3 actions mensuelles les plus courtes à acheter aujourd’hui

Les singes sont de retour en force cette semaine. Mais qu’en est-il de demain, le surlendemain et Dieu nous en préserve, le mois prochain ? Est-il trop tard pour que d’autres investisseurs profitent des actions les plus en vue et les plus à découvert du marché ? Étonnamment, mais de manière sélective aussi, la réponse telle que nous la présenterons ci-dessous est un « Non ! » catégorique.

C’était censé être à propos de Jackson Hole. Et pour une bonne raison. Le symposium annuel sur l’économie et ses influenceurs mondiaux est un grand événement. De plus, à l’occasion, la conférence peut proposer des idées d’investissement thématiques encore plus vastes basées sur ce qui se dit derrière ces portes sacrées et sur les allées vertes.

Cette semaine, la réalité s’est avérée bien différente. Les jeux de mème et les actions les plus courtes du marché ont occupé le devant de la scène, menés par des gains spectaculaires et excessifs de plus de 350 % en actions de Support.com (NASDAQ :SPRT)

Avec un peu de recul, on pourrait insister sur le fait que le théâtre de stock démesuré n’est pas surprenant compte tenu du soulèvement influent de 2021 des singes qui se balancent depuis les clôtures qui fréquentent le forum WallStreetBets de Reddit, un lieu moins fastueux.

On pourrait également avertir, sur la base des chutes tout aussi spectaculaires de l’année dans bon nombre de ces actions les plus à découvert, que les remboursements sont un « vous savez quoi » pour les taureaux qui restent trop longtemps à l’aise. Mais pas aujourd’hui ou du moins pas ici.

Aujourd’hui et à l’approche de la cloche de clôture de vendredi, examinons quelques actions les plus courtes où les investisseurs autres que les singes peuvent résider en toute confiance pendant plus d’un jour ou deux sur la base des preuves à plus long terme et sur le graphique des prix.

Actions les plus courtes à acheter : GameStop (GME)

Le premier de nos stocks les plus courts à acheter est GameStop. Le stock de GME, bien sûr, n’est pas un secret. Les singes ne seraient pas là où ils sont aujourd’hui sans le rallye insensé des actions de janvier qui a déclenché le mouvement des actions-mèmes de cette année.

Aujourd’hui, cependant, et avec l’aide d’un nettoyage rapide et réussi des finances de GME et d’un puissant pivot vers le commerce électronique sous la direction de Chewy.com (NYSE :CHWY) prodige de Ryan Cohen, GameStop n’est plus le titre baissier, à risque et le plus court-circuité qu’il était autrefois.

Techniquement et en ce moment, GME est aussi décidément beaucoup plus dans le bon sens pour les investisseurs haussiers.

Le graphique mensuel de GameStop révèle un chandelier engloutissant haussier formé à partir du prix et du support de Fibonacci. Le commerce de septembre commençant la semaine prochaine et les stochastiques étant favorablement neutralisés, le prix à proximité et la confirmation secondaire se présentent comme un achat important pour ce titre le plus court-circuité.

AMC Divertissement (AMC)

AMC Entertainment est la prochaine de nos actions les plus courtes à acheter. Comme pour le stock de GME, AMC est un jeu de retournement rendu possible par les chiffres de la population de singes bien-aimée et vilipendée d’aujourd’hui.

Alors que la plus grande chaîne de cinéma du pays admet librement qu’elle n’est “pas sortie du bois” après des bénéfices meilleurs que prévu plus tôt ce mois-ci, le tableau des prix mensuel insiste sur la confiance dans la capacité des actions AMC à agir comme un mécanisme de prix à terme au profit de investisseurs haussiers.

Techniquement, les actions de ce titre le plus court-circuité détiennent avec succès un niveau de retracement clé de 62% et le plus haut historique d’AMC en 2016. C’est la bonne nouvelle.

Le défi en ce moment est la volatilité extrême persistante des actions AMC.

Aujourd’hui, les actions sont sur le point de se terminer dans un modèle de doji mensuel large et volatil et une configuration stochastique baissière en jeu. Autant, j’éliminerais les conjectures de ce chandelier de décision et j’opterais pour l’achat de ce titre le plus court-circuité si l’indicateur secondaire peut réaffirmer l’élan avec un contre-signal haussier.

Actions les plus courtes à acheter : Blackberry (BB)

La dernière de nos actions les plus courtes à acheter est Blackberry. Ouais ou du moins pour ceux d’un certain âge, l’ancien champion du téléphone portable détrôné par Pommes (NASDAQ :AAPL) L’iPhone est en cours de configuration pour un achat à proximité.

Aujourd’hui, l’action BB a longtemps laissé derrière elle ses appareils éponymes. La société s’est tournée vers des logiciels basés sur le cloud pour la cybersécurité, les voitures autonomes, les applications Internet des objets (IoT) et d’autres marchés en plein essor visant à restaurer la croissance.

L’histoire de Blackberry et comme nos deux autres actions les plus courtes reste un travail en cours, mais tout aussi prometteur. Et là aussi, le tableau des prix mensuels taquine les investisseurs avec l’idée qu’un deuxième chapitre est possible.

Techniquement et après deux tentatives mensuelles pour dépasser proprement ses plus hauts de cinq ans, les actions de BB se sont réinitialisées dans un recul correctif bien neutralisé de plus de deux mois.

À 7,5% d’intérêt à court terme, l’action BB est la moins populaire du trio d’achats d’aujourd’hui. Mais en tant que stock de mèmes plus certain, les jours pour les ours résidant encore à Blackberry semblent de plus en plus comptés.

En septembre, les investisseurs devraient être à l’affût d’une confirmation de la configuration haussière du chandelier doji plutôt serré d’août. Ensuite, n’oubliez pas de passer un ordre d’achat auprès de votre courtier sur votre iPhone pour acheter cette action « en quelque sorte » la plus courte.

