. Il peut également s’agir d’actions qui semblent fondamentalement saines mais qui ont une accumulation négative à court terme. Cette colonne se concentrera sur les actions fortement shortées qui semblent bonnes d’un point de vue fondamental.

Parlons des raisons d’être positif sur ces trois actions fortement shorted qui semblent prêtes pour le squeeze.

3 actions les plus fortement shortées : Skillz (SKLZ)

Avec 30,8 % du flottant court-circuité, l’action ZKLZ fait partie des actions fortement court-circuitées.

L’action SKLZ s’est déjà corrigée des sommets de 46,3 $ aux niveaux actuels de 17,0 $. Il semble que le pire de la baisse soit passé et que le titre soit prêt pour une compression.

Les marchés se sont inquiétés de la croissance de Skillz. La société a déclaré des utilisateurs actifs mensuels de 2,7 millions pour le premier trimestre de 2021. D’une année sur l’autre, les MAU étaient essentiellement les mêmes.

Cependant, la société a enregistré une croissance de 92% de ses revenus, due à une augmentation de 81% du nombre d’utilisateurs payants mensuels. Dans le même temps, le revenu moyen par utilisateur a presque doublé en glissement annuel. Par conséquent, plusieurs éléments positifs peuvent déclencher une hausse des actions.

Avec le premier appel public à l’épargne, la société dispose d’une grande flexibilité financière pour augmenter les dépenses de marketing et de vente. De plus, Skillz prévoit de se lancer en Inde plus tard cette année. Si la croissance de la MAU s’améliore dans les prochains quatuors, le titre devrait augmenter.

La perte d’EBITDA ajusté de la société s’est élargie au premier trimestre 2021. Cependant, ce n’est pas un problème si les dépenses de marketing se traduisent par une forte croissance du nombre d’utilisateurs. Au cours des prochaines années, la société semble positionnée pour un BAIIA et des flux de trésorerie sains.

Airbnb (ABNB)

L’action ABNB fait également partie des actions fortement shortées qui semblent positionnées pour une compression. Il convient de noter que « la moitié des États américains ont complètement vacciné au moins 50 % des adultes ». Avec la réouverture progressive de l’économie, la demande de voyages et de tourisme devrait augmenter. Cela positionne ABNB pour une hausse dans un avenir prévisible.

Du point de vue de l’action du cours des actions, l’action ABNB avait atteint un sommet de 220 $ en février 2021. L’action a déjà connu une profonde correction par rapport aux niveaux actuels de 134 $. Avec les vents arrière possibles de l’industrie, une courte compression semble probable.

Mon point de vue sur la reprise est souligné par le fait que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 a augmenté de 5 % en glissement annuel. De plus, les revenus du trimestre ont également dépassé les niveaux de revenus du premier trimestre de 2019 (avant la pandémie). L’EBITDA ajusté de la société s’est également considérablement amélioré grâce aux initiatives de réduction des coûts.

Un autre indicateur de la tendance positive est le délai moyen de réservation au premier trimestre 2021. Il était comparable à celui du premier trimestre 2019. Un autre déclencheur de croissance est l’augmentation des annonces actives pour les zones non urbaines. Ces annonces sont actuellement plus populaires auprès des clients et la croissance des annonces augmente le potentiel de revenus de l’entreprise.

Dans l’ensemble, l’action ABNB semble positionnée pour une hausse avec un pire pour l’industrie. Il est probable que la société publiera un EBITDA ajusté positif au cours des prochains trimestres. Cela servira de déclencheur clé à la hausse des actions.

Actions à découvert : Petco Health and Wellness (WOOF)

L’action WOOF a actuellement 30,1% d’intérêts à découvert en pourcentage du flottant. Cependant, compte tenu des perspectives de croissance de l’entreprise, le titre semble prêt pour une compression.

Pour le premier trimestre 2021, la société a annoncé une croissance de ses revenus de 27% à 1,4 milliard de dollars. Pour la même période, la société a acquis 1,2 million de nouveaux clients nets. Il s’agit du troisième trimestre consécutif où plus d’un million de clients ont été acquis.

Il convient également de noter que le marché des soins pour animaux de compagnie valait 109 milliards de dollars pour l’exercice 2020. Au cours des cinq prochaines années, la taille du marché devrait atteindre 157 milliards de dollars. Par conséquent, il existe un grand marché adressable et cela est susceptible de garantir la pérennité d’une croissance saine.

D’un point de vue financier, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible positif de 68 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. Pour la période comparable de l’année dernière, le FCF était négatif.

Avec un FCF positif, la société est bien positionnée pour se désendetter. Un autre point important à noter est que les ventes comparables de la société ont augmenté de 28% au premier trimestre 2021. Si la croissance des ventes comparables reste forte, il est probable que la marge d’EBITDA continuera de s’améliorer.

