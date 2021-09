3 actions Reddit bon marché à récupérer avant le shakeout OTC de cette semaine

Plus de 2 000 actions OTC disparaîtront cette semaine. Les investisseurs de Penny Stock se réjouissent !

Mardi, une nouvelle règle de la Securities and Exchange Commission entre en vigueur. La règle 15c2-11 réécrite supprime essentiellement l’exception de ferroutage – une échappatoire qui permettait aux sociétés non déclarantes de négocier de gré à gré (OTC). (Auparavant, toute entreprise qui soumettait au moins un état financier était retenue).

Que tout change demain. À compter du 28 septembre, les entreprises qui ne déposent pas de dossier seront probablement reléguées au marché gris, un forum sans gloire où les transactions se font par téléphone, voire pas du tout.

C’est une mauvaise nouvelle pour les sociétés écrans et ceux qui les commercialisent. Les entreprises de l’enveloppe de l’entreprise Sears Holdings Corp. (OTCMKTS :SHLDQ) faire faillite Groupe de marques séquentielles (OTCMKTS :SQBGQ) pourraient voir leur commerce animé disparaître. Au total, environ 2 000 actions risquent d’être radiées de la cote à moins qu’elles ne fournissent des rapports annuels sur une base continue. En fait, l’OTC Markets Group s’attend à ce que jusqu’à 2 800 disparaissent.

Mais il y a aussi une doublure argentée. Avec environ 20 % d’actions en moins à surveiller, l’attention des investisseurs en actions cotées en cents se concentrera sur les 80 % restants. Cela signifie que les actions restantes verront un regain d’intérêt.

Les Hot Penny Stocks de Reddit

J’ai écrit avant que certains des meilleurs Reddit les choix proviennent d’une source surprenante : r/PennyStocks. Contrairement à son cousin fortement modéré r/WallStreetBets, le sous-titre Penny Stock fournit un aperçu non filtré de ce que les investisseurs particuliers pensent réellement des actions individuelles.

Envisager Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE), une entreprise à la fois Twitter et r/WallStreetBets considère une ultime compression courte. Les actions ont bondi de 260% à un moment donné avant d’abandonner certains gains.

Les investisseurs de r/PennyStock, cependant, sont moins impressionnés :

“TL; DR: BBIG est une société écran non rentable sans produit viable dont les actions augmentent en raison d’une fusion présumée avec une société dirigée par l’homme qui dirigeait MoviePass et a fraudé des millions de personnes qui ont giflé une ” évaluation ” de 5 milliards de dollars sur un Tik -Tok aspirant pour lequel il a payé 100 millions de dollars. “Éloignez-vous des putains d’idiots, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.”

Je n’aurais pas dit mieux moi même.

3 Moonshots potentiels de Penny Stock

Je ne dis pas que les utilisateurs de r/PennyStock se concentrent sur la qualité.

Loin de là.

Au lieu de cela, ces investisseurs de Moonshot recherchent des entreprises bon marché qui, selon eux, augmenteront de 10x… 100x… 1000x. Pensez GameStop à 4 $…

…ou Asie Haut Débit (OTCMKTS :AABB) à 11 centimes.

Haut débit en Asie (AABB)

La plupart des étrangers n’ont probablement jamais entendu parler d’Asia Broadband, une société basée à Las Vegas qui possède plusieurs mines d’or, d’argent et de métaux de base au Mexique (on parle d’un terme impropre). La société dépose régulièrement des états financiers, c’est-à-dire qu’elle n’est pas à risque d’être radiée de la Règle 15c2-11), et ses états financiers non audités montrent un bénéfice de 13 millions de dollars l’année dernière.

Mais les investisseurs r/PennyStock de Reddit ont les yeux rivés sur AABB pour une raison différente : les grandes ambitions de la société en matière de crypto-monnaie.

En février, AABB a lancé Or AABB (CCC :AABBG-USD), une crypto-monnaie prétendument soutenue par 30 millions de dollars des réserves d’or physiques de l’entreprise. Et plus tôt la semaine dernière, la direction a annoncé qu’elle avait atteint les dernières étapes du développement de son AABB Exchange. Si cela est vrai, cela pourrait aider AABBG à rejoindre les rangs d’autres jetons adossés à l’or à succès tels que PAX Or (CCC :PAXG-USD).

La plupart des affirmations de l’AABB sont probablement exagérées. Les états financiers non audités de la société montrent des bénéfices inhabituellement élevés, même en 2018, lorsque les prix de l’industrie de l’or se sont effondrés. Et la crypto-monnaie AABBG reste non cotée sur les principaux agrégateurs. C’est une entreprise que tout investisseur traditionnel considérerait comme une pompe potentielle.

Mais pour les investisseurs de Reddit à la recherche de sensations fortes, la vérité à long terme n’a peut-être pas d’importance. Quand d’autres entreprises inconnues comme Bonjour Pal International (OTCMKTS :HLLPF) peut augmenter de 4 500 % après avoir annoncé des rêves de crypto-monnaie, pourquoi des entreprises comme AABB ne feraient-elles pas de même ?

Systèmes de transport et de logistique (TLSS)

Les retombées de l’OTC profiteront également aux entreprises plus anciennes ayant des antécédents d’exploitation plus longs. Et cela nous amène à Systèmes de transport et de logistique (OTCMKTS :TLSS), une entreprise qui a récemment été cotée à l’OTCQB.

Contrairement à AABB, TLSS n’est pas rentable sur le papier. L’entreprise n’a pas renouvelé son contrat de livraison avec Amazon (NASDAQ :AMZN) l’année dernière, perdant 96,7% de ses revenus d’un seul coup. Les actions de la société en difficulté sont actuellement disponibles pour 2 cents.

Mais le PDG John Mercadante n’est pas resté immobile. Au premier semestre 2021, il a levé 3,6 millions de dollars en actions privilégiées pour consolider le bilan de son entreprise et acquérir deux concurrents – Cougar Express et DDTI. Et l’augmentation de la cotation de l’entreprise sur le marché OTCQB signifie une plus grande capacité à attirer du capital-actions.

Tout ce qui précède devrait donner de l’espoir aux investisseurs de TLSS. Au cours des dernières années, le camionnage a favorisé les groupeurs comme Chevalier-Vif (NYSE :KNX), ce qui rend la capacité de TLSS à lever des capitaux encore plus critique. Et avec la disparition des titres Pink Sheet de niveau le plus bas, plus d’argent que jamais pourrait être injecté dans les consolidateurs de l’industrie, ce qui pourrait voir les actions de TLSS augmenter à nouveau.

Mode de vie et bien-être revitalisants (CNSX:CALM)

Enfin, le ménage de « printemps » sur le marché OTC permettra aux nouveaux arrivants de se démarquer. Qui comprend Revitalisant, une société cotée au Canada qui pourrait bientôt commencer à négocier de gré à gré.

Revitalist a tous les signes d’un stock de mèmes en devenir. Ses cinq cliniques américaines se concentrent sur les infusions de kétamine pour la dépression résistante au traitement (DRT), ce qui en fait essentiellement l’une des rares sociétés pharmaceutiques psychédéliques disponibles. Et son prix bas de 0,50 CAD en fera une cible tentante pour les investisseurs de Moonshot.

La firme surfe déjà sur une vague d’intérêt pour les drogues psychédéliques. Les ventes ont doublé pour atteindre 632 000 $ au cours des quatre mois terminés en août et la direction prévoit d’ouvrir trois autres emplacements d’ici la fin de l’année. Une cotation OTC pourrait arriver avant cette date pour cette société basée à Knoxville.

Pendant ce temps, les investisseurs peuvent déjà commencer — Revitalist négocie à la Bourse canadienne sous le symbole « CALM » et la plupart des grandes maisons de courtage proposent des opérations sur actions internationales (notez que le symbole CALM sur le Nasdaq représente Cal-Maine Foods, une société non liée).

Quant à ceux qui préfèrent attendre, la plupart des actions de la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) arrivent sur les marchés de gré à gré dans les 2-3 mois suivant leur cotation.

Conclusion : Le démantèlement de l’OTC profitera à des entreprises comme AABB, TLSS et CALM qui restent sur les conseils d’administration de l’OTC.

Le cas des 2 000 actions OTC en voie de disparition

D’un autre côté, les investisseurs dans ces 2 000 à 2 800 actions OTC en souffrance devraient faire preuve de prudence. Peu survivent à leur voyage dans le territoire du marché gris.

Voici pourquoi. Une fois qu’une action entre sur les marchés gris, elle cesse de se négocier sur n’importe quelle bourse électronique. Au lieu de cela, les investisseurs doivent traiter entre eux par l’intermédiaire de courtiers ; la seule façon de décharger vos actions est de trouver une personne consentante pour les échanger à un prix convenu.

Cela signifie que peu d’actions changent de mains, voire pas du tout. Cotation au marché gris Approvisionnement international de moteurs à réaction (OTC :VOLER) a vu un grand total de 2 870 actions échangées cette année – une valeur d’environ 2 $. Goûter l’eau (OTC :TSWT) n’a vu aucune action échangée toute l’année.

Les transactions “peuvent se tarir presque entièrement”, explique Brenda Hamilton du cabinet d’avocats Hamilton & Associates, “et la FINRA mettra le stock hors de sa misère, en supprimant le téléscripteur comme un problème inactif”.

Déjà, les actions de sociétés à risque telles que Ville Sports (OTCMKTS :CLUBQ) et Marques séquentielles (OTCMKTS :SQBGQ) sont respectivement en baisse de 77% et 57%. D’autres problèmes tels que Sears Holdings suivront probablement.

Bottom Line: Vendez des actions Pink Sheet “sans information” pendant que vous le pouvez encore. En l’absence d’intervention de la FINRA/SEC, ces actions deviendront rapidement non négociables sur le marché gris.

Négociation sur les marchés de gré à gré

2 800 entreprises qui, selon OTC Markets, seront retirées du marché coté en bourse. 190 milliards de dollars Valeur combinée de ces entreprises en souffrance. Ces sociétés existent “en grande partie au profit d’investisseurs minoritaires non affiliés à la recherche d’options de tarification et de liquidité”, selon OTC Markets. 859 Le nombre d’entreprises négociées sur l’« Expert Market », une bourse spéciale pour les courtiers vers laquelle OTC Markets espérait initialement déplacer les entreprises en souffrance en juillet. 0 Le nombre d’entreprises délinquantes OTC Markets s’attend désormais à passer à la classification « marché expert ». La SEC a refusé d’envisager des exemptions à la Règle 15c2-11 remaniée.

r/PennyStocks r/WallStreetBets

Il est souvent tentant de considérer les investisseurs de Reddit comme une seule entité cohérente. Après tout, bon nombre de leurs stratégies de trading reposent sur le fait que les investisseurs serrent les actions à l’unisson.

Mais les investisseurs plus expérimentés comprennent que quelques promoteurs d’actions à voix haute peuvent donner l’impression que tous les Redditors favorisent certaines actions. Rugissant Kitty’s GameStop (NYSE :GME) les messages peuvent gagner cent mille votes positifs à la fois.

Pendant ce temps, la foule de r/PennyStocks gratuits a des opinions beaucoup plus diverses.

“Les détenteurs de sacs ne font que dire de bonnes choses dans l’espoir d’escroquer quelques nouveaux acheteurs.” « Pepperidge Farms se souvient » “Au mooooo… Oh… Ouais, tant pis.”

Aie. Même moi, je n’étais pas si brutal quand j’ai écrit sur ExpressSpa (NASDAQ :XSPA).

Cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour que diverses stratégies de penny stock fonctionnent. Ne vous inquiétez pas si r/WallStreetBets ignore 1) une éventuelle pompe AABB, 2) un redressement de valeur profonde TLSS ou 3) le jeune Moonshot CALM. r/PennyStocks vous a couvert.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

