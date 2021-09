3 actions Moonshot cachées dans les portefeuilles de Cathie Wood

Le délit d’initié augmente à nouveau

Début août, j’ai suggéré aux investisseurs d’envisager un prêteur en ligne VertCiel (NASDAQ :GSKY) comme alternative aux prix élevés Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE).

« Les investisseurs long-short auraient obtenu un rendement de 100 % après Goldman Sachs (NYSE :GS) a annoncé la semaine dernière une offre de rachat à 12 $/action.

Mais cela n’a pas suffi pour certains initiés. Vendredi, la nouvelle a été annoncée qu’au moins un investisseur avait effectué des paris sur options au moment suspect. Les appels auraient connu des gains de 1 700 % ou plus. Dommage que personne ne leur ait dit que la Securities and Exchange Commission surveille les transactions liées aux acquisitions comme un faucon sur Adderall.

Mais ce n’est que le dernier d’une longue série de récents délits d’initiés. La semaine dernière, OpenSea suspendu un cadre pour des allégations de délit d’initié. Et les responsables américains étendent maintenant leur enquête sur l’échange de crypto Binance sur « si Binance ou son personnel a profité de ses clients ».

Bien entendu, tous les délits d’initiés ne sont pas illégaux. Les dirigeants et administrateurs de sociétés doivent divulguer publiquement les transactions d’initiés à la SEC, laissant le fil d’Ariane à suivre pour les étrangers. Et les fonds doivent systématiquement divulguer leurs positions dans le même sens.

Aujourd’hui, nous allons porter notre attention sur l’un de ces fonds – ARK Invest de Cathie Wood – et voir quelles pierres précieuses les initiés de Wall Street auraient pu trouver.

Moonshots d’initiés d’ARKK

En juin, j’ai suggéré aux lecteurs de se pencher sur les entreprises clés à la pointe de la recherche CRISPR. Il s’avère que l’équipe de Cathie Wood était également intéressée. Deux de ces sociétés — Intellia (NASDAQ :NTLA) et Modifications (NASDAQ :ÉDITER) — ont augmenté de 105 % et 74 % au cours des 3 derniers mois, ce qui les rend ARKK Invest (NYSEARCA :ARKK) les meilleurs interprètes de Q3 de loin.

Cela m’a fait réfléchir : quels autres Moonshots se cachent dans les fonds ARK Invest de Cathie Wood ? Après tout, il est parfaitement légal de copier ce que font les initiés de Wall Street.

Voici quelques-unes des gemmes Moonshot que j’ai trouvées.

Skillz (SKLZ)

Commençons par l’action la moins performante d’ARKK au troisième trimestre : Skillz (NYSE :SKLZ).

Après avoir franchi 46 $ au printemps, les actions de la plate-forme de jeu ont chuté. Les prix oscillent maintenant autour de leur niveau de liste SPAC de 10 $.

Cependant, derrière les douleurs de croissance bien connues de l’entreprise, se cache une star de la technologie à bas prix qui transforme le jeu mobile.

Skillz exploite une plate-forme basée sur des applications qui permet aux joueurs de concourir pour des paiements en espèces. Ses trois jeux phares – Blackout Bingo, Solitaire Cube et 21 Blitz – font partie des applications les plus rentables de l’App Store.

Un peu comme Roblox (NYSE :RBLX) et d’autres sociétés de « plate-forme d’applications », Skillz a appris des erreurs des sociétés de jeux à succès. Plutôt que de chasser les succès à succès, la société confie la tâche à ses 9 000 développeurs affiliés et se concentre plutôt sur la création du code sous-jacent pour rendre tout cela possible.

Les cours des actions sont également en baisse significative. La valorisation actuelle de 14x P/S de Skillz le rend 20% moins cher que l’action ARKK médiane malgré une croissance 50% plus rapide. C’est un Moonshot potentiel qui attend de revenir en flèche.

UiPath (CHEMIN)

Next est une société détenue par les six fonds de Cathie Wood : UiPath (NYSE :CHEMIN).

En y regardant de plus près, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

UiPath crée un logiciel qui automatise les tâches répétitives : collecte de données client pendant les appels, conversion de documents manuscrits en texte, signalement de transactions suspectes, etc. C’est une industrie mûre pour le changement — des entreprises d’externalisation comme Conduisant (NASDAQ :CNDT) reposent encore largement sur les humains pour effectuer ces tâches dans les coulisses.

Et c’est pourquoi les analystes s’attendent à ce que les revenus d’UiPath augmentent de 33% l’année prochaine et de 30% l’année suivante. Les bénéfices devraient être multipliés par sept.

D’un point de vue d’initié, il y a des raisons de s’inquiéter. Les initiés de l’entreprise, en particulier le directeur financier, ont retiré des actions. Et la croissance rapide d’UiPath a laissé des trous dans sa gestion autrefois de premier ordre, créant des opportunités pour les concurrents de rattraper leur retard.

Pourtant, UiPath reste l’un des meilleurs paris sur l’automatisation basée sur l’IA – même la société de gestion informatique Gartner est d’accord. Et la baisse des prix de PATH est en fait un avantage, car les entreprises de Microsoft (NASDAQ :MSFT) à Amazon (NASDAQ :AMZN) pourrait chercher à acquérir l’entreprise.

Genius Sports (GENI)

Enfin, nous avons l’une des sociétés à la croissance la plus rapide dans le portefeuille d’ARK Invest : Sports de génie (NYSE :GENI).

En avril, cette société basée à Londres a remplacé Radar sportif (NASDAQ :SRAD) en tant que fournisseur de données officiel de la NFL. L’accord – d’une valeur potentielle d’un milliard de dollars – fait de GENI la seule source autorisée de statistiques de match par match et de flux de données de paris sportifs sur le football américain. La société de technologie contrôle désormais également les droits de la Premier League anglaise et de NASCAR, entre autres.

Il n’est pas surprenant que de nombreux initiés de Wall Street et utilisateurs de Reddit soient optimistes à propos de GENI :

“Selon nos recherches… les trois principales catégories de paris sportifs combinées pourraient générer une croissance des revenus de 31% à un taux annuel composé, faisant passer la catégorie des paris sportifs en ligne de 9,5 milliards de dollars l’année dernière à 37 milliards de dollars en 2025.”

— Nicholas Grous, analyste, ARK Invest “$GENI 20K YOLO”

– un utilisateur de Reddit

Bien sûr, la firme est toujours un Moonshot. Le modèle d’affaires de GENI donne aux ligues sportives un levier important sur les marges. Et sa valorisation de 4 milliards de dollars signifie que la direction devra développer des offres de plateformes pour devenir un rendement 10x.

Néanmoins, les initiés conservent leurs actions après la période de blocage. Et si ce manque de ventes d’initiés est un guide, GENI a encore de la place pour une croissance majeure.

Conclusion : Malgré quelques vents contraires, SKLZ, PATH et GENI semblent être des achats tentants aux prix actuels.

Quand les Moonshots vont trop loin

Cependant, tout ce que Cathie Wood touche ne se transforme pas en or. Parfois, ces Moonshots risqués peuvent laisser les investisseurs goûter aux cendres. Et un en particulier se démarque.

TuSimple (TSP)

Plus tôt ce mois-ci, un de mes amis a reçu une excellente nouvelle : il avait été embauché par TuSimple’s (NASDAQ :TSP) concurrent : de Tesla (NASDAQ :TSLA) unité de conduite autonome (AV). En tant que l’un des meilleurs codeurs de son industrie, il a trouvé Tesla un choix naturel – la société d’Elon Musk est devenue un leader des voitures sans conducteur.

Pendant ce temps, TuSimple prend encore plus de retard.

Premièrement, les meilleurs ingénieurs sont difficiles à trouver. Comme mon bon ami le montre, les meilleurs chercheurs en AV travaillent déjà dans des entreprises établies. Le braconnage des talents peut impliquer des acquisitions de plusieurs millions de dollars.

Deuxièmement, le dossier de sécurité de TuSimple est discutable. L’entreprise a mis plus d’un an pour signaler un accident, selon un observateur de l’industrie FretVagues. Et des rapports d’employés anonymes — de Porte en verre à En effet — pointer vers une culture qui donne la priorité à la sécurité.

Enfin, l’entreprise n’a déjà pas tenu ses promesses. Les documents de collecte de fonds de 2016 suggéraient des revenus de 284 millions de dollars en 2020 et de 1 milliard de dollars en 2021. Étant donné que les ventes sont encore pratiquement nulles, il est difficile de voir comment l’entreprise espère générer 12 milliards de dollars de revenus d’ici 2026.

Conclusion : Les spéculateurs pourraient augmenter les actions de TSP à court terme. Mais ce n’est pas un bon choix à long terme pour Moonshot.

Quel est le succès d’ARK Invest de Cathie Wood ?

2014 L’année de création d’ARK Invest. 1,5 milliard de dollars Total des actifs sous gestion par tous les fonds ARK d’ici 2018. 52 milliards de dollars Actifs actuels sous gestion par les fonds ARK. Le rendement de 48,65% sur 5 ans d’ARKK est 3,5 fois supérieur à celui des fonds concurrents. 4.5 Le ratio de Sharpe pour ARK Innovation ETF (ARKK) en mars. (Tout chiffre > 2,0 est considéré comme fort, tandis que 1,0 est moyen). Le ratio de Sharpe d’ARKK est depuis tombé à 1.

Chine vs. le monde

Evergrande (OTCMKTS :EGRNY) n’est PAS le prochain Lehman Brothers, écrit Louis Navellier. Voici pourquoi notre investisseur de croissance résident pense que les craintes du marché ouvrent une opportunité d’acheter la baisse des actions américaines. Les problèmes de la Chine créent également une ouverture pour les produits fabriqués aux États-Unis, explique Eric Fry. Il sélectionne trois valeurs technologiques qui bénéficient du mouvement « Yes in My Backyard ». Et enfin, en ce qui concerne les stocks de véhicules électriques à forte croissance, les investisseurs particuliers se sont généralement tournés vers Nio (NYSE :NIO) ou d’autres fabricants chinois de véhicules électriques. Faisal Humayun plaide la cause Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) pourrait être l’éventuel vainqueur sur le marché mondial.

Le délit d’initié reste légal… à Cryptoland

En 1909, la Cour suprême a établi des règles de base qui interdisaient les délits d’initiés.

Mais la décision judiciaire du tribunal s’est avérée édentée. Strong v. Repide « n’a pas abordé la question de qui était un initié », selon un rapport du New York Times. Il faudrait au Congrès un autre quart de siècle pour adopter des lois exécutoires.

Aujourd’hui, les marchés des crypto-monnaies ressemblent beaucoup aux jours de prédilection des transactions boursières d’avant 1934. Il n’y a pas de règle interdisant aux initiés d’échanger leurs propres crypto-monnaies, ce qui signifie que les développeurs jettent régulièrement leurs pièces ou lancent des « tirages sur tapis » sur des investisseurs sans méfiance.

Le président de la SEC, Gary Gensler, aimerait changer cela. La SEC a harcelé agressivement Laboratoires d’ondulation et Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), entre autres, pour l’exécution d’introductions en bourse non enregistrées et de prêts sans licence.

Mais la voie de la réglementation peut souvent prendre des années avant de se concrétiser, comme l’a prouvé la Securities Exchange Act de 1934. Jusque-là, la crypto-monnaie (et de nombreux autres domaines de la nouvelle finance) restera un Far West d’investissement. Bonne chance, cowboys (et cowgirls !)

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.