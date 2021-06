3 actions psychédéliques qui grimpent en raison de l’ETF PSY

Source : local_doctor / Shutterstock.com

Il n’a pas fallu longtemps pour que la marijuana soit considérée comme un tabou. La science émergente, cependant, a modifié les perceptions des clients et a ouvert la voie à sa légalisation. En conséquence, le marché mondial de la marijuana légale continue de se développer à un rythme impressionnant. Plus récemment, PSY (NYSEARCA :PSY), le premier ETF d’actions psychédéliques, est arrivé sur le marché. À leur tour, plusieurs actions psychédéliques ont largement progressé au cours du mois dernier.

Le PSY ETF a été créé fin mai pour investir dans des actions psychédéliques impliquées dans le traitement des maladies mentales. Les sociétés de l’indice doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins 75 millions de dollars. Avec la croissance massive du marché mondial de la marijuana, l’ETF peut générer des rendements importants pour ses investisseurs sur toute la ligne. Le marché devrait passer de 22 milliards de dollars à 97 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28 %.

Donc, avec tout cela à l’esprit, ce sont trois des actions psychédéliques les plus prometteuses qui ont atteint un niveau élevé au cours du mois dernier.

Médecine de l’esprit (NASDAQ :MNMD)

Numinus Bien-être (OTCMKTS :LKYSF)

Parcours COMPAS (NASDAQ :SCPM)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions psychédéliques : Mind Medicine (MNMD)

Le fabricant de thérapies psychédéliques Mind Medicine est l’un des pionniers de l’utilisation de produits chimiques psychédéliques dans le traitement des maladies mentales. Il y a quelques essais cliniques dans la deuxième phase, qui examinent l’efficacité des psychédéliques tels que le LSD sur des conditions telles que le TDAH et l’anxiété. Il a récemment publié une étude qui reliait efficacement la génétique humaine au traitement du LSD dans le corps. De plus, le mois dernier, l’action MNMD a généré un bon rendement de 12%.

Mind Medicine est devenue l’une des premières sociétés inscrites à la NEO à être ajoutée à l’indice MSCI Small Cap Canada. Il a également été le premier à passer du NEO au Nasdaq ainsi que. Il a terminé son dernier trimestre avec un actif total d’une valeur de 201 millions de dollars, dont 160 millions de dollars en espèces. Avec son énorme solde de trésorerie, il continuera à poursuivre son pipeline diversifié de drogues psychédéliques. De plus, il collabore également avec Nextage Therapeutics développer des drogues d’inspiration psychédélique.

Numinus Bien-être (LKYSF)

Numinus est un fournisseur canadien de solutions psychédéliques qui a été le premier à terminer une récolte de champignons psilocybes. Elle exploite ses trois divisions commerciales principales qui comprennent les biosciences, la recherche et le développement (R&D) et la santé. De plus, il détient des licences d’importation, d’exportation et de test pour la MDMA, la psilocybine, la DMT et d’autres psychédéliques connexes. Bien que l’action LKYSF se négocie sur le territoire des penny stock, elle a une incroyable piste de croissance à venir, poussant l’action considérablement plus haut.

L’entreprise prévoit d’agrandir considérablement son centre de recherche de 7 500 pieds. De plus, il génère également une quantité minuscule de revenus grâce à des tests analytiques pour les psychédéliques. Les revenus augmentent également via son acquisition de cliniques qui utilisent des traitements de thérapie psychédélique.

De plus, la société est bien financée avec une solide position de trésorerie de 28,5 millions de dollars en février. Par conséquent, il est en bonne position pour continuer à développer ses activités et à poursuivre la progression de son pipeline.

Actions psychédéliques : Chemins de la boussole (CMPS)

Compass Pathways est une entreprise de soins de santé mentale qui développe une formulation de psilocybine connue sous le nom de COMP360. La formulation pourrait potentiellement être utilisée comme thérapie pour la dépression résistante au traitement (DRT). Le COMP360 est actuellement dans sa deuxième phase d’essais cliniques et ses résultats seront publiés fin 2021. TRD a un taux de rechute remarquablement élevé et touche actuellement plus de 100 millions de personnes dans le monde. Par conséquent, les actions CMPS ont un marché adressable massif, à partir duquel elles pourraient générer une quantité importante de revenus à l’avenir.

COMP360 pourrait avoir plusieurs avantages pour les patients et la communauté en général. Cela réduirait en fin de compte le coût des soins, augmenterait la productivité des employés et se traduirait par une allocation plus efficace des ressources de santé. Les équivalents de trésorerie en mars s’élevaient à 179,5 millions de dollars, ce qui devrait être suffisant pour les deux prochaines années au moins.

A la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

